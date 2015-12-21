Oculus Rift, dört adet USB portuna ihtiyaç duyacak

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Sosyal medyanın dev ismi Facebook'un sahibi olduğu Oculus Vr, 2016 yılında satışa sunmaya hazırladığı sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'in sistem gereksinimlerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.
Reddit içerisinde "Kontis" isimli üye tarafından yayınlanan ve Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey tarafından da resmi olarak onaylanan gelişmeye göre Oculus Rift, tam potansiyelinde kullanabilmek için üç adet USB 3.0 ve bir adet USB 2.0 portuna ihtiyaç duyacak.
Daha önceki sistem gereksinimlerinde iki adet USB 3.0 port ihtiyacı yazan Oculus Rift, Luckey'e göre bu yeni portlara beraberinde gelen dokunmatik kontrolcü ile Xbox One kontrolcüsünün aynı anda kullanılabilmesi ihtiyaç duyuyor. Maksimum kullanım senaryosunu açısından tamamen dürüst davranmak istediklerini belirten Luckey, bu açıdan kişilerin sistemlerini hazırlamasını (USB çoklayıcı) istiyor ve böylece oyuna göre port değişimleri ile uğraşma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Diğer sistem gereksinimleri arasında Nvidia GTX 970 ya da AMD 290 ekran kartı, Intel i5-4590 işlemci ve 8GB'dan fazla RAM ihtiyacı gibi detaylar yer alan Oculus Rift, 2016'nın en çok beklenen teknolojik cihazlar arasında yer alıyor.
https://www.reddit.com/r/oculus/comments/3x7c0v/the_rift_official_recommended_specs_have_been/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ek olarak USB porta çoklayıcı takıp oculus taksak olmuyor mu
Gear vr ekranı ne kadar 2k olsada vr a çevirince çözünürlük her göz için 720p ye düşüyor diye biliyorum.
Bizzat denemelerimde oculus dk2 ve gearvr ın görüntüde hiçbir fark olmadığını bizzat tecrübe ettim.
Evet doğru iki göze bölünce anca 720p görüntü veriyor. oculusu denemeniz iyi olmuş arada fark olmadığına göre üzülmeyeyim bari :) Ama bu cihazlara gerçekten öyle 2k, 4k bunlar çok çok yetersiz. Öyle bir telefonda 2-3 yıl yapılmaz artık 8k ekranlı galaxy s8 olur :) anca yeterli kaliteyi verir.
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