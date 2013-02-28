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OUYA oyun konsolunun Kickstarter bağışçılarına gönderim tarihi belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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OUYA oyun konsolunun Kickstarter bağışçılarına gönderim tarihi belli oldu
Kickstarter üzerinde aldığı 8.6 milyon dolar bağış ile site tarihine geçen en başarılı projeler arasında yer alan OUYA oyun konsolunun bağışçılarına gönderilme tarihi belli oldu.
İlk duyurulduğu andan itibaren büyük ilgi uyandıran ve geliştirici modelleri geçtiğimiz aralık ayında dağıtılmaya başlanan Android destekli oyun konsolu OUYA, Kickstarter üzerinden bağış yoluyla satın alan kullanıcılara ise 28 Mart 2013 tarihinde gönderilmeye başlanacak.
Normal satışının 99$ fiyat etiketi ile haziran ayı gibi yapılması beklenen OUYA teknik olarak, NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI bağlantı yuvaları, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve özel olarak tasarlanmış bir oyun koluna sahip.
http://www.ouya.tv/ouya-is-coming/ 

http://www.ouya.tv/ouya-is-coming/ Yorum Yaz
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strathmorea 6 yıl
digimon52
strathmorea
digimon52ya bu gelisdirici kitlerini bizimde alma imkani varmi ki ?oyun gelisdiremesekde bagasi deneyim kasanabiliris diye soruyorum.
kdkjassl, jfjf kkdspğ jjdssll spswdk.? Anladın.!? Bende yazını okuyunca anlamamıştım.
kusura bakmayin avusturyada büyüdüm ve orda yasiyorum ve klavyemde türkce harf yoko yüzden sizin gibi enayiler ile tartismicam. bunada sükür az cok birsey yaziyorum.

eneyiler diye doğru yazıyor klavyen ama. Ok digimoon.
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DH Misafiri 6 yıl
cihaz zaten demode oldu bile bence boşuna çıkarmasın nvidia nın tegra 4 lu konsolu çıkacak onu alırız artık :)
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digimon52 6 yıl
strathmorea
digimon52ya bu gelisdirici kitlerini bizimde alma imkani varmi ki ?oyun gelisdiremesekde bagasi deneyim kasanabiliris diye soruyorum.
kdkjassl, jfjf kkdspğ jjdssll spswdk.? Anladın.!? Bende yazını okuyunca anlamamıştım.

kusura bakmayin avusturyada büyüdüm ve orda yasiyorum ve klavyemde türkce harf yok
o yüzden sizin gibi enayiler ile tartismicam. bunada sükür az cok birsey yaziyorum.
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fuckulteli 6 yıl
Kickstarter'dan ne para toplamışlar vaybe, yeterli miktarı geçseler bile adamlar bağış yapmaya devam etmiş..
Ama bu Ouya haberlerini çook çok uzun süredir takip ediyorum, çok geç kaldılar, neden bilmiyorum ama çok zaman geçti üzerinden.. Umarım gelecek nesiler geç kalmaz.. Proje başladığında Tegra 3'lü cihazlar sayılıydı, şimdi yeni nesil işlemciler grafik birimleri geldi, yeni oyunlar için düşük kalmaz umarım.
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strathmorea 6 yıl
digimon52
ya bu gelisdirici kitlerini bizimde alma imkani varmi ki ?oyun gelisdiremesekde bagasi deneyim kasanabiliris diye soruyorum.

kdkjassl, jfjf kkdspğ jjdssll spswdk.? Anladın.!? Bende yazını okuyunca anlamamıştım.
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cceviz 6 yıl
hızlı davranıp geç kalmazlar ise tegra 4 lü versiyonu alınabilir.
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ssbrutality 6 yıl
digimon52
ya bu gelisdirici kitlerini bizimde alma imkani varmi ki ?oyun gelisdiremesekde bagasi deneyim kasanabiliris diye soruyorum.

Bu Nasıl Bir Ergen Türkçesidir?
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digimon52 6 yıl
ya bu gelisdirici kitlerini bizimde alma imkani varmi ki ?
oyun gelisdiremesekde bagasi deneyim kasanabiliris diye soruyorum.
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