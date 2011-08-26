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Okula dönüş hediyesi Nokia'dan

7 yıl
12,8b
1
50
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Okula dönüş sürecini yaşamaya başladığımız bugünlerde Finli iletişim devi Nokia'dan, Nokia Shop'dan alışveriş yapan kullanıcılarına hoş bir süpriz var.

N9'dan sonra Nokia 600, 700 ve 701 ile Symbian platformundaki çıtasını yükselten Nokia, ülkemizdeki son kampanyası çerçevesinde Nokia Shop'dan 750 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara anında PUMA sırt çantası hediye ediyor. Kısacası, eğer bugünlerde yeni bir Nokia telefon almayı düşünüyorsanız, Nokia Shop'lara göz atmayı unutmayın.

Kampanyada herhangi bir model sınırlaması bulunmazken; 750 TL ve üzeri tek bir alışverişte yalnızca bir çanta sahibi olma hakkı bulunduğunu belirtelim.


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Lepanto 7 yıl en beğenilen

mstfckmk


sugar_klavyeci


mstfckmk


sugar_klavyeci

Artık buna bile eleştiri yapılıyor ya pes! Neyse belki N9 alırsam bu çantayı da almış olurum artık. :)


aklını seviyim


Sevmene gerek yok geri kafalı arkadaşım. Ne yaptığım seni bu kadar alakadar ediyor mu?



ileri kafalılığını aldığın ileri model telefondan belli ediyorsun şugar



Sen de insanların zekalarını kullandıkları telefonla ölçmeye çalışarak zekanı ve insanların telefon tercihlerine saygılı olmayıp, insanları tercihlerinden dolayı yererek sosyo kültürel ahlak seviyeni belli ediyorsun.
mstfckmksugar_klavyecimstfckmk...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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spinoza17 7 yıl
ortalık toz duman.. bu kadar fanatik olmanın ne gereği var??
bakarsın f/p senin için yeterliyse alır geçersin. başkasını niye bu kadar geriyor bu konular anlamıyorum :S
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DH Misafiri 7 yıl
13-14 yaşındaki çocuklar için iyi bir haber olmuş.Zira başlık bile "Okula dönüş hediyesi" Zaten yaş seviyesi arttıkça daha iyi modellere yöneliyor kullanıcılar yada bilinçli telefon seçiyorlar.Geçen arkadaşım Galaxy Gio almış,dedim hayırdır sen nokia'dan vazgeçer miydin ya? falan onunda bana verdiği cevap şu oldu;"Sırf kamerası için almaya gittim fakat Telefonu inceledim donmalar olduğunu fark ettim.Satış yetkilisine sorunca bana bu telefonu önerdi" dedi(Tabi cümleyi tam olarak aktaramadım size)Millet olarak nokia sevdamızdan vazgeçiyoruz artık,sadece cahil kesim "NOKİA EN İYİSİDİR" anlayışını devam ettiriyor,nokianın iyi olduğu noktalar yok mu ? Var tabi,Mesela insana saç baş yolduran ve donma sorunu olan telefonların çoğunu nokia üretmiştir,buda nokianın iyi olduğu alanlardan biridir.N8 vs. işlevsel fakat çoğu noktada zayıf kalıyor malesef.Akıllı telefonların en çok aranan özelliği,internet nokia n8'de "0" kalıyor,sadece ihtiyacınız olduğu zamanlarda kullanabiliyorsunuz,yada geçişlerde,klasörü açışlarda sıkıntılar yaşatıyor size.1.000 lira verdikten sonra telefonun donması pek normal değil bence.Hele yeni çıkan 1 GHz telefonları hepten facia olmuş.Arm 11 işlemci kullanıyor fakat fiyat farkı ne olacak kim bilir?Ayrıca N9'a 1.500 lira vereceğime,SGS2,HTC Sensation gibi modellerden birini alırım.Üretici güncelleme yapmasa dahi ROM vb. şeyler ile en yeni sürüme güncellenebilir.N9'un son meeGo'lu telefon olması ve 1.500 lira olması N9'un ölü doğmasını sağladı bence.
Benden Nokia'ya bir öneri;
Çanta vereceğine STRESS TOPU ver bari.Sattığın telefon donunca kullanıcılar stres atsın biraz. geekeshop.com/...
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Kissed by Fire 7 yıl
Bilinçsiz Tüketiciyi nasıl çekersin? Hediyeler ile tabiki. Nokia Akıllı telefon fiyatlarında indirime gidiyordu hani? C6-01 dışında hangi modelin fiyatını indirdiler? Burada Nokia'nın pazarlamasını savunan kimse çıkmasın şimdi. 50 Liralık bile değil o çantalar, Ama o çanta için e5 almaya gidenler e6 alacak, c6-01 almaya gidenler c7 alacak, böyle işte, Tüketim çemberi.
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umutarslan.com 7 yıl
ne biçim insanlar var siz insan olamazsınız.Bunu bile tartıştnız. çift çekirdek çanta versin bari!! utanmaz insanlar.Tabi alıştınız 1500 cihazlara verip 29 dolar kılıfa vermeye! adamlar bedava puma çanta veriyor onu bile eleştirin.Yazıklar olsun donanımhaber okuyucularına.
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TeKNoYDN 7 yıl
fiyat sınırı 500 olsa daha iyi olurdu
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mcmertmc 7 yıl
gerçekten bu konuda bile bu kadar nokiaya çamur atma çalışmaları...
bu kampanyanın amacı nokia alacak olan insanları nokia shoplara yöneltmek sanki sizi zorla nokia shoplara sokup telefon aldırıyorlar.yok efendim çant için nokia almazmış alma sanki zorla ben nokia alacağım internetten yada elektronik magaza zincirlerinden alacağıma nokia shoptan alacağım ve çantamı da alacağım !!!
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OvernightSensation 7 yıl
yahu ne gereksiz tartışmalar bazılarına nokia meego yeter alabilir etkilenmiştir ben meegodan desteği çektiği için almam buda benim görüşüm kim niye nokia'yı kötülüyor ki? Meego destek verseydi kötüleyenleri dört gözle arıyor olmuştum ama malesef çekti bundanda nokia sorumlu bizi ilgilendirmez hiçbiri bizim babamızın oğlu değil. alacaklar almayacaklara saygı duysun ben alacak insanın görüşüne saygılıyım ama o konuda katılırım katılmam bunu da markayı kötüleyerek yapmam sadece bana ters düşen durumlarını söylerek bildiririm editör olsam topic açmazdım o derece bayıyor bu fan meselesi.
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orhan azeri 7 yıl
Benim bildigim n9 flas player desteklemiyor ki flas.sitelerinde. performansi kotu olsun
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Menow 7 yıl
Nası bi haber bu ya. Dalgamı geçiyorsunuz bizle!!!
Nokia ile anlaştınızmı ne oldu anlamadım...
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Nightmare70 7 yıl
Bence bir nokia alana ikincisi aynı fiyata bedava olsun :D
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OvernightSensation 7 yıl
valla ortaokulda okusaydım 1 yıllık masrafımı dahi karşılasa almazdım diyorum ben :)
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Mr. Jingles 7 yıl
Artık buna bile eleştiri yapılıyor ya pes! Neyse belki N9 alırsam bu çantayı da almış olurum artık. :)
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mstfckmk 7 yıl

sugar_klavyeci

Artık buna bile eleştiri yapılıyor ya pes! Neyse belki N9 alırsam bu çantayı da almış olurum artık. :)


aklını seviyim
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