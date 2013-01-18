Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Office 2013 fiyatlandırması ile ilgili yeni bilgiler internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1b
1
18
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un başarılı yazılımları arasında ilk sıralarda yer alan Office 2013, geçen yıl tüketici önizleme ve RTM sürecine başlamışken, Şubat-Mart ayında satışa sunulması bekleniyor. Önceki sürümlerden daha farklı bir fiyatlandırmaya gideceği bilinen yazılımın abonelik yol haritası internete sızdırıldı.

Tam paket almanın yanında aylık veya yıllık aboneliklerle kısmi paketler sunacak olan Microsoft, tüketicileri bu yolla daha fazla cezbetmeyi amaçlıyor. Yeni paketler ve fiyatlandırma konusunda ise firmanın ortaklarına eğitim vermeye başladığı bildirildi.

Daha önce abonelik yol haritası ortaya çıkmış ancak Microsoft bunu doğrulamamıştı. Bu kez ortak firmalara gönderilen bilgilendirme dökümanlarında abonelik ücretleri ortaya çıktı.

Kullanıcılardan abonelik ücreti talep edecek yazılımlar Office 365 programı içerisinde yer alıyor. Tek seferlik kutulu satış yapılacak ürünler ise Office programı içerisinde yer alacak.
Tek seferlik ve tek bilgisayarlık kutulu Office programları şu şekilde:
Office Home and Business 2013 paketinin içerisinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher ve Access yazılımları bulunuyor ve fiyatı 219$.

Microsoft Office Home and Student 2013 RT ise Windows RT cihazları için geliştirildi ve Word 2013 RT, Excel 2013 RT, PowerPoint 2013 RT ve OneNote 2013 RT yazılımları yer alıyor. Fiyatı ise 139$.

Office Standard 2013 paketinde Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, Publisher 2013 ve Office web uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) yer alacak. Bu paket çoklu alımlarda geçerli ve fiyatı 369$.

Office Professional Plus 2013 paketi de yine Standard 2013 paketine ek olarak Access 2013, InfoPath 2013, Lync 20131 yazılımları ve genişletilmiş destek sunuyor. Fiyatı 499$.

Abonelik esasına dayalı olan Office 365 yazılımları ise şu şekilde:

Office 365 University üniversite öğrencilerini hedefleyen yazılım paketi. Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Publisher ve Access ürünlerinin olduğu paket aylık 3.30$ ve 20GB SkyDrive depolama alanı da hediye ediliyor. 4 yıllık abonelik de ise bazı indirimler olacağı belirtiliyor.

Office 365 Home Premium paketi ev kullanıcılarına yönelik ve Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher ve Access olarak ürünler barındırıyor. Aylık abonelik 8.33$ iken 20GB SkyDrive depolama alanı da dahil.

Office 365 Small Business Premium paketi 1-10 arası çalışana sahip işletmelere yönelik. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher ve Access erişiminin yanında Sharepoint ve Lync yazılımları da sunuluyor. Aylık abonelik fiyatı kullanıcı başı 12.50$. Diğer paketler 5 bilgisayara kadar kullanılabilirken, bu paket 10 kullanıcı ve 1 alan adını dahil ediyor. Üniversite paketinde ise tek kullanıcı sınırı var. 

Office 365 Midsize Business paketi 11-250 çalışana sahip işletmeler için ve aylık abonelik kullanıcı başı 15$. Small Business Premium paketine ek olarak Exchange Online ve Infopath yazılımları da sunuluyor. 

Office 365 Enterprise & Government ise 250 çalışandan fazlasına sahip olan resmi kurum ve özel şirketlere hitap ediyor. Aylık abonelik kullanıcı başı 20$ iken, işletmelere yönelik ürünler ve özel eklemeler olacağı biliniyor. 

Office 365 uygulamaları hem Office Web Apps ile çevrimiçi kullanıma imkan tanırken, hem de birden fazla bilgisayara ve mobil cihazlara kurularak, aylık veya yıllık abonelik süresi boyunca faydalanma imkanı sunuluyor. Dökümanlar SkyDrive üzerinde kaydedildiği için internet olan her yerden erişim sağlanabiliyor. Ayrıca 60 dakikalık uluslararası Skype görüşmesi de paketlere dahil.

Microsoft'un resmi satış ile birlikte ek paketleri ve yıllık kesin ücretleri de belirlemesi bekleniyor.  

http://www.zdnet.com/microsoft-office-2013-what-to-expect-on-the-pricing-front-7000009591/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
catborise 5 yıl
yeni cikiyor derken? ben aylardir kullaniyorum ? tr ye mi yeni gelicek?
bende mi anormallik var arkadas hic yoksa 3 4 ay olmustur heral kullanmaya baslayali.
2010 dan daha yavas ve hantal oldugunu söyleyebilirim.
görselligi cok hos.
bulut a kayit cart curt eklentileri var. login olman falan gerekiyor skydrive icin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erehyan 6 yıl
Torrent sağolsun Office 2013 plus indirdim crack bekliyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 6 yıl
Office 2013 windows 8 üzerinde denedim gayet güzel,sanırım dil desteği henüz tamamlanmamış.
Bu arada bi kaç ay sonra TÜRK TELEKOM aramaya başlar.Ofis kullanmasanız bile yasa dışı ofis programı kulanıyorsunuz.............
İsterseniz şu kadar faturaya ekleyelim ve orjinal office sahip olun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 6 yıl
Çıktığı gün torrentlerden indiririz ne parası verecekmişiz ! işletim sistemlerinin win95 ten beri hiçbirine para vermedim ki buna vereyim tam tersi bu gibi programlar/işletim sistemleri kişisel bilgilerimizi aldığı için bedavayı bırak üstüne her ay bize para ödemeleri lazım telif hakkı buna diyorlarsa bizimde var bu hakkımız

bu zamanda yazılıma paran veren ........... ...... (noktalı yerlere word dökümanında istediğinizi yazın )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
Neden para vereyim ki office 2007 de 15 dkde yazdığım yazıyı office 2013 de 5 dk da mı yazıyorum sanki programın görselini değiştir 1 2 yeni efekt ve tema ekle sat gitsin adında yeni sürüm office olsun !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 6 yıl
Libre ofisin menülerini ofis 2007 seviyesine çıkarsalar bunlar bu fiyatları biraz zor isterler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
infom@n
cagataykorogluOfise geçen hafta 2010 aldım. Bi daha 10 sene office almam.
Ücretsiz Office 2013e yükseltme hakkına sahipsiniz. Kampanyaya kaydolsaydınız keşke. Çünkü bende aldım ve kaydoldum şimdi office 2013ün çıkmasını bekliyorum.

Nasıl yapılıyor bana bir pm atar mısın? Kurulumu henüz yapmadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 6 yıl
Bu haberleri sızdıran, kişi bence gidip prostat ameliyatı olsun, bizde tam doğru haberler okuyalım :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 6 yıl
cagataykoroglu
Ofise geçen hafta 2010 aldım. Bi daha 10 sene office almam.

Ücretsiz Office 2013'e yükseltme hakkına sahipsiniz. Kampanyaya kaydolsaydınız keşke. Çünkü bende aldım ve kaydoldum şimdi office 2013'ün çıkmasını bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Ofise geçen hafta 2010 aldım. Bi daha 10 sene office almam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1007 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, office 365 ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji Programı" Nexus 4 Türkiye'de, Crytek Türkiye ofisi açıldı ve fazlası 6 yıl Özel Röportaj: Crytek'in İstanbul ofisi açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim