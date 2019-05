Octa yeni bir esnek tablet tutacağı ile Kickstarter kampanyasına başlıyor

Geçen yıl başarılı bir kampanya sonrasında satışa başlayan MonkeyKit adlı esnek tablet tutacağının ardından Octa firması yeni bir ürün daha geliştiriyor.





MonkeyKit en esnek tablet tutacağı olarak lanse edilmişti. Octa'nın patentini aldığı hava vakumlu kafa tableti sıkı sıkıya sararken, yine firmanın geliştirdiği esnek ayak her türlü şekle girerek kullanıcıya istediği pozisyonda tableti kullanmasına imkan tanıyordu.





TabletTail adını alan bu yeni tutacak önceki versiyon gibi hava vakumlu bir kafa ve esnek ayak barındırıyor. Farklı olarak ürün ek tutturma aparatları ile birlikte geliyor.





Yeni tutturma aparatları The Spider, The Clamp, The Bridge ve The Wall Mount adını taşıyor. Bu aparatlar sayesinde tabletinizi herhangi bir boru veya ince kolona tutturabilir, tabletinizi daha sıkı kavrayabilir, birden fazla tutacağı birbirine bağlayabilir veya duvarlara tutturabilirsiniz.





Proje şimdiden istediği bağış seviyesine ulaşmış durumda ve 50$ üzeri bağışlarda Eylül ayında başlamak üzere destekçilere hediye edilecek. Sonrasında ise 100$ civarında satış fiyatı ile piyasaya çıkacak.

https://www.kickstarter.com/projects/octaproducts/tablettail-a-universal-tablet-positioning-system