Ocak ayı dijital video oyun raporu: 7.5 Milyar dolarlık gelir ve %10 büyüme

2017 Yılına iyi bir başlangıç yapan dijital oyun sektörü, SuperData araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre 2016’yı silip süpürdü. Geçtiğimiz ocak ayında indirilen oyun sayısı 2016’nın ocak dönemine göre %9.8’lik artış sağlarken bu dijital video oyun sektörüne toplamda 7.47 milyar dolarlık bir gelir olarak yansıdı.

Özellikle tatil döneminin oyun pazarı için beklenenden daha iyi geçmesi sonucunda 2016’ya göre bilgisayar oyunlarının getirdiği gelir %34 oranında artış gösterirken Xbox ve PlayStation’ın başı çektiği konsollara yönelik oyunlardan elde edilen gelir de geçen yıla oranla %32 oranında daha fazla oldu. Dijital oyunlarda görülen bu artış, özellikle dijital oyun sektörünün geçen yıla oranla %43 daha fazla gelir elde ettiği ABD’de çok net bir şekilde hissedildi.

Ocak 2017’nin oyun severler tarafından en çok ilgi gören 10 oyununun bilgisayar, konsol ve mobil cihaz kategorilerine göre sıralanışı ise şu şekilde:

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http://wccftech.com/digital-games-sales-surge/