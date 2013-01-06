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OUYA oyun konsolunun 3D destekli versiyonu geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Televizyonlar için geliştirdiği Android işletim sistemli oyun konsolu ile yaz aylarına damgasını vuran OUYA, on binlerce kişi ve kuruluşun katkılarıyla Kickstarter platformunun en başarılı kampanyalarından birine imza atarak 8.6 milyon dolar bağış toplamıştı. Önceki hafta 1,200 geliştirici sürümünün dağıtımına başlayan firma, bağışçıları için Mart, diğer tüketiciler içinse Nisan 2013'ü işaret etmişti. Ancak Pocket-lint.com'un edindiği son verilere göre; OUYA, İngiltere'deki teknoloji mağazalarında Mart ayı itibariyle satışa sunulacak. İhtiyaç duyduğu sermayeden yaklaşık on kat daha fazlasını Kicstarter yolu ile kasasına koyan OUYA'nın seri üretim aşamasını sorunsuzca sürdürüyor oluşunun perakende satışın öne çekilmesini sağladığı tahmin ediliyor.
1.7GHz hızında dört çekirdekli NVIDIA T33 Tegra 3 çipset, 8GB dahili hafıza ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemini bünyesinde barındıran oyun konsolu, İngiliz perakendeciler tarafından 99£ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Amerika'daki perakende satışların OUYA ile yaptığı bir anlaşma sebebiyle Amazon.com'a özel olarak sürdürülecek olan Android'li cihazın İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de buna benzer bir kısıtlı perakende satış politikasıyla mı piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Tüketiciler oyun konsolunu 20$'lık uluslararası dağıtım ücretini ödeyerek OUYA'nın resmi internet sitesi üzerinden 99$ fiyat etiketiyle de satın alabilecek. Aygıta bir özel tasarım oyun kolu eşlik edecek, ikinci bir kol için ek 30$ ödenmesi gerekecek.

OUYA'nın ayrıca stereoskopik 3D dijital medya ve oyunları destekleyen bir sürüm üzerinde çalıştığını bildiren site, oyun konsolunun bu versiyonunun yılın ilerleyen dönemlerinde tüketicinin beğenisine sunulacağını ileri sürdü. Üç boyutlu görüntü çıkışı sağlayan bilen OUYA hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cihazın saydam kasaya sahip geliştirici ünitelerine ait aşağıdaki videoyu izleyerek bütçe dostu oyun konsolu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/49015/ouya-confirmed-march-uk-3d-version Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 6 yıl
bir sonrakini bari tegra 4 yapsalarmış fiyat farkına razıyım umarım bu konsolu bir yerden temin edebilirim biraz alması uğraştıracak
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YordleKing 6 yıl
Daha cihazın kendisini adam akıllı göremedik.
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RAN7843 6 yıl
bence bu cihaz parasi olmayanlar icin harika olmuss oyunlarida harika bedavaya alacaksiniz neredeyse butce dostuuu harbiden iyi fikirrr
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