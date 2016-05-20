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Ödüllü geliştirici Burkay Özdemir’den iddialı bir oyun daha

Platform ve bulmaca türünü bir arada sevenler varsa, Burkay Özdemir’in MildMania stüdyosu, keyifli saatler geçirmenizi sağlayacak Cattch oyunu ile sizi bekliyor.
3 yıl
5,1b
1
5
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Darklings ve Rop yapımı ile adını tüm dünyaya duyuran Burkay Özdemir imzalı MildMania, yine iddialı bir yapımla daha karşımızda. Bir süredir iOS platformunda yer alan Cattch, şimdi Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.

Oyunun konusu, isminde olduğu gibi kahraman kedi Cattch etrafında şekilleniyor. Şehri Cubika’nın saldırıya uğramasıyla, kahramanımız Cattch pis yaratıkları yakalamak ve arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçer.

Önceki oyunlarda olduğu gibi görsel tasarıma önem veren Burkay Özdemir, sıradanlaşan bir akış yerine, dinamik ve sürekli yenilenen bir mekanik benimsemiş. Blok tabanlı olan oyunda, Cattch karakterini ekran üzeri kontrollerle sağa veya sola doğru yönlendiriyoruz.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

İlk olarak karakterin, mekana gizlenmiş kafeslerin içerisindeki arkadaşlarını kurtarması gerekiyor. Bunun için çeşitli sabit engellerden kaçınırken, hareketli düşmanlarına da hamle yaparak öldürüyor. Bu esnada, yol üzerindeki yıldızları toplamayı da ihmal etmiyor. Belirli bir süre içerisinde bölümler bittiğinde, daha fazla puan kazanıyorsunuz.

Bölümlerde ilerlerken, bir noktadan sonra diğer unsurlara ulaşamadığınızı fark ediyorsunuz. Bu nokta, mekanı 90 veya 180 derece çevirmeniz gereken yer oluyor. Uygun düğmeyi bularak alanı çeviriyorsunuz ve daha farklı engelleri aşmaya başlıyorsunuz. 50 farklı bölüme sahip olan oyun, keyifli saatler geçirmenizi sağlayacak. Oyun Android tarafında ücretsiz ancak reklamlı. iOS tarafında ise 5.29TL fiyat etiketine sahip.

Google Play sürümü için tıklayınız 

App Store sürümü için tıklayınız 


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infom@n 3 yıl en beğenilen
Allah bilir şu adama forumdaki öğrenmeden bilen kesim ne ukalalalalalıklar yapmıştır :D
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crazywinner3 3 yıl
infom@n
Allah bilir şu adama forumdaki öğrenmeden bilen kesim ne ukalalalalalıklar yapmıştır :D

Anlamadım ama mantıklı bir şeye benziyo bastım artıyı
infom@nAllah bilir şu adama forumdaki öğrenmeden bilen kesim ne ukalalalalalıklar yapmıştır :DAnlamadım ama mantıklı bir şeye benziyo...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Ömürcan 3 yıl
Indirelim bakalım.
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apodur 3 yıl
tebrik ederim burkay kardeşi hemen indiriyorum
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crazywinner3 3 yıl
infom@n
Allah bilir şu adama forumdaki öğrenmeden bilen kesim ne ukalalalalalıklar yapmıştır :D

Anlamadım ama mantıklı bir şeye benziyo bastım artıyı
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LadiesNGentleman 3 yıl
Sırf destek olmak için bile oynanabilir
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infom@n 3 yıl en beğenilen
Allah bilir şu adama forumdaki öğrenmeden bilen kesim ne ukalalalalalıklar yapmıştır :D
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