Oculus Rift için yeni bir Medal of Honor oyunu duyuruldu

Electronic Arts, Oculus Connect 6 etkinliğinde yeni bir Medal of Honor oyununun geliştirildiğini duyurdu. Sanal gerçeklik gözlüğü için yapılan oyun, Medal of Honor: Above and Beyond ismi taşıyacak ve 2020 yılında piyasaya sürülecek.

En son Medal of Honor oyunu üzerinden geçen yedi yılı aşkın bir sürenin ardından İkinci Dünya Savaşı arenasına dönecek yapım, Titanfall ve Apex Legends’dan tanıdığımız Respawn Entertainment tarafından geliştiriliyor.

Müttefik Kuvvetleri için görev yapan bir istihbarat personelini yöneteceğimiz oyunda alışılagelmiş FPS yapımlarına kıyasla daha fazla etkileşimin olacağı ve oyun içinde keşfedilecek birçok alan olacağı belirtiliyor.

Oyunun tarihsel gerçeklerden yola çıkılarak hazırlandığını belirten Respawn yetkilileri, Medal of Honor oyunlarında alıştığımız gerçekçi silah efekt ve tepkileri oyuna birebir yansıtacaklarını ifade etmişler. Tek oyunculu senaryo ile çok oyunculu modları bulunacak yapım, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı gazilerinin hatıralarını izleyip dinleyebileceğimiz bir de hikâye galerisi barındıracak.

Medal of Honor: Above and Beyond’ı deneme fırsatı bulanların oldukça beğendiği yapım, birçok kişiye göre Oculus için çıkmış en detaylı ve eğlenceli nişancı (shooter) oyunu olmaya da aday.

Son olarak oyun ile ilgili bir fikir edinmek isterseniz aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

