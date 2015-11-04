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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ÖSYM artık mobilde

ÖSYM olarak da bildiğimiz Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi artık mobil platformlarda da boy gösteriyor. Bundan böyle adaylar, sınav sonuçlarına mobil cihazlarından kolaylıkla ulaşabilecekler.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ÖSYM artık mobilde



Android ve iOS platformu için indirmeye sunulan ÖSYM Mobil uygulaması şu anda sadece sınav sonuçlarını görüntülüyor. Gelecek güncellemelerde uygulama içerisinden web üzerindeki Duyurular ve Bilgi Güncellemesi kısımlarına ulaşmak da mümkün olacak. 

Adaylar web üzerinden sisteme girerken kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile mobil uygulamaya giriş yapabiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sınav listesi ekranında, AİS sisteminde sonuç bilgisi bulunan adaya ait tüm sınavlar, sonuç açıklama tarihine bakılarak listeleniyor. Sınav sonuç ekranından da adaylar sınav sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.

Sonucu açıklanan yeni bir sınav olduğu takdirde adayların sınav sonuçları, ÖSYM Mobil uygulamasını kurmuş ve sisteme giriş yapmış oldukları tüm cihazlara otomatik bildirim olarak yollanabilecek. Uygulamaya an itibariyle erişilebiliyor. 


 

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fozdemir 3 yıl en beğenilen
Bir de şu tus u açıklasalar
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BekirTemel 3 yıl
Çocuklara verilen tabletlere gömülü olsun bu uygulama
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Master_Evil 3 yıl
sonuçlar açıklandığında bu da kitlenecek nasılsa
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greenk 3 yıl
Memleketimin hâline bakın.
Yarış atları uygulaması çıkarmış. Artık günümüzde o kadar çok sınav var ki...
''Bir başkadır benim memleketim'' derken bunları kastetmediler.
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Patren 3 yıl
sonuclar aciklancagi zaman coker
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cahitdikici 3 yıl
sınavlar açıklandığında o uygulama çöker :D
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Mianfei 3 yıl
Osymnin basi masondur
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FreeRun 3 yıl
Zamanla umarım sitesideki tüm içerik sunulur.
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fozdemir 3 yıl en beğenilen
Bir de şu tus u açıklasalar
1 Yanıt Yanıtla +4
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Guest-97084050D 3 yıl fozdemir
fozdemir

Bir de şu tus u açıklasalar

Çok çalışaydın da o zaman itü,odtü,bilkent,boğaziçi vs. yerlerde mühendislik falan kazanaydın o zaman madem tus derdine düştün zamanında çalışıp kazanacaktın.
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