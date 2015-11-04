ÖSYM artık mobilde









Android ve iOS platformu için indirmeye sunulan ÖSYM Mobil uygulaması şu anda sadece sınav sonuçlarını görüntülüyor. Gelecek güncellemelerde uygulama içerisinden web üzerindeki Duyurular ve Bilgi Güncellemesi kısımlarına ulaşmak da mümkün olacak.





Adaylar web üzerinden sisteme girerken kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile mobil uygulamaya giriş yapabiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sınav listesi ekranında, AİS sisteminde sonuç bilgisi bulunan adaya ait tüm sınavlar, sonuç açıklama tarihine bakılarak listeleniyor. Sınav sonuç ekranından da adaylar sınav sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.





Sonucu açıklanan yeni bir sınav olduğu takdirde adayların sınav sonuçları, ÖSYM Mobil uygulamasını kurmuş ve sisteme giriş yapmış oldukları tüm cihazlara otomatik bildirim olarak yollanabilecek. Uygulamaya an itibariyle erişilebiliyor.







