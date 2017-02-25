Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Okyanuslardaki nükleer kaynak binlerce yıllık enerji sağlayabilir

Araştırmacılar okyanuslarda yatan ve binlerce yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek olan uranyumu daha hızlı ve kolay bir şekilde toplamanın yolunu buldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
19
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Okyanuslardaki nükleer kaynak binlerce yıllık enerji sağlayabilir
Tam Boyutta Gör
 

İklim değişikliği, radyoaktif atıklar gibi tartışmalara rağmen nükleer enerji, en azından güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi daha yaygın bir hale gelinceye kadar, günümüzde enerji politikalarının hızlı bir şekilde yöneldiği bir alan. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun önümüzdeki 15 yıl içinde toplam nükleer enerji üretiminin %68’i oranında artacağı öngörüsü de nükleer enerjinin daha uzun yıllar insanlığa hizmet edeceğini gösteriyor.

Nükleer enerjinin fosil yakıtlara iyi bir alternatif olup olmadığı konusundaki tartışmayı bir kenara bırakırsak, nükleer enerjinin kaynağı olan uranyumun çıkarılma sürecinin dünyamızı yıprattığı bilinen bir gerçek. Hem bu durumu önlemek hem de daha kolay yoldan uranyuma sahip olmak için araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi’ndeki bilim insanları daha çevre dostu olan yeni bir uranyum toplama metodu geliştirdiler. Bu metodu asıl farklı kılan nokta ise okyanuslarda uygulanabilir olması.

Okyanuslardaki Miktar Tüm Dünya İçin Yeterli 

Okyanuslarda şaşırtıcı miktarda uranyum, pozitif yüklü uranil iyonları şeklinde bulunur. Bu uranil iyonlarının toplamda 4.5 milyar ton olduğu tahmin ediliyor ve bu miktar şu an yeryüzünde bulunan bütün fabrikaları 6 bin yıl boyunca çalıştırabilecek enerji üretme potansiyeline sahip. Rakamlar her ne kadar oldukça etkileyici görünse de tuzlu okyanus suyundan yeterli miktarda uranyumu çok fazla zaman ve para harcamadan çıkarmak neredeyse imkansız.

Araştırmacılar geliştirdiği yeni yöntem ise tuzlu sudaki uranilleri toplamak için oldukça elverişli ve yüksek miktarda harcama yapılmasına da ihtiyaç duymuyor. Araştırmalara göre amidoksim adı verilen organik bir kimyasal ile kaplanmış plastik elyaflar, okyanus suyuna daldırıldığında uranil atomları amidoksime yapışıyor ve böylece ekstrakte ve rafine edilebilir uranyum hazır hale geliyor.

Yöntemin kullanışlılığını etkileyen en önemli unsurların; iyonların ne kadar çabuk yakalandığı, ne kadar yapıştığı ve liflerin ne sıklıkla tekrar kullanılabileceği olduğunu belirten ekip kendi yöntemini teste koydu ve sadece bir amidoksin kaplı fırça kullanmanın önceki yöntemine kıyasla 11 saatlik bir süre içerisinde üç kat daha fazla uranil çıkardığını gözlemledi.

Çalışma uranyum toplamak için oldukça uygun olsa da araştırmacılara göre daha da geliştirilmesi gerekiyor zira bu haliyle okyanusa kıyasla karadan uranyum toplamak daha da kolay ve ucuz görünüyor.


https://futurism.com/3-nuclear-fuel-from-the-ocean-would-provide-thousands-of-years-worth-of-energy/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nevfel 2 yıl en beğenilen TimUcurO
Önce vatandaşına güven, biz yapamayız biz kötüyüz vs ile yıllarca bizi uyuttular. O devir bitti. Artık biz herşeyi yapabiliriz nesli yetişiyor.
Senin dibinde Ermenistan da en ilkel nükleer santral var ondan korkmuyorsun da burada son teknoloji yapılandan korkuyorsun. Bu korkmakta eskiden kalan bir alışkanlık onun devride bitti. Korkusuz cesur herşeyi yapabilen bir ceddin evlatları da herşeyi yapabilir endişe etme.
Önce vatandaşına güven, biz yapamayız biz kötüyüz vs ile yıllarca bizi uyuttular. O devir bitti. Artık biz herşeyi yapabiliriz nesli yetişiyor.Senin dibi...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 2 yıl
Aaa olur mu hiç tüm dünya nükleeri bıraktı birtek geri kalmış ülkemizde kullanılacak. Nükleere hayır hatta herşeye hayır gürühu konuyu birazdan basacak.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl
Nükleer yakıtları çıkarırlar, işlerler ve atıklarını da roketlere bindirip uzayın derinliklerine atarlar. Bu kadar basit. Beyin bedava.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
islenmis uranyumu neyapacaklar? insan oglu icinde kanser bayrami olacak. acaba bu isin sonrasi icin neyapilacak. yedigimiz ictigimiz soludugumuz hava bedavadan uranyum olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
Nükleer santral projelerinin hızlanması lazım ülkemizde daha temel bile yok ortada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 2 yıl
Şu insanların ezbere konuşması da ayrı bir olay.
Neymiş, her şeye hayır diyen bir güruh varmış da falan filan...
Cümleler bile aynı...
Ben kimsenin gözünü kapatıp her şeye hayır dediğine inanmıyorum.
İnsanlar alışık olmadığınız bir şey yapıyor. "eleştiri"
Eleştirmek her şeye hayır demek değildir.
Ama yine o bazıları her şeye kulağını tıkamadan dinleyip anlama alışkanlığı edinmesi lazım. Çünkü eleştiri dinlemeye medeniyet diyoruz. Medeni olmak güzel bir şey.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl
Nükleer yakıtları çıkarırlar, işlerler ve atıklarını da roketlere bindirip uzayın derinliklerine atarlar. Bu kadar basit. Beyin bedava.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 2 yıl
Aaa olur mu hiç tüm dünya nükleeri bıraktı birtek geri kalmış ülkemizde kullanılacak. Nükleere hayır hatta herşeye hayır gürühu konuyu birazdan basacak.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TimUcurO 2 yıl Nevfel
Nevfel

Aaa olur mu hiç tüm dünya nükleeri bıraktı birtek geri kalmış ülkemizde kullanılacak. Nükleere hayır hatta herşeye hayır gürühu konuyu birazdan basacak.

Ne kadar sig bakiyosun bizim gibi kazalarin rutin bi sey olarak yasandigi denetlemenin ve sorumluluk bilincinin yok denecek kadar az oldugu bi yerde yapsinlar patlasin birak hazirki yasasyanlari yillar sonra dogocak olanlar bile lanet okusun sonra bu is sorumlulugu agir is butun hayata siyaset cercevesinden bakmamaya calis
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark dragon 2 yıl
Ne zaman telefonlarda arabalarda aylarca giden nükleer piller göreceğiz acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 2 yıl dark dragon
dark dragon

Ne zaman telefonlarda arabalarda aylarca giden nükleer piller göreceğiz acaba?

nükleer pilmi? çokmu film seyredion hocam. telefonunda nükleer pil olsa ve patlasa sonuçlarını düşünebilrmisin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 2 yıl
2025'de dünyanın 3/2'si su kıtlığı yaşayacak ve uzun zamandır biliniyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
302sino 2 yıl
Güneş doğduğu sürece bi enerji problemi yaşamaz dünya. Asıl sorun su problemi,giderek çölleşen dünya ve sürekli artan nüfustur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceqa 2 yıl
Avrupa ve ABD yeni güneş sistemlerine yatırım yapıp duruyor, nedense forumda hep nükleer konuları popüler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hernos2 2 yıl
Bir orası kaldıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3675 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nükleer enerji, Alternatif Enerji ve
3 etiket daha Bilim ve Teknoloji Furkan Babur Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl X Power 2, devasa bataryasıyla 1 hafta şarj edilmeden kullanılabiliyor 2 yıl LG G6 resmi olarak tanıtıldı 2 yıl İşTeknik: Head Track IR nasıl yapılır? 2 yıl 4 Sony Xperia modelinin fotoğrafı, lansmandan önce sızdırıldı 2 yıl Google, troll yorumları yakalayan yapay zeka geliştirdi 2 yıl Masa tenisi antrenörü olan robot rekorlar kitabına girdi 2 yıl Samsung Display’den 2.5 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Heroes Attack: Alien Shooter, Türk geliştiricilerden zorlu platform oyunu 2 yıl Archos’tan dayanıklılık odaklı Saphir cihazlar 2 yıl BlackBerry KEYone resmi olarak tanıtıldı 2 yıl Elon Musk'ın devrimsel "Güneş Çatısı" bu yıl içerisinde satışa çıkıyor 2 yıl Google Assistant ve Alexa, Oscar alacak isimleri ve filmi tahmin ettiler 2 yıl Birçok Oculus Rift oyunu piyasadan kaldırılma tehdidiyle karşı karşıya 2 yıl Google Spaces kapatılıyor 2 yıl Dubai, ulaşım ağı kurmak için 200 sürücüsüz otomobil satın aldı 2 yıl Çernobil faciası yiyecekleri zehirlemeye devam ediyor 2 yıl Bilim insanları arılara futbol oynamayı öğretti 2 yıl 2017 Ocar Ödülleri yarın sahiplerini bulacak; yarışta son durum ve favoriler 2 yıl Google Allo yakında bilgisayarlardan da kullanılabilecek 2 yıl Razer Power Bank dizüstü modellerini yolda bırakmıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Okyanuslardaki nükleer kaynak binlerce yıllık enerji sağlayabilir Sonraki Facebook, hesaplarından atılan ve "hesapları çalınan" kullanıcılar için açıklama yaptı 2 yıl Plantronics BackBeat Pro 2 incelemesi "Klasik tasarım, 24 saat kullanım süresi ve hareket sensörü" 2 yıl Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı 2 yıl Helikopter gibi havalanan uçak gibi uçan drone 2 yıl Yeni iPad Pro modelleri gecikebilir 2 yıl 4$’a akıllı telefon sloganı ile yola çıktı, dolandırıcılıktan göz altında 2 yıl Tesla Powerwall evlerin elektrik masraflarını yüzde 92 azalttı 2 yıl Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor: Tasarı TBMM’ye sunuldu 2 yıl 2si1 "Ryzen" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl CloudFlare'deki güvenlik açığı milyonlarca kişinin bilgilerini sızdırdı 2 yıl Apple, kablosuz şarj teknolojileri için 5 ayrı ekip kurdu 2 yıl Renault, Cenevre'de yeni bir elektrikli araç sürprizi yapacak 2 yıl Xiaomi Pinecone yonga seti detaylanıyor 2 yıl Yeni nesil Nokia 3310 detaylanıyor 2 yıl Google'dan büyük iddia: Uber, 14 bin gizli dokümanımızı çaldı 2 yıl Razer’dan önemli açıklama: eSpor siber tehdit altında 2 yıl Apple alev alıp patlayan iPhone 7 Plus olayını araştırıyor 2 yıl e-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri artık hukuken geçerli sayılacak 2 yıl Batarya odaklı LG X Power 2 duyuruldu 2 yıl Kaan N1, Android 7.0 güncellemesi aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim