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Sony: Oculus Rift, Playstation VR'den daha iyi olabilir

Sony'nin başkan yardımcısı Oculus Rift'in teknolojik anlamda daha iyi bir cihaz olabileceğini söylüyor; buna karşın iki cihaz arasındaki en önemli fark ihtiyaç duydukları sistemmiş.
3 yıl
3,1b
1
18
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sony: Oculus Rift, Playstation VR'den daha iyi olabilir
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Sanal gerçeklik dünyası şu an önemli bir yarışa hazırlanıyor. Bilgisayar tarafında Oculus Rift ve HTC Vive arasında önemli bir çekişme gerçekleşecek. Konsol tarafında ise Sony'nin Playstation VR ile önemli bir adım atmaya hazırlandığını biliyoruz. Yine de Playstation VR teknolojik anlamda diğer iki teknolojinin biraz gerisinde kalabilir.
Sony Computer Entertainment'in başkan yardımcısı Masayasu Ito'nun açıklaması gerçekten de dikkat çekici: "Eğer en yüksek kaliteden bahsediyorsak, Oculus Rift'in biraz daha iyi olduğunu kabul edebilirim. Buna karşın Oculus Rift çok hızlı ve güçlü bir PC'ye gereksinim duyuyor. Bizim en büyük avantajımız ise sanal gerçeklik kaskımızın PS4 ile çalışması. Bizimki daha çok günlük kullanım için, o nedenle kullanımı kolay ve fiyatı herkes tarafından karşılanabilir olmalı. Bizim cihazımız kısıtlı üst düzey PC sahipleri için değil, herkesin kullanması için" 
Henüz Playstation VR'ın fiyatının ve çıkış tarihinin açıklanmadığını hatırlatalım. Buna karşın Ito'nun açıklamasından sonra cihazın Oculus Rift ve HTC Vive'dan daha uygun fiyatlı olmasını ümit ediyoruz. Sony böylece gerçekten de daha geniş kitlelere hitap edebilir.

http://www.vg247.com/2016/03/10/sony-admits-oculus-rift-may-have-the-edge-over-psvr/ Yorum Yaz
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

PS2 grafiklerinde VR keyfi
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shafck 3 yıl
PS4'ü çağın gerisinde donanımla piyasaya sürdük demenin bir başka yolu
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kadirirdem 3 yıl
adam nerdeyse rekabet edemeyeceğiz onlarla diyecek...
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ounomaus 3 yıl
ilk nesiller her üründe olduğu gibi pahallı ve eksikleri olucak
daha sonra ki versiyonlar oculus rift 2 yada 3 daha alınası ürünler olucak ama ilk nesil bana hitap etmiyor oyun yada uygulama yok üstelik çok pahallı dahası istenilen donanımlar aşırı yüksek gtx 970 sahibiyim ama en düşük sistem gereksinimi bu yani çok düzgün olmuyacak performans olarak görsellik eksikleri olucak
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berkayjan 3 yıl
Bu insanların harbiden kafa çalışmıyor. PS4'e çağın gerisinde dediler. Ama bilmez ki fiyatının 1300 TL olduğunu. 1200 TL'lik PC ile PS4'ü karşılaştırın.
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Spiderhip 3 yıl berkayjan
Pc'ler ile Ps arasında işi bilen, donanımdan anlayan insanlar için gerçek anlamda büyük bir fiyat farkı olmadığını daha önce uzun uzun farklı yerlerde anlatmıştım. Ama tabi ancak mağazadan hazır pc yi alıp evine koymak dışında hiç bir şeyden anlamayan insanlar genelde iyi bir pc için 3.000TL, 5000TL, hatta iyi bir pc ancak 10.000TL diyenleri falan da gördüm.

Burada tekrar uzun uzun anlatmayayım. Özetle ikisinin arasında yaklaşık 1000TL lik fark var. Ama bu fark ile, oyunları 2K larda, 60fps lerde açabiliyorsunuz, üstüne birde ps3 hediye gibi.(ps3 emulatörünü kaldıracak düzeyde pc)
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mementopolis 3 yıl
S. Hawking

PS2 grafiklerinde VR keyfi


Malesef Pc'de sistemi iyi olmayanlarda Ps2 grafiklerine mahkum. Cihaz icin 3 Monitör'e Görüntü aktaara bilecek oyun pc 'si lazim . zira Oculust 3 Ekran mantiginda calisiyor .
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Spiderhip 3 yıl mementopolis
Ps 2 grafikleri olsa bence yine iyi. En son 1 sene önce falan bir fuarda oculus'u denemiştim. O bile ancak ps2 kalitesinde gibiydi. Tabi 1 senede daha geliştirmiş, optimize etmiş olmaları muhtemel. Sonuçta 1080p görüntü veren cihazınızla vr üzerinde de 1080p almayı beklemek ya da aynı fps yi almayı beklemek imkansız zira 4 kat daha fazla işlemesi gerekiyor. Dolayısıyla 4 kat daha düşük kalite almak kaçınılmaz. Herşeyin bir bedeli var. Matematik ve fiziğin önüne geçilemez. Nasıl bir güncel telefon asla güncel pc gücüne sahip olamazsa (boyut farkı), bir cihaz da aynı yazılımı 4 kere işlerken 1 kere işlediği performansı veremez. Yani 1=4 olmaz.
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Spiderhip 3 yıl
E tabiki fark olacak. Bir kere oculus rift bu Vr cihazlarının piyasada oluşmasını sağlayan ilk firma. Diğer tüm firmalar kickstarter da oculus un müthiş fikrini görüp, tutacağını anlayıp, harıl harıl piyasada yer edinmek için başladılar çalışmaya.

Oculus'un sistem gereksinimleri ortada. Aslında ne yazık ki bu tarz vr cihazları için de olması gereken en düşük sistem bunlar. Bu sebeple tabiki 2-3 kat aralarında fark olacaktır. Bir nevi konsol pc farkı gibi işte. Pc nasıl 2-3 kat daha güçlü ise bu da onun gibi.

Ama benim merak ettiğim oculustaki grafikler bile en üst sistemi kullanmasına rağmen henüz düşük seviyede kalırken, diğer cihazlar atari oyunlarını mı çalıştıracak, ya da nasıl bir kalitesizlik olacak. Yani konsolda 30fps iken, vr de sahte 30fps yi verirlerse 1 sene içinde epilepsi(sara) hastası oranı dünyada hızla artar. Fps'nin ne yazık ki pek şakası olmaz. Tamam her bünye etkilenmiyor ama düşük fps ler, vr cihazları(yakından ekrana bakmak)(led ışıklar) ciddi oranda ışığa bağlı epilepsi tetikliyicileri.
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0MG90 3 yıl
Sonda Oculus'a laf çakmışlar :D
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blackzeros 3 yıl
bariz bir fark olması pek mumkun degil zaten adamda oyle birsey soylememis. %25 cozunurluk farki var ve gelistiriler tarafından soylenene 970'in 90 fps de verebildigini ps4 60 fpsde verbiliyor vr icin.Ha 980 ti kartiniz vardır o zaman grafikte ciddi bir avantaj yakalayabilirisniz belki.
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Unzerstörbar 3 yıl
Şu açıklamadan anladığım

Bariz bir fark olacağı !
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shafck 3 yıl
PS4'ü çağın gerisinde donanımla piyasaya sürdük demenin bir başka yolu
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

PS2 grafiklerinde VR keyfi
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shadowtr 3 yıl N. Chomsky
Bizzat deneyip mi bu yorumu yaptın yoksa kulaktan dolma bilgilerle mi?
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