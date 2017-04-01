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Oculus Rift’in mimarı Palmer Luckey, Facebook’tan ayrıldı

Sanal gerçeklik gözlükleri üreticisi Oculus şirketinin kurucusu olan Palmer Luckey, 2014 yılında Oculus’u 2 milyar dolara satın alan Facebook’tan ayrıldığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Oculus Rift isimli sanal gerçeklik gözlüğünü tasarlayıp piyasaya sürerek sanal gerçekliği basit bir üretim alanından adeta dev bir endüstri haline getiren Palmer Luckey, ani bir kararla Facebook’taki görevinden ayrıldığını duyurdu. Palmer Luckey, kurucusu ve CEO’su olduğu Oculus şirketinin 2014 yılında 2 milyar dolar karşılığında Facebook’a satılmasının ardından uzun bir süredir Facebook’un sanal gerçeklik bölümünde görev alıyordu. Son zamanlarda Facebook’un sanal gerçeklik ürünlerinin satışında PlayStation VR ve HTC'nin Vive gibi rakiplerinin gerisinde kalmış olması bu kararın arkasındaki ana etkenlerden birisi olarak gösteriliyor.

Ocak ayında ünlü video oyun şirketi Zenimax; Facebook, Oculus, Palmer Luckey ve oyun dünyasının önemli ismi John Carmack’a dava açmış ve Oculus Rift’in aslında kendilerine ait bir teknoloji olduğunu, Palmer Luckey bu teknolojiyi kendilerinden çaldığını iddia etmişti. Geçtiğimiz ay sonuçlanan davada 50 milyon doları Luckey tarafından ödenmek üzere Facebook’un 500 milyon dolarlık cezaya çarptırılmış olması uzun zamandır zaten sanal gerçeklik bölümünden beklediği geliri elde edemeyen şirketin Luckey’la olan ilişkisini tekrar gözden geçirmesine neden oldu.

Yeni Lider İşleri Değiştirdi 

Bununla birlikte Xiaomi’nin önemli ismi Hugo Barra’nın Facebook’a geçmesi ve sanal gerçeklik bölümünün(Luckey’in de üstünde olacak şekilde) lideri olması bu ayrılık kararının arkasındaki nedenlerden olarak görülüyor. Oculus sözcüsü kararın ardından yaptığı açıklamada Palmer Luckey’i çok özleyeceklerini belirterek "Palmer'ın mirası Oculus'un çok ötesine uzanıyor. Onun yaratıcı ruhu modern VR devrimini başlattı ve bir endüstri haline gelmesine yardımcı oldu. Oculus ve VR için yaptığı her şey için minnettarız ve onun için en iyisini diliyoruz" dedi.

Palmer Luckey’in geçtiğimiz yıl ABD’de başkanlık yarışı sürerken, Hillary Clinton karşıtı içerik üreten bir internet topluluğuna 10.000 dolarlık bağışta bulunduğu ortaya çıkmış ve kendisine yönelik ciddi tepkiler sonrasında istifa etmesi beklenmişti ancak Luckey daha sonra Facebook hesabından bu olayı doğrulayarak sadece özür dilemekle yetinmişti.


http://www.businessinsider.com/oculus-cofounder-palmer-luckey-leaves-facebook-2017-3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hanzele 2 yıl
sanki adamın çok umurunda işten atılması. daha 30 yaşında değil ve 700 milyon doları var. Kaybeden tek Facebook.
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**Nightmare** 2 yıl
Bu cihaz ve htc vive Türkiye ye resmi olarak gelicekmi ?
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