OSX için geçtiğimiz gün kullanıma sunulan kişisel veritabanı uygulaması Records ciddi bir indirim aldı

Andrea Gelati tarafından 64-bit işlemcili OSX 10.10 bilgisayarlar için hazırlanarak geçtiğimiz gün kullanıma sunulan Records, kısa süre içerisinde ciddi bir indirim aldı.

Kitap, film, banka hesapları, şarap koleksiyonu, sanat koleksiyonu, sağlık, aile, alışveriş listesi ve egzersiz gibi farklı kategoriler altında kişilerin her zaman ulaşabilecekleri veritabanları oluşturmasına imkan tanıyan Records, Apple'ın yeni tasarım anlayışıyla sade bir çizgide karşımıza çıkıyor. 64-bit desteğiyle hızlı çalışma gösteren uygulama, sürükle-bırak çalışma mantığıyla seri çalışma olanağı sağlarken, 14 kişiselleştirilebilir form bölümüyle de içeriksel limitleri ortadan kaldırıyor. Records ayrıca hazırlanan içerikleri yedekleme için dışarıya da aktarabiliyor.

Daha önce 104,99 TL fiyat etiketiyle satılan Records, an itibariyle buradan 62,99 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id946833065?mt=12