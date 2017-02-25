Okyanuslardaki nükleer kaynak binlerce yıllık enerji sağlayabilir

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İklim değişikliği, radyoaktif atıklar gibi tartışmalara rağmen nükleer enerji, en azından güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi daha yaygın bir hale gelinceye kadar, günümüzde enerji politikalarının hızlı bir şekilde yöneldiği bir alan. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun önümüzdeki 15 yıl içinde toplam nükleer enerji üretiminin %68’i oranında artacağı öngörüsü de nükleer enerjinin daha uzun yıllar insanlığa hizmet edeceğini gösteriyor.

Nükleer enerjinin fosil yakıtlara iyi bir alternatif olup olmadığı konusundaki tartışmayı bir kenara bırakırsak, nükleer enerjinin kaynağı olan uranyumun çıkarılma sürecinin dünyamızı yıprattığı bilinen bir gerçek. Hem bu durumu önlemek hem de daha kolay yoldan uranyuma sahip olmak için araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi’ndeki bilim insanları daha çevre dostu olan yeni bir uranyum toplama metodu geliştirdiler. Bu metodu asıl farklı kılan nokta ise okyanuslarda uygulanabilir olması.

Okyanuslardaki Miktar Tüm Dünya İçin Yeterli

Okyanuslarda şaşırtıcı miktarda uranyum, pozitif yüklü uranil iyonları şeklinde bulunur. Bu uranil iyonlarının toplamda 4.5 milyar ton olduğu tahmin ediliyor ve bu miktar şu an yeryüzünde bulunan bütün fabrikaları 6 bin yıl boyunca çalıştırabilecek enerji üretme potansiyeline sahip. Rakamlar her ne kadar oldukça etkileyici görünse de tuzlu okyanus suyundan yeterli miktarda uranyumu çok fazla zaman ve para harcamadan çıkarmak neredeyse imkansız.

Araştırmacılar geliştirdiği yeni yöntem ise tuzlu sudaki uranilleri toplamak için oldukça elverişli ve yüksek miktarda harcama yapılmasına da ihtiyaç duymuyor. Araştırmalara göre amidoksim adı verilen organik bir kimyasal ile kaplanmış plastik elyaflar, okyanus suyuna daldırıldığında uranil atomları amidoksime yapışıyor ve böylece ekstrakte ve rafine edilebilir uranyum hazır hale geliyor.

Yöntemin kullanışlılığını etkileyen en önemli unsurların; iyonların ne kadar çabuk yakalandığı, ne kadar yapıştığı ve liflerin ne sıklıkla tekrar kullanılabileceği olduğunu belirten ekip kendi yöntemini teste koydu ve sadece bir amidoksin kaplı fırça kullanmanın önceki yöntemine kıyasla 11 saatlik bir süre içerisinde üç kat daha fazla uranil çıkardığını gözlemledi.

Çalışma uranyum toplamak için oldukça uygun olsa da araştırmacılara göre daha da geliştirilmesi gerekiyor zira bu haliyle okyanusa kıyasla karadan uranyum toplamak daha da kolay ve ucuz görünüyor.

https://futurism.com/3-nuclear-fuel-from-the-ocean-would-provide-thousands-of-years-worth-of-energy/