OUYA oyun konsolunun Kickstarter bağışçılarına gönderim tarihi belli oldu

Kickstarter üzerinde aldığı 8.6 milyon dolar bağış ile site tarihine geçen en başarılı projeler arasında yer alan OUYA oyun konsolunun bağışçılarına gönderilme tarihi belli oldu.

İlk duyurulduğu andan itibaren büyük ilgi uyandıran ve geliştirici modelleri geçtiğimiz aralık ayında dağıtılmaya başlanan Android destekli oyun konsolu OUYA, Kickstarter üzerinden bağış yoluyla satın alan kullanıcılara ise 28 Mart 2013 tarihinde gönderilmeye başlanacak.

Normal satışının 99$ fiyat etiketi ile haziran ayı gibi yapılması beklenen OUYA teknik olarak, NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI bağlantı yuvaları, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve özel olarak tasarlanmış bir oyun koluna sahip.

http://www.ouya.tv/ouya-is-coming/

http://www.ouya.tv/ouya-is-coming/