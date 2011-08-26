Okula dönüş hediyesi Nokia'dan

Okula dönüş sürecini yaşamaya başladığımız bugünlerde Finli iletişim devi Nokia'dan, Nokia Shop'dan alışveriş yapan kullanıcılarına hoş bir süpriz var.

N9'dan sonra Nokia 600, 700 ve 701 ile Symbian platformundaki çıtasını yükselten Nokia, ülkemizdeki son kampanyası çerçevesinde Nokia Shop'dan 750 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara anında PUMA sırt çantası hediye ediyor. Kısacası, eğer bugünlerde yeni bir Nokia telefon almayı düşünüyorsanız, Nokia Shop'lara göz atmayı unutmayın.

Kampanyada herhangi bir model sınırlaması bulunmazken; 750 TL ve üzeri tek bir alışverişte yalnızca bir çanta sahibi olma hakkı bulunduğunu belirtelim.