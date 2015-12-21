Oculus Rift, dört adet USB portuna ihtiyaç duyacak

Sosyal medyanın dev ismi Facebook'un sahibi olduğu Oculus Vr, 2016 yılında satışa sunmaya hazırladığı sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'in sistem gereksinimlerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.

Reddit içerisinde "Kontis" isimli üye tarafından yayınlanan ve Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey tarafından da resmi olarak onaylanan gelişmeye göre Oculus Rift, tam potansiyelinde kullanabilmek için üç adet USB 3.0 ve bir adet USB 2.0 portuna ihtiyaç duyacak.

Daha önceki sistem gereksinimlerinde iki adet USB 3.0 port ihtiyacı yazan Oculus Rift, Luckey'e göre bu yeni portlara beraberinde gelen dokunmatik kontrolcü ile Xbox One kontrolcüsünün aynı anda kullanılabilmesi ihtiyaç duyuyor. Maksimum kullanım senaryosunu açısından tamamen dürüst davranmak istediklerini belirten Luckey, bu açıdan kişilerin sistemlerini hazırlamasını (USB çoklayıcı) istiyor ve böylece oyuna göre port değişimleri ile uğraşma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Diğer sistem gereksinimleri arasında Nvidia GTX 970 ya da AMD 290 ekran kartı, Intel i5-4590 işlemci ve 8GB'dan fazla RAM ihtiyacı gibi detaylar yer alan Oculus Rift, 2016'nın en çok beklenen teknolojik cihazlar arasında yer alıyor.

https://www.reddit.com/r/oculus/comments/3x7c0v/the_rift_official_recommended_specs_have_been/