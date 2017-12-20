Ocean's 8'in ilk fragmanı yayınlandı

Son yıllarda sinemada pek sık göremediğimiz soygun filmlerinin en iyi örneklerinden olan Ocean's serisi beyaz perdeye geri dönüyor. 2007 yılında vizyona giren Ocean's Thirteen'in ardından beyaz perdeye veda eden seri, tamamen kadın karakterlerden oluşan bir ekip ile yenilenmiş olarak geri dönüyor.

Önümüzdeki yıl vizyona girecek Ocean's 8 için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros, film için ilk fragmanı yayınladı. Yıldız isimler ile dolu oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film; Ocean's Eleven serisinin ana karakteri olan Danny Ocean (George Clooney)'ın Sandra Bullock tarafından canlandırılacak kız kardeşinin, inanılmaz bir soygun için farklı yeteneklere sahip kadınlardan oluşan bir ekip oluşturmasını anlatacak.

Yönetmenliğini Gary Ross (The Hunger Games)'un üstlendiği filmin başrollerinde Sandra Bullock'a Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter ve Richard Armitage eşlik ediyor.

Ocean's 8 ilk bakışta sırf para kazanmak için stüdyo tarafından hazırlanmış bir film gibi görünse de aslında filmin arkasında orijinal üçlemenin yönetmeni olan Steven Soderbergh var. Ocean's 8'in yapımcılığını üstlenen Soderbergh, yakın arkadaşı olan Gary Ross'a filmin senaryosunu yazma konusunda da yardımcı oldu.

Bu kadın karakterlerin etrafında dönecek yeni bir seriyi başlatması umut edilen Ocean's 8, 22 Haziran 2018'de vizyona girecek.