OIS destekli Xiaomi Mi Note resmiyet kazandı





Nihayet Çinli dev Xiaomi'nin etkinliği sona erdi ve beklediğimiz modellerden birisi olan Phablet sınıfındaki Mi Note resmiyet kazandı. Daha önce Redmi Note olarak anılan model artık firmanın Mi markasını taşıyacak.





5.7 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihaz Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor ve 2.5D olarak adlandırılan bombeli yapı sergileniyor. Xiaomi ekran tedariğini JDI'dan karşılıyor. Firma yrıca Sunhine Screen adında bir teknoloji kullanıyor. Yüksek parlaklık seviyesine düşük enerji tüketimi ile ulaşan ekran böylece kullanım süresine olumlu katkı yapıyor ve göz yorgunluğunu da azaltıyor. Cihazın arka kısmı ise 3D şeklinde daha bombeli bir cam ile kaplanmış.





Modelin yongaseti Snapdragon 801. Bu bakımdan firmanın referanslarda üzerinde durduğu gibi amiral gemi modeli Mi Note olacak. Adreno 330 grafik birimi ile modelin en azından geçen yılın amiral gemi modelleri ile rekabet edeceğini söyleyebiliriz. Xiaomi Mi Note modeli 6.95mm kalınlığa sahip ve 161gr ağırlığında. İddia edildiği gibi 5.1 mm kalınlık değeri bu modelde yer almıyor.





Modelin diğer bir dikkat çekici tarafı ise optik görüntü sabitleme teknolojisi. Halen kısıtlı sayıda modelde yer alan OIS artık Xiaomi tarafından da kullanılıyor. Firma 13MP çözünürlüğündeki arka kameraya eklediği sistemi cihazın jiroskop sensörü ile destekleyerek daha dengeli bir hale getirmiş. Philips imzalı çift LED flaş daha gerçekçi renklerin oluşturumlasına destek oluyor. Ön kamera da 4MP çözünürlüğünde. Bu kamerada 2 mikron büyüklüğünde pikseller kullanılıyor ve düşük ışık performansı artırılıyor.





Cihazın ses çıkışı da 92kHz / 24bit formatında. Bu format bir adet ES9018 ve OPA1612 ses yongaları ile elde ediliyor. Sistem ayrıca gürültü engelleme özelliğine de sahip. Firma ses konusunda cihazına güveniyor.





3GB RAM ile desteklenen model 3000mAh gücünde bir bataryaya sahip. Çift SIM yuvasına iki adet LTE kartı takılabiliyor. Hızlı Şarj 2.0 teknolojisini destekleyen cihaz 16GB kapasiteli versiyon 370$, 64GB kapasiteli versiyon 451$ olarak fiyatlandırılacak. Model ilk olarak bahar aylarında Singapur'da satışa sunulacak.