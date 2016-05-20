Ödüllü geliştirici Burkay Özdemir’den iddialı bir oyun daha

Darklings ve Rop yapımı ile adını tüm dünyaya duyuran Burkay Özdemir imzalı MildMania, yine iddialı bir yapımla daha karşımızda. Bir süredir iOS platformunda yer alan Cattch, şimdi Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.

Oyunun konusu, isminde olduğu gibi kahraman kedi Cattch etrafında şekilleniyor. Şehri Cubika’nın saldırıya uğramasıyla, kahramanımız Cattch pis yaratıkları yakalamak ve arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçer.

Önceki oyunlarda olduğu gibi görsel tasarıma önem veren Burkay Özdemir, sıradanlaşan bir akış yerine, dinamik ve sürekli yenilenen bir mekanik benimsemiş. Blok tabanlı olan oyunda, Cattch karakterini ekran üzeri kontrollerle sağa veya sola doğru yönlendiriyoruz.

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İlk olarak karakterin, mekana gizlenmiş kafeslerin içerisindeki arkadaşlarını kurtarması gerekiyor. Bunun için çeşitli sabit engellerden kaçınırken, hareketli düşmanlarına da hamle yaparak öldürüyor. Bu esnada, yol üzerindeki yıldızları toplamayı da ihmal etmiyor. Belirli bir süre içerisinde bölümler bittiğinde, daha fazla puan kazanıyorsunuz.

Bölümlerde ilerlerken, bir noktadan sonra diğer unsurlara ulaşamadığınızı fark ediyorsunuz. Bu nokta, mekanı 90 veya 180 derece çevirmeniz gereken yer oluyor. Uygun düğmeyi bularak alanı çeviriyorsunuz ve daha farklı engelleri aşmaya başlıyorsunuz. 50 farklı bölüme sahip olan oyun, keyifli saatler geçirmenizi sağlayacak. Oyun Android tarafında ücretsiz ancak reklamlı. iOS tarafında ise 5.29TL fiyat etiketine sahip.

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