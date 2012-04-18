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Oakley kendi akıllı gözlüklerini tasarlama peşinde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Güneş gözlükleri pazarında adından en çok söz ettiren firmalardan birisi olan Oakley, geçmişte ürettiği entegre Mp3 çalarlı modellerle teknolojiye ne kadar yakın olduğunu göstermişti.

Google'ın Project Glass ile iddialı olacağının sinyallerini verdiği giyilebilir bilgisayar segmentinde Oakley de kendi tecrübesini konuşturmak istiyor.

Bloomberg'e konuşan tepe yöneticisi Colin Baden, kendi artırılmış gerçeklik teknolojisini taşıyan gözlükler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yaklaşık 15 yıldır devam eden giyilebilir bilgisayar sistemleri alanında Oakley, spor odaklı bir proje yürütmek niyetinde. Spor alanında pek çok uygulama burayı daha rekabetçi bir hale getiriyor.

Gözlere yakın olan giyilebilir bilgisayarların daha önemli olduğunu belirten Baden, bu sayede tüketicilerin platforma daha hızlı adapte olacağını vurguluyor.

Oakley'in üzerinde çalıştığı prototipler hakkında herhangi bir detay yok. Ancak bağımsız veya bağımlı modellerin denendiği tahmin ediliyor. Bu, Thump serisinin artırılmış gerçeklikle harmanlandığı bir model de olabilir. Baden gelecek modellerin Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanabilen veya Siri benzeri ses komutlarına cevap verebilen özellikler barındırabileceğini vurguluyor.

Optik özellikler konusunda deneyimli firmanın bununla ilgili 600 patenti bulunuyor. Sanal gerçeklik ve gerçek dünyanın iyi harmanlanamadığı optik ürünler, göz sağlığını tehdit eder derecede rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Bu yüzden Oakley olumlu tecrübeler oluşturmak amacında.

Oakley'in ürünlerinin ne zaman piyasada olacağı bilinmezken, Baden ilk nesil modellerin epey tuzlu olacağı konusunda uyarıyor.

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xxxrunoxxx 7 yıl en beğenilen
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slymn_mndrl 7 yıl
resimdeki gibi tasarliycaksa hic ugrasmasin, one yaa!
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+24edition 7 yıl
Oakley cizgisini bozmaz bozarsa kendini bozar.
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E_Aydin35 7 yıl
Adapte,konsantre,motivasyon(eğer gözlüğün önüne komik şirin şeuler gelirse) gerçekden çok işe yarar icatlar teknolojiler olabilir, bu her spor dalında bile her spor dalına optimiza edilebilir, bilardo,futbol,atletizm :)
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-Pisagor- 7 yıl
Bu nasıl bir tasarım böyle ya,
hiç beğenmedim.
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syler23 7 yıl
bir cisim yaklaşıyorrr :):):):)
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janparey 7 yıl
bu markanın akılsız güneş gözlükleri de zaten robocop gibi high-tech takılıyolar pek hoşuma gitmiyo
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xxxrunoxxx 7 yıl en beğenilen
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slymn_mndrl 7 yıl
resimdeki gibi tasarliycaksa hic ugrasmasin, one yaa!
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