Office for iPad'e yoğun ilgi: 1 haftada 12 milyon indirme

Haber Editörü
Microsoft’un geçtiğimiz hafta App Store üzerinden yayınladığı üretkenlik yazılımları Office for iPad, yaklaşık 1 haftada rekor yükleme sayısına ulaştı.
Microsoft’un paylaştığı veriye göre Office for iPad; Word, Excel, PPT & OneNote, 1 haftada 12 milyon defa App Store’dan yüklendi. Böylece 27 Mart’da yayınlanan uygulamalar 1 haftada milyonlarca iPad kullanıcısı tarafından yüklenmiş oldu.
Microsoft’un iPad için geliştirdiği Office çözümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki oynatıcıdan da Office for iPad’in incelemesini izleyebilirsiniz:
- Microsoft Word for iPad - Microsoft Corporation
- Microsoft Excel for iPad - Microsoft Corporation
- Microsoft PowerPoint for iPad - Microsoft Corporation
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Ne bu afra tafranız adam gayet net "Bizim sektörde işimize yarıyor" demiş sadece. Sen niye "Ben cahilim sen uzaydan geldin" diye triplere giriyosun? Adam sana artistlik taslamamış