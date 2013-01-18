Office 2013 fiyatlandırması ile ilgili yeni bilgiler internete sızdı





Microsoft'un başarılı yazılımları arasında ilk sıralarda yer alan Office 2013, geçen yıl tüketici önizleme ve RTM sürecine başlamışken, Şubat-Mart ayında satışa sunulması bekleniyor. Önceki sürümlerden daha farklı bir fiyatlandırmaya gideceği bilinen yazılımın abonelik yol haritası internete sızdırıldı.





Tam paket almanın yanında aylık veya yıllık aboneliklerle kısmi paketler sunacak olan Microsoft, tüketicileri bu yolla daha fazla cezbetmeyi amaçlıyor. Yeni paketler ve fiyatlandırma konusunda ise firmanın ortaklarına eğitim vermeye başladığı bildirildi.





Daha önce abonelik yol haritası ortaya çıkmış ancak Microsoft bunu doğrulamamıştı. Bu kez ortak firmalara gönderilen bilgilendirme dökümanlarında abonelik ücretleri ortaya çıktı.





Kullanıcılardan abonelik ücreti talep edecek yazılımlar Office 365 programı içerisinde yer alıyor. Tek seferlik kutulu satış yapılacak ürünler ise Office programı içerisinde yer alacak.

Tek seferlik ve tek bilgisayarlık kutulu Office programları şu şekilde:

Office Home and Business 2013 paketinin içerisinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher ve Access yazılımları bulunuyor ve fiyatı 219$.





Microsoft Office Home and Student 2013 RT ise Windows RT cihazları için geliştirildi ve Word 2013 RT, Excel 2013 RT, PowerPoint 2013 RT ve OneNote 2013 RT yazılımları yer alıyor. Fiyatı ise 139$.





Office Standard 2013 paketinde Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, Publisher 2013 ve Office web uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) yer alacak. Bu paket çoklu alımlarda geçerli ve fiyatı 369$.





Office Professional Plus 2013 paketi de yine Standard 2013 paketine ek olarak Access 2013, InfoPath 2013, Lync 20131 yazılımları ve genişletilmiş destek sunuyor. Fiyatı 499$.





Abonelik esasına dayalı olan Office 365 yazılımları ise şu şekilde:





Office 365 University üniversite öğrencilerini hedefleyen yazılım paketi. Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Publisher ve Access ürünlerinin olduğu paket aylık 3.30$ ve 20GB SkyDrive depolama alanı da hediye ediliyor. 4 yıllık abonelik de ise bazı indirimler olacağı belirtiliyor.





Office 365 Home Premium paketi ev kullanıcılarına yönelik ve Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher ve Access olarak ürünler barındırıyor. Aylık abonelik 8.33$ iken 20GB SkyDrive depolama alanı da dahil.





Office 365 Small Business Premium paketi 1-10 arası çalışana sahip işletmelere yönelik. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher ve Access erişiminin yanında Sharepoint ve Lync yazılımları da sunuluyor. Aylık abonelik fiyatı kullanıcı başı 12.50$. Diğer paketler 5 bilgisayara kadar kullanılabilirken, bu paket 10 kullanıcı ve 1 alan adını dahil ediyor. Üniversite paketinde ise tek kullanıcı sınırı var.





Office 365 Midsize Business paketi 11-250 çalışana sahip işletmeler için ve aylık abonelik kullanıcı başı 15$. Small Business Premium paketine ek olarak Exchange Online ve Infopath yazılımları da sunuluyor.





Office 365 Enterprise & Government ise 250 çalışandan fazlasına sahip olan resmi kurum ve özel şirketlere hitap ediyor. Aylık abonelik kullanıcı başı 20$ iken, işletmelere yönelik ürünler ve özel eklemeler olacağı biliniyor.





Office 365 uygulamaları hem Office Web Apps ile çevrimiçi kullanıma imkan tanırken, hem de birden fazla bilgisayara ve mobil cihazlara kurularak, aylık veya yıllık abonelik süresi boyunca faydalanma imkanı sunuluyor. Dökümanlar SkyDrive üzerinde kaydedildiği için internet olan her yerden erişim sağlanabiliyor. Ayrıca 60 dakikalık uluslararası Skype görüşmesi de paketlere dahil.





Microsoft'un resmi satış ile birlikte ek paketleri ve yıllık kesin ücretleri de belirlemesi bekleniyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-office-2013-what-to-expect-on-the-pricing-front-7000009591/