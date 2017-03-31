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Twitter’ın yumurta avatarı “çok sevildiği için” kaldırıldı

Twitter, bir ikon haline gelmiş olan yumurta avatarın kaldırıldığını açıkladı. Şirket bu kararı almalarına avatarın çok sevilmesinin neden olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
2
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Profil fotoğrafı olmayan Twitter kullanıcılarının sahip olduğu yumurta resmi, Twitter'dan gelen açıklamayla birlikte kaldırıldı. Twitter ve Twitter kullanıcıları için bir ikon olan bu resim, Twitter’ın logosundaki Larry isimli kuşun yumurtasını simgeliyordu.

Son derece küçük bir değişim gibi görünmesine rağmen Twitter’ın yumurta resmini kaldırmasının ardında iki ciddi neden yatıyor. İlki, bazı kullanıcıların bu resmi oldukça beğenmesi ve resmi kullanmaya karar vermesi. Twitter, kullanıcıların bu avatarı beğenmesinden son derece rahatsızdı çünkü sosyal paylaşım sitesini bir süredir kötü yönde etkileyen “troll” hesapları, kişilerin kendilerine ait olan profil fotoğraflarını koymasıyla az da olsa engellemeye çalışıyordu. Diğeri ise sosyal paylaşım sitesinde farklılık yaratma ve kullanıcılara daha renkli bir Twitter sunma amacı. Twitter'ın bu amacı da özünde profil fotoğraflarıyla yakından alakalı.

Kullanıcılardan tepki gördü                                                                                   

Birçok yönden sorunlu olan Twitter’ın bu sorunlarını çözmeye çalışmak yerine avatar resmini değiştirmesi kullanıcılardan tepki aldı. Aşağıda Twitter’ın bu kararına gelen tepkileri görebilirsiniz.

 

Twitter'a pahalıya patlamıştı 

Troll hesaplara, hakaretlere ve hatta tehditlere karşı son derece duyarsız olan Twitter'ın bu vurdumduymazlığı sosyal paylaşım sitesini satın almayı düşünen şirketlerin kararlarını da etkiliyor. Sosyal paylaşım platformunu almayı düşünen ilk şirketlerden birisi olan Salesforce, Twitter'ın bu sorunları çözüme kavuşturamaması nedeniyle satın alma görüşmelerini sonlandırmıştı.

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axaxa 2 yıl
Gündemde kalmak içindir belki.
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vjdrsjejv 2 yıl
Çok seversen giderler :'/
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