OUYA oyun konsolunun Kickstarter bağışçılarına gönderim tarihi belli oldu

Haber Editörü
Kickstarter üzerinde aldığı 8.6 milyon dolar bağış ile site tarihine geçen en başarılı projeler arasında yer alan OUYA oyun konsolunun bağışçılarına gönderilme tarihi belli oldu.
İlk duyurulduğu andan itibaren büyük ilgi uyandıran ve geliştirici modelleri geçtiğimiz aralık ayında dağıtılmaya başlanan Android destekli oyun konsolu OUYA, Kickstarter üzerinden bağış yoluyla satın alan kullanıcılara ise 28 Mart 2013 tarihinde gönderilmeye başlanacak.
Normal satışının 99$ fiyat etiketi ile haziran ayı gibi yapılması beklenen OUYA teknik olarak, NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI bağlantı yuvaları, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve özel olarak tasarlanmış bir oyun koluna sahip.
http://www.ouya.tv/ouya-is-coming/
http://www.ouya.tv/ouya-is-coming/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eneyiler diye doğru yazıyor klavyen ama. Ok digimoon.
kusura bakmayin avusturyada büyüdüm ve orda yasiyorum ve klavyemde türkce harf yok
o yüzden sizin gibi enayiler ile tartismicam. bunada sükür az cok birsey yaziyorum.
Ama bu Ouya haberlerini çook çok uzun süredir takip ediyorum, çok geç kaldılar, neden bilmiyorum ama çok zaman geçti üzerinden.. Umarım gelecek nesiler geç kalmaz.. Proje başladığında Tegra 3'lü cihazlar sayılıydı, şimdi yeni nesil işlemciler grafik birimleri geldi, yeni oyunlar için düşük kalmaz umarım.
kdkjassl, jfjf kkdspğ jjdssll spswdk.? Anladın.!? Bende yazını okuyunca anlamamıştım.
Bu Nasıl Bir Ergen Türkçesidir?
oyun gelisdiremesekde bagasi deneyim kasanabiliris diye soruyorum.