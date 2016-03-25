Oculus final sürüm Rift gözlüklerin dağıtımına başladı

Kickstar projesi olarak yoluna başlayan Oculus Rift aradan geçen dört senenin ardından sanal gerçeklik deneyimini nihayet evlerimize getirmeye başlıyor. Geride bırakılan dört senede bağış toplayarak yola başlayan firma sonrasında geliştirici kitiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış daha sonra ise Facebook bünyesine katılmıştı.

Firma yöneticisi Brendan Iribe Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görseller Oculus Rift'in tüketici versiyonunu satın alanların cihazlarının gönderilmeye başladığını müjdeledi. Belirtilene göre ilk teslimatlar 28 Nisan Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Şu an için tam olarak kimlere gönderildiği bildirilmese de Oculus kendilerini Kickstarter projesinde destekleyen kişilere Rift setlerinin herhangi bir ücret alınmadan verileceğini belirtmişti

Ocak ayında ön siparişe açılan Rift'i ilk alanlar ise şu anda şanslı durumda çünkü Oculus Mart ayı için belirlenen ilk parti stoklarının tükendiğini belirtiyor. Firma şu anda satılan almanız durumunda Rift cihazınıza teslim tarihi olarak Temmuz'u gösteriyor. Oculus Rift $599 fiyatı ile satışa sunulmuş durumda.