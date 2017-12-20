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Ocean's 8'in ilk fragmanı yayınlandı

Ocean's Eleven serisi, tamamen kadın karakterlerden oluşan yeni bir ekip ile beyaz perdeye geri dönüyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Ocean's 8'in ilk fragmanı yayınlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,2b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yıllarda sinemada pek sık göremediğimiz soygun filmlerinin en iyi örneklerinden olan Ocean's serisi beyaz perdeye geri dönüyor. 2007 yılında vizyona giren Ocean's Thirteen'in ardından beyaz perdeye veda eden seri, tamamen kadın karakterlerden oluşan bir ekip ile yenilenmiş olarak geri dönüyor.
Önümüzdeki yıl vizyona girecek Ocean's 8 için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros, film için ilk fragmanı yayınladı. Yıldız isimler ile dolu oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film; Ocean's Eleven serisinin ana karakteri olan Danny Ocean (George Clooney)'ın Sandra Bullock tarafından canlandırılacak kız kardeşinin, inanılmaz bir soygun için farklı yeteneklere sahip kadınlardan oluşan bir ekip oluşturmasını anlatacak.
Yönetmenliğini Gary Ross (The Hunger Games)'un üstlendiği filmin başrollerinde Sandra Bullock'a Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter ve Richard Armitage eşlik ediyor.
Ocean's 8 ilk bakışta sırf para kazanmak için stüdyo tarafından hazırlanmış bir film gibi görünse de aslında filmin arkasında orijinal üçlemenin yönetmeni olan Steven Soderbergh var. Ocean's 8'in yapımcılığını üstlenen Soderbergh, yakın arkadaşı olan Gary Ross'a filmin senaryosunu yazma konusunda da yardımcı oldu.
Bu kadın karakterlerin etrafında dönecek yeni bir seriyi başlatması umut edilen Ocean's 8, 22 Haziran 2018'de vizyona girecek.
 

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darkaura 1 yıl en beğenilen
hollywood un yenilikden anladigi eski filmleri kadin yada zenci oyuncularla yeniden cekmek. doksanlarda, ikibinlerin basinda cekilen filmlere bakiyorum da, ne orjinal senaryolar ne yenilikci fikirler var. simdikilere bakinca hepsi biribirinin kopyasi yada eski filmlerin konusu hafifletilmis, pop corn yapilmis tekrar cekimleri. sadece turkiyede degil, tum dunyada son 20 yilda global anlamda bir vasatlasma var. siyasetten sanata her alanda etkilerini goruyoruz.
hollywood un yenilikden anladigi eski filmleri kadin yada zenci oyuncularla yeniden cekmek. doksanlarda, ikibinlerin basinda cekilen filmlere bakiyorum da, ne o...
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mu5tafa 1 yıl
Hayalet avcıları fiyaskosundan akıllanmadılar heralde. Hollywood da son dönemde artan siyahi ve kadınlar için olan pozitif ayrımcılık baydı artık.
1 Yanıt Yanıtla +15
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GunslingeR085 1 yıl
Eski serinin adını batıracak bir film olacağından kuşkum yok.
1 Yanıt Yanıtla +4
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ilkerk88 1 yıl
bu sandra bullock git gide maykıl ceksına benziyor ha
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Jeolog. 1 yıl
Cate Blanchett'in oynadığı bir filme nasıl kötü olacak diyebiliyorsunuz anlamıyorum.

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2K 1 yıl
Kadrosu çok iyi fakat zaten orijinal seriyi de sevmezdim.
Amerika'nın şu an olan toplumsal durumunu düşününce yapımcılarda bunlara oynuyor. Zaten arkadaşın dediği gibi uzun süredir yeni fikir yaratmada sıkıntı çekiyorlar. Çizgi romanlar ve eski filmlerin yeniden çekimleri dışında pek bir şey göremiyoruz. Bir arada masallara dadanmışlardı ama çok tutmayınca hız kestiler. Eğer çok kötü bir film olmazsa iyi puanlar alacağına inanıyorum. Yeni çekilen Ghostbusters bile rezalet ötesi bir film olmasına rağmen eleştirmenlerden orta puanlar aldı. Çünkü dediğim gibi Amerika'nın şu an içinde bulunduğu toplumsal olaylardan dolayı kimse kadınların baş rolde olduğu bir filme düşük puan vermek istemiyor. Buraya yazıyorum eminim Black Panther filmi çok yüksek puanlar alacak. İlk defa zenci süper kahraman filmi göreceğiz ve film kötü olsa bile kolay kolay Amerikan eleştirmenler düşük vermeyecektir.
Wonder Woman örneğinde olduğu gibi. Wonder Woman güzel bir filmdi fakat o puanları, incelemeleri kesinlikle hak etmiyor. Ama feminist bir yönetmen çektiği kadın bir karakter baş rolde olduğu için ekstra gazlama durumu söz konusu. Konuyu biraz dağıtmış olacağım ama eskiden beri Hollywood'un bir huyuydu bu ve şimdi hiç olmadığı kadar tavan yaptı. Eskiden de eğer Irak savaşını anlatan ve Amerikalıları kötü gösteren bir film varsa kesin 3-5 ödül alırdı. Çakal yönetmenler ve yapımcılarda buna oynuyor. Zero Dark Thirty filmi çıkmadan önce filmde 10 dakika boyunca Amerikan askerinin Irak'lı birine işkence yaptığı sahne olacak demişlerdi. Kesin ödül alır demiştim ve Oscar'ı aldı da. Film iyi bir film fakat eleştirmenlerin yazdıklarını okuyun sanarsınız Dünya'nın en iyi filmi.
Yanlış anlaşılma olmasın güçlü kadın karakterlerin başrolde olmasına karşı değilim ya da Irakta öyle olaylar yaşanmıyor demiyorum. Fakat siz bunları sırf hazır durumdan yararlanalım, sükse yapsın diye kullanırsanız işte o zaman ortada sorun oluyor.
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Ed Wood 1 yıl
Suç filminden çok ikinci sınıf komedi olmuş. Hollywood, feminen ve siyahi kompleksini atamadığı sürece yenilik getiremez.
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Jersey Devil 1 yıl
12 yok muydu en son niye tekrar 8 e dustu
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brshr 1 yıl
Bu fragmandan anladığımız iki şey var;
1- Sandra halen daha çok güzel
2- Hollywodd, Rihanna'ya ısınmaya başlamış.
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GunslingeR085 1 yıl
Eski serinin adını batıracak bir film olacağından kuşkum yok.
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El Prezidente 1 yıl GunslingeR085
Orijinalden alıntı: GunslingeR085
Eski serinin adını batıracak bir film olacağından kuşkum yok.


11 den sonrası yalandı zaten. benim için sadece ilk ve tek film var..
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FMeursault 1 yıl
Şu rihanna filmlerde oynamasın arkadaş yaa
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darkaura 1 yıl en beğenilen
hollywood un yenilikden anladigi eski filmleri kadin yada zenci oyuncularla yeniden cekmek. doksanlarda, ikibinlerin basinda cekilen filmlere bakiyorum da, ne orjinal senaryolar ne yenilikci fikirler var. simdikilere bakinca hepsi biribirinin kopyasi yada eski filmlerin konusu hafifletilmis, pop corn yapilmis tekrar cekimleri. sadece turkiyede degil, tum dunyada son 20 yilda global anlamda bir vasatlasma var. siyasetten sanata her alanda etkilerini goruyoruz.
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absamet 1 yıl
Beş para etmez film
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