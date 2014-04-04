Office for iPad'e yoğun ilgi: 1 haftada 12 milyon indirme

Microsoft’un geçtiğimiz hafta App Store üzerinden yayınladığı üretkenlik yazılımları Office for iPad, yaklaşık 1 haftada rekor yükleme sayısına ulaştı.

Microsoft’un paylaştığı veriye göre Office for iPad; Word, Excel, PPT & OneNote, 1 haftada 12 milyon defa App Store’dan yüklendi. Böylece 27 Mart’da yayınlanan uygulamalar 1 haftada milyonlarca iPad kullanıcısı tarafından yüklenmiş oldu.

Microsoft’un iPad için geliştirdiği Office çözümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki oynatıcıdan da Office for iPad’in incelemesini izleyebilirsiniz: