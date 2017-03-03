Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ocak ayı dijital video oyun raporu: 7.5 Milyar dolarlık gelir ve %10 büyüme

SuperData araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre geçtiğimiz ocak ayında dijital oyun satışları %10 arttı ve sektör 7.5 milyar dolarlık gelir elde etti.
2 yıl
2,5b
1
10
Oyunlar
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ocak ayı dijital video oyun raporu: 7.5 Milyar dolarlık gelir ve %10 büyüme
 

2017 Yılına iyi bir başlangıç yapan dijital oyun sektörü, SuperData araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre 2016’yı silip süpürdü. Geçtiğimiz ocak ayında indirilen oyun sayısı 2016’nın ocak dönemine göre %9.8’lik artış sağlarken bu dijital video oyun sektörüne toplamda 7.47 milyar dolarlık bir gelir olarak yansıdı.

Özellikle tatil döneminin oyun pazarı için beklenenden daha iyi geçmesi sonucunda 2016’ya göre bilgisayar oyunlarının getirdiği gelir %34 oranında artış gösterirken Xbox ve PlayStation’ın başı çektiği konsollara yönelik oyunlardan elde edilen gelir de geçen yıla oranla %32 oranında daha fazla oldu. Dijital oyunlarda görülen bu artış, özellikle dijital oyun sektörünün geçen yıla oranla %43 daha fazla gelir elde ettiği ABD’de çok net bir şekilde hissedildi.

Ocak 2017’nin oyun severler tarafından en çok ilgi gören 10 oyununun bilgisayar, konsol ve mobil cihaz kategorilerine göre sıralanışı ise şu şekilde:

Ocak ayı dijital video oyun raporu: 7.5 Milyar dolarlık gelir ve %10 büyüme
Tam Boyutta Gör
 


http://wccftech.com/digital-games-sales-surge/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Şu LoL oynayanlar ne anlıyorlar merak ediyorum. Çok sıkıcı
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LeSRiSeL 2 yıl
vay be wow'a bak yıllar geçti halen ilk 10'da ama yıllar geçti bana vediği lego hissini halen veriyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Şu LoL oynayanlar ne anlıyorlar merak ediyorum. Çok sıkıcı
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Night_Blade 2 yıl Guest-F8946C419
Senin anlamadığını anliyorlar. Çok zevkli bir oyun fakat çok zaman alan güzel bir oyundur. Tek tip oyun değildir ve her yönüyle strateji kurmanız gerekir ve bunun yanında reflekslerinizin de iyi olması gerekir. E-Spor rahatlıkla denebilir. Satranç ve masa tennisi karışımı gibi bir şey yani
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XavierPedro 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

Şu LoL oynayanlar ne anlıyorlar merak ediyorum. Çok sıkıcı

Ben de bu yorumu anlamadım, çok saçma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Yazılım dünyasının gücü
oyunlara güzel yansıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
ark nasıl okadar çok satıyor konsolda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likonalite 2 yıl
5 tane ea oyunu var konsolda en çok satan ;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unununium 2 yıl
Pokemon go dışında pek şaşırmadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2530 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dijital oyun, rapor ve
3 etiket daha Oyunlar Yazılım Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Geleceğin veri depolama teknolojisi: DNA 2 yıl Snap halka arz edildi: Hisse değerleri beklentilerin de ötesinde 2 yıl Amazon'un patronu Jeff Bezos'tan Ay'daki koloniye destek 2 yıl Prisma artık özelleştirilmiş filtrelere izin veriyor 2 yıl AMD Ryzen ailesine özel G.Skill bellek serileri 2 yıl Netflix, HDR içerikleri LG G6 ile akıllı telefonlara getiriyor 2 yıl Apple ve Qualcomm arasındaki savaş kızışıyor 2 yıl Facebook, City Guides isimli yeni özelliği test ediyor 2 yıl 2si1 "Haftalık" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İstanbul dünyanın gürültü kirliliği en yüksek şehirlerinden birisi çıktı 2 yıl Skoda Fabia 1.0 TSI motor seçeneğine kavuştu 2 yıl Microsoft nihayet Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı 2 yıl Dünyanın en yüksek depolama alanına sahip flaş belleği Türkiye’de 2 yıl Şimdi de titanyum Nokia 3310 geliyor 2 yıl İlk milli hava trafik kontrol simülatörü hayata geçirildi 2 yıl Ünlü tabloları tanıyan ve tarihlerini bulan uygulama: Smartify 2 yıl Türk kardeşlerden yerli üretim kamera sabitleme sistemi 2 yıl AMD RX 500 serisi geliyor 2 yıl Nintendo Switch'in Joy-Con'u bağlantı sorunları yaşıyor 2 yıl 10 milyon Google Cardboard gözlüğü satıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ocak ayı dijital video oyun raporu: 7.5 Milyar dolarlık gelir ve %10 büyüme Sonraki İnternet tarihinin en büyük açık dizin projesi "DMOZ" kapanıyor 2 yıl Spofity 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı 2 yıl Türk oyun şirketi Crytek'te kriz devam ediyor: Çalışanlar düzenli maaş alamıyor 2 yıl Snap'in 2 milyar dolar ödediği Google Bulut, şirkete neler kazandırıyor? 2 yıl Antarktika yeni bir sıcaklık rekoru kırdı 2 yıl Google Assistant, birçok yeni cihazın kullanımına sunuldu 2 yıl Akıllı saatler, fillerin uyku düzenini incelemek için kullanılıyor 2 yıl Chevrolet araç içi sınırsız veri hizmeti sunacak 2 yıl Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'ın fragmanı yayınlandı 2 yıl Tesla Model X’e rakip 500 km menzilli Jaguar I-PACE hazır 2 yıl Foxconn, Toshiba’nın bellek bölümüne talip 2 yıl Braun’dan 9 fonksiyonu bir arada sunan tıraş seti 2 yıl Spotify, Hi-Fi kalitesinde müzik dönemini başlatıyor 2 yıl DNA bilgisayarı ile eş zamanlı milyarlarca işlem yapmak mümkün 2 yıl Google'dan kurumsal Hangouts sürümü: Google Meet 2 yıl Dayanıklılık odaklı Samsung Galaxy Xcover 4 resmiyet kazandı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X incelemesi "AMD tüm gücüyle, rakiplerini eze eze döndü!" 2 yıl Milli Muharip Uçak TF-X çift motorlu olacak 2 yıl Snapdragon 835'li Samsung Galaxy S8+ benchmark testinde göründü 2 yıl Snapchat halka arza hazır: 24 Milyar dolarlık değer bekleniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim