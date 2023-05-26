Apple Watch, 2023'e kötü başladı: Satışlar düştü

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Apple Watch, bu yılın birinci çeyreğinde enflasyonun olumsuz etkilerine maruz kalmış gibi görünüyor. Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapor, Apple'ın akıllı saat satışlarında son üç yılın en kötü ilk çeyreğini geçirdiğini ortaya koydu.

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Apple Watch Ultra'dan Apple Watch SE'ye kadar tüm modeller bu durumdan etkilendi. Yayınlanan veriler Apple Watch sevkiyatlarının Ocak ila Mart 2023 tarihleri arasında dünya genelinde %20 gerileyerek 10 milyonun altına düştüğünü gösteriyor.

Satışlardaki bu kötü performans Apple'ın %32'den %26'ya gerileyen pazar payı üzerinde de etkili oldu. Counterpoint Research'ün raporu Cupertinolu şirketin akıllı saat pazarındaki hakimiyetinde gözle görülür bir düşüş yaşadığını gösteriyor.

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Fire-Boltt satışları patladı

Apple Watch satışlarındaki gerilemeye rağmen rakipler bu durumdan pek de faydalanamamış gözüküyor. Buna karşın Hindistan merkezli Fire-Boltt satışlarında patlama yaşandı. Marka, küresel akıllı saat pazarında Samsung'u ilk kez geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

Akıllı saat pazarının aksine akıllı bileklik satışlarında aynı düşüşün yaşanmamış olması ilginç. Bu da daha basit ve ucuz giyilebilir aksesuarların hala tüketicilerin ilgisini çektiğini gösteriyor. Enflasyon şüphesiz tüketicilerin satın alma gücünü etkileyerek Apple Watch gibi üst düzey ürünlere yaptıkları harcamaları azaltmalarına neden oldu.

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