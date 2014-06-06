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Octa yeni bir esnek tablet tutacağı ile Kickstarter kampanyasına başlıyor

4 yıl
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2
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Octa yeni bir esnek tablet tutacağı ile Kickstarter kampanyasına başlıyor

Geçen yıl başarılı bir kampanya sonrasında satışa başlayan MonkeyKit adlı esnek tablet tutacağının ardından Octa firması yeni bir ürün daha geliştiriyor. 

MonkeyKit en esnek tablet tutacağı olarak lanse edilmişti. Octa'nın patentini aldığı hava vakumlu kafa tableti sıkı sıkıya sararken, yine firmanın geliştirdiği esnek ayak her türlü şekle girerek kullanıcıya istediği pozisyonda tableti kullanmasına imkan tanıyordu. 

TabletTail adını alan bu yeni tutacak önceki versiyon gibi hava vakumlu bir kafa ve esnek ayak barındırıyor. Farklı olarak ürün ek tutturma aparatları ile birlikte geliyor. 

Yeni tutturma aparatları The Spider, The Clamp, The Bridge ve The Wall Mount adını taşıyor. Bu aparatlar sayesinde tabletinizi herhangi bir boru veya ince kolona tutturabilir, tabletinizi daha sıkı kavrayabilir, birden fazla tutacağı birbirine bağlayabilir veya duvarlara tutturabilirsiniz. 

Proje şimdiden istediği bağış seviyesine ulaşmış durumda ve 50$ üzeri bağışlarda Eylül ayında başlamak üzere destekçilere hediye edilecek. Sonrasında ise 100$ civarında satış fiyatı ile piyasaya çıkacak. 

https://www.kickstarter.com/projects/octaproducts/tablettail-a-universal-tablet-positioning-system Yorum Yaz
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profecco 4 yıl en beğenilen
Tablet kullananlar için güzel bir şey ama çok pahalı. Artık Çinlilerin buna benzer ucuz bir şey çıkarmalarını bekleyeceğiz
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profecco 4 yıl en beğenilen
Tablet kullananlar için güzel bir şey ama çok pahalı. Artık Çinlilerin buna benzer ucuz bir şey çıkarmalarını bekleyeceğiz
Yanıtla +4
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Götterfunken 4 yıl
100 Doları geçip 50 dolar bağış yapıp almak nedir arkadaş
75-150 tl ye tutacak mı alınır
bir smart cover/case alırım istediğim pozisyonda kullanırım.Yetmezse çinli bir tane alırım.
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