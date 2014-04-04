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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Office for iPad'e yoğun ilgi: 1 haftada 12 milyon indirme

5 yıl
519
1
29
iPad
Shady
Haber Editörü
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Office for iPad'e yoğun ilgi: 1 haftada 12 milyon indirme
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Microsoft’un geçtiğimiz hafta App Store üzerinden yayınladığı üretkenlik yazılımları Office for iPad, yaklaşık 1 haftada rekor yükleme sayısına ulaştı.

Microsoft’un paylaştığı veriye göre Office for iPad; Word, Excel, PPT & OneNote, 1 haftada 12 milyon defa App Store’dan yüklendi. Böylece 27 Mart’da yayınlanan uygulamalar 1 haftada milyonlarca iPad kullanıcısı tarafından yüklenmiş oldu.

Microsoft’un iPad için geliştirdiği Office çözümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki oynatıcıdan da Office for iPad’in incelemesini izleyebilirsiniz:


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Masterbronze12 5 yıl en beğenilen
İnsanlar bedava olduğunu görünce heyecanla indiriyorlardır. Office 365 üyeliği istediğini görüncede siliyorlardır.
2 Yanıt Yanıtla +40
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NedenAllahım 5 yıl Götterfunken
Verre
bluENight
Verre

Microsoft çok yanlış yaptı.Artık tabletleri satmaz.Office de iOS'a geldi.Hangi saf gider kazık ve işlevsiz salak Surface alır ki?
Adı da komik,Yüzey

Ativler zaten çöp.
iPad'in rakibi sadece Xperia Z1Tablet var gözümde

Windows tabletler sadece oyun vs için alınmıyor arkadaşım özellikle bizim sektörde çok işimize yarıyor (bilişim - bilgisayar)

Tabii pardon zaten ben cahil işsizin tekiyim de bilmiyorum sen de uzaydan geldin ben cahilim sen süper eğitimli


Ben o yüzey ile kirli yüzeylerimi bile silmem anlıyor musun


Bana Xperia Z T savunuyor olsaydın belki derdim de Surface Ativ nedir


Ne bu afra tafranız adam gayet net "Bizim sektörde işimize yarıyor" demiş sadece. Sen niye "Ben cahilim sen uzaydan geldin" diye triplere giriyosun? Adam sana artistlik taslamamış
VerrebluENightVerreMicrosoft çok yanlış yaptı.Artık tabletleri satmaz.Office de iOS'a geld...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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DH Misafiri 5 yıl
Ooo... Shady ünlü olmuşun hacı tebrik ederim :)
alkislarlayasiyorum.com/...
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TheLastNinja 5 yıl
Aslında ne kadar geç geldiğinin bir kanıtıdır denebilir mi?
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dawras 5 yıl
İndirdim free diye ücretli çıktı.
Apple office ile devam.
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kaymak817 5 yıl
Yok mu bunun cracklisi yav?
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orhan.akcali 5 yıl
ücretsiz diye indirdim ve geri sildim
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engin9103 5 yıl
Pages varken ücretli halini gördükten sonra sildim gitti. Bir de ölçüm şansı olsa da halihazırda cihazında tutanların rakamını verseler, bakalım kaç çıkacak? iPhone için olanında ücret ödemeden belge oluşturulabiliyor fakat ipad'de illa ki ücret ödemek gerekiyor. Sözüm meclisten dışarı fakat yolunacak kaz arıyorlar herhalde.
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multiTYRT 5 yıl
Beklediğim gibi bir indirme, MS cidden doğru bir hamle yaptı iPad'lere Office çıkararak.
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Sanki Bana Pele 5 yıl
365 olayı bireysel kullanıcılar için kaldırılmadı mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kaldırıldıysa neyin artistliği bu insanlardaki?
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FreeRun 5 yıl
windows iyi para kalırdı biraz rahatlatmıştır, win8 tutmadı farklı yerlerden ekmek yemek lazım windwos phone da hiç iç açıcı gözükmiyor.
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Recharged 5 yıl
Bir çoğuda arkadaşın dediği gibi muhtemelen siliyordur ücretli olduğunu gördükten sonra.
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Götterfunken 5 yıl
Microsoft çok yanlış yaptı.Artık tabletleri satmaz.Office de iOS'a geldi.Hangi saf gider kazık ve işlevsiz salak Surface alır ki?
Adı da komik,Yüzey

Ativler zaten çöp.
iPad'in rakibi sadece Xperia Z1Tablet var gözümde
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bluENight 5 yıl Götterfunken
Verre

Microsoft çok yanlış yaptı.Artık tabletleri satmaz.Office de iOS'a geldi.Hangi saf gider kazık ve işlevsiz salak Surface alır ki?
Adı da komik,Yüzey

Ativler zaten çöp.
iPad'in rakibi sadece Xperia Z1Tablet var gözümde

Windows tabletler sadece oyun vs için alınmıyor arkadaşım özellikle bizim sektörde çok işimize yarıyor (bilişim - bilgisayar)
1 Yanıt Yanıtla +3
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myhotyro 5 yıl
Ne şimdi, bizde mi indirelim?
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