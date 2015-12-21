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Oculus Rift, dört adet USB portuna ihtiyaç duyacak

Sanal gerçeklik başlığı denildiği zaman akla gelen ilk cihaz olan Oculus Rift, sistem gereksinimlerinde yapılan yeni bir değişiklik ile tam performans kullanımda dört adet USB portuna ihtiyaç duyuyor.
3 yıl
5,3b
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19
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift, dört adet USB portuna ihtiyaç duyacak

Sosyal medyanın dev ismi Facebook'un sahibi olduğu Oculus Vr, 2016 yılında satışa sunmaya hazırladığı sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'in sistem gereksinimlerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.
Reddit içerisinde "Kontis" isimli üye tarafından yayınlanan ve Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey tarafından da resmi olarak onaylanan gelişmeye göre Oculus Rift, tam potansiyelinde kullanabilmek için üç adet USB 3.0 ve bir adet USB 2.0 portuna ihtiyaç duyacak.
Daha önceki sistem gereksinimlerinde iki adet USB 3.0 port ihtiyacı yazan Oculus Rift, Luckey'e göre bu yeni portlara beraberinde gelen dokunmatik kontrolcü ile Xbox One kontrolcüsünün aynı anda kullanılabilmesi ihtiyaç duyuyor. Maksimum kullanım senaryosunu açısından tamamen dürüst davranmak istediklerini belirten Luckey, bu açıdan kişilerin sistemlerini hazırlamasını (USB çoklayıcı) istiyor ve böylece oyuna göre port değişimleri ile uğraşma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Diğer sistem gereksinimleri arasında Nvidia GTX 970 ya da AMD 290 ekran kartı, Intel i5-4590 işlemci ve 8GB'dan fazla RAM ihtiyacı gibi detaylar yer alan Oculus Rift, 2016'nın en çok beklenen teknolojik cihazlar arasında yer alıyor.
Oculus Rift, dört adet USB portuna ihtiyaç duyacak
 

https://www.reddit.com/r/oculus/comments/3x7c0v/the_rift_official_recommended_specs_have_been/ Yorum Yaz
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EzoBride 3 yıl en beğenilen
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Guest-4B3058CAB 3 yıl
Şimdi pahalı fakat ilerde çoçuklarımız için bir adım. Onlara gelene kadar ucuzlar. Forumda gördüğümüz psikolojisi bozuk insanlar azalır. Sanal gerçeklik ile porno sektörüne bir devrim gelecek. Görüntü dışında ek mekaniklerde ortaya çıkacak. Kimse sapsızlıktan karısızlıktan ağlamayacak.

Ek olarak USB porta çoklayıcı takıp oculus taksak olmuyor mu
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01myavuz 3 yıl
Tek usb 3.0 kullansalar 600 mb/sn hız yetmiyormuymuş, gerizekalılar usb çoklayıcı isteyeceklerine, çoklayıcıyı kaska ekleselermiş ya!
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alito 3 yıl
Ohooo şimdiden cebim delindi birader ya. Ne gözlükmüş arkadaş, bizim kezbanlar bile bu kadar naz yapmıyor be!
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ounomaus 3 yıl
ilk çıkan ürünü hemen almak çok mantıklı değil uygulama ve oyunlar pek uyumlu olmuyacak üstelik ilk hep kazık oluyor alan mağdur olma ihtimali var ör:ps4 ilk alan oyunları yoktu üstelik daha pahallıydı tabi bga arızası gibi sorunlar unutulmamalı
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stalker(1979) 3 yıl
Sanal gerçeklik için teknolojinin biraz daha gelişmesi ve ucuzlaması gerek anladığım kadarıyla :)
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redoracle 3 yıl
Bu kadar sistem parasını bulduktan sonra neyleyim sanal dünyayı,gerçeğinin tadını çıkarırım :)
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fierro35 3 yıl
hakanxml
Bu tür cihazlar özellikle 360derece videolarda muazzam çözünürlüklere ihtiyaç duyuyor öyle 4k falan yeterli değil :) gear vr ile 2k görüntü deniyorum gazete kağıdı gibi görüntü veriyor evet etkileyici yinede ama henüz yeterli değil. Önce çok yüksek çözünürlükler gerekli en az 8k hatta 16k gibi

Gear vr ekranı ne kadar 2k olsada vr a çevirince çözünürlük her göz için 720p ye düşüyor diye biliyorum.
Bizzat denemelerimde oculus dk2 ve gearvr ın görüntüde hiçbir fark olmadığını bizzat tecrübe ettim.
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hakanxml 3 yıl fierro35
fierro35

hakanxml

Bu tür cihazlar özellikle 360derece videolarda muazzam çözünürlüklere ihtiyaç duyuyor öyle 4k falan yeterli değil :) gear vr ile 2k görüntü deniyorum gazete kağıdı gibi görüntü veriyor evet etkileyici yinede ama henüz yeterli değil. Önce çok yüksek çözünürlükler gerekli en az 8k hatta 16k gibi


Gear vr ekranı ne kadar 2k olsada vr a çevirince çözünürlük her göz için 720p ye düşüyor diye biliyorum.
Bizzat denemelerimde oculus dk2 ve gearvr ın görüntüde hiçbir fark olmadığını bizzat tecrübe ettim.

Evet doğru iki göze bölünce anca 720p görüntü veriyor. oculusu denemeniz iyi olmuş arada fark olmadığına göre üzülmeyeyim bari :) Ama bu cihazlara gerçekten öyle 2k, 4k bunlar çok çok yetersiz. Öyle bir telefonda 2-3 yıl yapılmaz artık 8k ekranlı galaxy s8 olur :) anca yeterli kaliteyi verir.
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KalemKolik 3 yıl
360 derece vioda 2k izliyorum görüntü çöp gibi. 8k felan gerek sanırım en az.
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hakanxml 3 yıl
Bu tür cihazlar özellikle 360derece videolarda muazzam çözünürlüklere ihtiyaç duyuyor öyle 4k falan yeterli değil :) gear vr ile 2k görüntü deniyorum gazete kağıdı gibi görüntü veriyor evet etkileyici yinede ama henüz yeterli değil. Önce çok yüksek çözünürlükler gerekli en az 8k hatta 16k gibi
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senersongur 3 yıl
Google Glass gibi bu da tutmaz. Boş yere ARGE harcaması.
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sanal gerçeklik, Çevre Birimleri ve
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