Sony: Oculus Rift, Playstation VR'den daha iyi olabilir

Sanal gerçeklik dünyası şu an önemli bir yarışa hazırlanıyor. Bilgisayar tarafında Oculus Rift ve HTC Vive arasında önemli bir çekişme gerçekleşecek. Konsol tarafında ise Sony'nin Playstation VR ile önemli bir adım atmaya hazırlandığını biliyoruz. Yine de Playstation VR teknolojik anlamda diğer iki teknolojinin biraz gerisinde kalabilir.

Sony Computer Entertainment'in başkan yardımcısı Masayasu Ito'nun açıklaması gerçekten de dikkat çekici: "Eğer en yüksek kaliteden bahsediyorsak, Oculus Rift'in biraz daha iyi olduğunu kabul edebilirim. Buna karşın Oculus Rift çok hızlı ve güçlü bir PC'ye gereksinim duyuyor. Bizim en büyük avantajımız ise sanal gerçeklik kaskımızın PS4 ile çalışması. Bizimki daha çok günlük kullanım için, o nedenle kullanımı kolay ve fiyatı herkes tarafından karşılanabilir olmalı. Bizim cihazımız kısıtlı üst düzey PC sahipleri için değil, herkesin kullanması için"



Henüz Playstation VR'ın fiyatının ve çıkış tarihinin açıklanmadığını hatırlatalım. Buna karşın Ito'nun açıklamasından sonra cihazın Oculus Rift ve HTC Vive'dan daha uygun fiyatlı olmasını ümit ediyoruz. Sony böylece gerçekten de daha geniş kitlelere hitap edebilir.

http://www.vg247.com/2016/03/10/sony-admits-oculus-rift-may-have-the-edge-over-psvr/