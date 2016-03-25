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Oculus final sürüm Rift gözlüklerin dağıtımına başladı

İlk olarak 2012'de adını Kickstarter projesi ile duyuran Oculus firması sanal gerçeklik cihazı Rift'i sahiplerine ulaştırmaya başlıyor. Müjdeyi firma CEO'su Brendan Iribe verdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Kickstar projesi olarak yoluna başlayan Oculus Rift aradan geçen dört senenin ardından sanal gerçeklik deneyimini nihayet evlerimize getirmeye başlıyor. Geride bırakılan dört senede bağış toplayarak yola başlayan firma sonrasında geliştirici kitiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış daha sonra ise Facebook bünyesine katılmıştı.
Firma yöneticisi Brendan Iribe Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görseller Oculus Rift'in tüketici versiyonunu satın alanların cihazlarının gönderilmeye başladığını müjdeledi. Belirtilene göre ilk teslimatlar 28 Nisan Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Şu an için tam olarak kimlere gönderildiği bildirilmese de Oculus kendilerini Kickstarter projesinde destekleyen kişilere Rift setlerinin herhangi bir ücret alınmadan verileceğini belirtmişti.
Ocak ayında ön siparişe açılan Rift'i ilk alanlar ise şu anda şanslı durumda çünkü Oculus Mart ayı için belirlenen ilk parti stoklarının tükendiğini belirtiyor. Firma şu anda satılan almanız durumunda Rift cihazınıza teslim tarihi olarak Temmuz'u gösteriyor. Oculus Rift $599 fiyatı ile satışa sunulmuş durumda.

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BatuhanXxX 3 yıl en beğenilen
Şuan aşırı pahalı nedeni ise arge ve sabit üretim giderleri. Önce hevesli ve para sahibi kitleden yolma parasını çıkartıp üretim maliyet ve sayısını arttirdiklarinda fiyatı baya düşecektir. Tahminim seneye max 500 dolar ve ikinci el olarak 1-2 yıl sonra iyi fiyata bulunur. Suan icin orta sınıf pc kullanıcılarına hitap etmeyen bir ürün
Şuan aşırı pahalı nedeni ise arge ve sabit üretim giderleri. Önce hevesli ve para sahibi kitleden yolma parasını çıkartıp üretim maliyet ve sayısını arttirdik...
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DeanWinchester. 3 yıl
Fiyatı çok yüksek
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kadirirdem 3 yıl
Şuan çok pahalı dusmesi lazım dusunce de kapmak lazım...
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BatuhanXxX 3 yıl en beğenilen
Şuan aşırı pahalı nedeni ise arge ve sabit üretim giderleri. Önce hevesli ve para sahibi kitleden yolma parasını çıkartıp üretim maliyet ve sayısını arttirdiklarinda fiyatı baya düşecektir. Tahminim seneye max 500 dolar ve ikinci el olarak 1-2 yıl sonra iyi fiyata bulunur. Suan icin orta sınıf pc kullanıcılarına hitap etmeyen bir ürün
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