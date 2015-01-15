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OIS destekli Xiaomi Mi Note resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OIS destekli Xiaomi Mi Note resmiyet kazandı

Nihayet Çinli dev Xiaomi'nin etkinliği sona erdi ve beklediğimiz modellerden birisi olan Phablet sınıfındaki Mi Note resmiyet kazandı. Daha önce Redmi Note olarak anılan model artık firmanın Mi markasını taşıyacak. 

5.7 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihaz Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor ve 2.5D olarak adlandırılan bombeli yapı sergileniyor. Xiaomi ekran tedariğini JDI'dan karşılıyor. Firma yrıca Sunhine Screen adında bir teknoloji kullanıyor. Yüksek parlaklık seviyesine düşük enerji tüketimi ile ulaşan ekran böylece kullanım süresine olumlu katkı yapıyor ve göz yorgunluğunu da azaltıyor. Cihazın arka kısmı ise 3D şeklinde daha bombeli bir cam ile kaplanmış.

Modelin yongaseti Snapdragon 801. Bu bakımdan firmanın referanslarda üzerinde durduğu gibi amiral gemi modeli Mi Note olacak. Adreno 330 grafik birimi ile modelin en azından geçen yılın amiral gemi modelleri ile rekabet edeceğini söyleyebiliriz. Xiaomi Mi Note modeli 6.95mm kalınlığa sahip ve 161gr ağırlığında. İddia edildiği gibi 5.1 mm kalınlık değeri bu modelde yer almıyor. 

Modelin diğer bir dikkat çekici tarafı ise optik görüntü sabitleme teknolojisi. Halen kısıtlı sayıda modelde yer alan OIS artık Xiaomi tarafından da kullanılıyor. Firma 13MP çözünürlüğündeki arka kameraya eklediği sistemi cihazın jiroskop sensörü ile destekleyerek daha dengeli bir hale getirmiş. Philips imzalı çift LED flaş daha gerçekçi renklerin oluşturumlasına destek oluyor. Ön kamera da 4MP çözünürlüğünde. Bu kamerada 2 mikron büyüklüğünde pikseller kullanılıyor ve düşük ışık performansı artırılıyor. 

Cihazın ses çıkışı da 92kHz / 24bit formatında. Bu format bir adet ES9018 ve OPA1612 ses yongaları ile elde ediliyor. Sistem ayrıca gürültü engelleme özelliğine de sahip. Firma ses konusunda cihazına güveniyor. 

3GB RAM ile desteklenen model 3000mAh gücünde bir bataryaya sahip. Çift SIM yuvasına iki adet LTE kartı takılabiliyor. Hızlı Şarj 2.0 teknolojisini destekleyen cihaz 16GB kapasiteli versiyon 370$, 64GB kapasiteli versiyon 451$ olarak fiyatlandırılacak. Model ilk olarak bahar aylarında Singapur'da satışa sunulacak.

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DH Misafiri 4 yıl
uluslararası satış yoksa ne anlamı var bütün bu özelliklerin.Sadece bakmakla yetiniyoruz.
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doctor_bey 4 yıl
Xiaomi bugün yardırdı be, güzel cihazlar tanıttı; bununda fiyatı güzelmiş, Türkiyeye gelmesi dileğiyle
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Masquerade89 4 yıl
Xiaominin geleceği var
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sercandk 4 yıl
Cihaz oldukça iyi olmuş ama fiyatlar xiaomi nin fiyat politikasına pek uymamış. Biz seni ucuzken daha çok seviyoruz.
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javaprof 4 yıl
Ozellikler gecen senenin amirallerine denk z2 den altta kalmis hatta.
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VYC Majoris 4 yıl
Ön kamera olarak Htc One'ın arka kamerası ile aynı kamerayı kullanıyormuş
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crazy585858 4 yıl
elde kalan s801 leride iteledikten sonra s810 a geçerler
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DaRKFoRCeS 4 yıl
gelmezler Türkiye ye en iyisi uzaktan sevmek.
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Das Boot 4 yıl
Bu çinliler tasarımı iyi beceriyor.
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MrKemal17 4 yıl
Sadece yüksek dahili depolama için 81$ istiyorlar.Xiaomi de bitmiş, nerde o eski fiyatlar.
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V4LKyR 4 yıl
Fiyatları muhteşem yahu. Gerçekten şu tasarımı, şu donanımı bu fiyata verebilmeleri takdire şayan. Dolayısıyla başarı kaçınılmaz oluyor.
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emre1393 4 yıl
Ses ve kamera kalitesi iyi olduğu için fiyatı çok indirememisler, yoksa mi4 ten 50 dolar daha pahalı ama çok daha iyi bir model, parasını hak ediyor, ancak 80 dolar daha verirseniz pro modeli tabiki daha iyi ancak ihtiyacımız doğrultusunda redmi note 4g bile yeterli olabilir, sadece 150 dolar o da.
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