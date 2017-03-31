Twitter’ın yumurta avatarı “çok sevildiği için” kaldırıldı

Son derece küçük bir değişim gibi görünmesine rağmen Twitter’ın yumurta resmini kaldırmasının ardında iki ciddi neden yatıyor. İlki, bazı kullanıcıların bu resmi oldukça beğenmesi ve resmi kullanmaya karar vermesi. Twitter, kullanıcıların bu avatarı beğenmesinden son derece rahatsızdı çünkü sosyal paylaşım sitesini bir süredir kötü yönde etkileyen “troll” hesapları, kişilerin kendilerine ait olan profil fotoğraflarını koymasıyla az da olsa engellemeye çalışıyordu. Diğeri ise sosyal paylaşım sitesinde farklılık yaratma ve kullanıcılara daha renkli bir Twitter sunma amacı. Twitter'ın bu amacı da özünde profil fotoğraflarıyla yakından alakalı.
Kullanıcılardan tepki gördü
Birçok yönden sorunlu olan Twitter’ın bu sorunlarını çözmeye çalışmak yerine avatar resmini değiştirmesi kullanıcılardan tepki aldı. Aşağıda Twitter’ın bu kararına gelen tepkileri görebilirsiniz.
Twitter'a pahalıya patlamıştı
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