ABD, kapattığı nükleer enerji santralini tekrar devreye alıyor: Nükleere dönüş sürüyor

Tam Boyutta Gör Michigan gölü kenarında 1967-1970 arası inşa edilen 800 MW’lık Palisades Nükleer Enerji Santrali, Mayıs 2022'de faaliyetlerini durdurmuştu. Ülkenin yaşlanan nükleer altyapısını canlandırmaya çalışan Biden yönetimi, atıl durumdaki tesisi yeniden canlandırmak için 1.52 milyar dolarlık kredi garantisi vereceklerini duyurdu.

ABD’nin bu adımı, ülkenin karbon-nötr olma hedeflerini yansıtıyor. Bu hedefler kapsamında nükleer enerjinin önemli bir seçenek olarak öne çıktığını tüm dünya genelinde görüyoruz. ABD Enerji Bakanlığı'nın kredi garantisi, Holtec International'ın Michigan Gölü kıyısında bulunan Palisades nükleer santralini canlandırmasına ve en az 2051 yılına kadar çalışır durumda tutmasına olanak tanıyacak. Böylece tesis 80 yıl boyunca enerji üretimi yapmış olacak. Bununla birlikte kredi garantisi tesisin düzenleyici onayları alması ve diğer gereklilikleri yerine getirmesi koşuluna bağlı durumda.

ABD, nükleer enerji kapasitesini yenileyecek

Nükleer enerji santrallerinin gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarını yaymadan elektrik üretmesi, onları kanun yapıcılar ve enerji yöneticileri arasında özellikle küresel ısınma ve iklim krizi gerçekleri altında yeniden popüler kıldı. ABD ise ömürlerinin son aşamalarında olan nükleer tesislerde büyük çaplı iyileştirmeler yaparak ya yeniden devreye almak ya da mevcut ömürlerini uzatmak istiyor. Böylelikle yeni tesis kurmak için gerekli olan yüklü maliyet ve zamandan tasarruf edilmiş olunuyor.

Tam Boyutta Gör

Enerji Bakanı Jennifer M. Granholm yaptığı açıklamada Palisades santrali için kredi garantisini duyururken "Nükleer enerji, ülke genelinde 100.000 kişiye doğrudan ve yüz binlerce kişiye de dolaylı olarak destek veren en büyük karbonsuz elektrik kaynağımızdır" dedi.

ABD, yapımı on yıldan fazla süren ve 35 milyar dolara mal olan Alvin W. Vogtle Elektrik Üretim Tesisi’ndeki iki yeni ünite de dahil olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 100 ünite ile dünyanın en büyük nükleer enerji operasyonuna sahip. Ancak ABD’de yeni santral üretimi yukarıda saydığımız maliyet ve zaman faktörleri nedeniyle girişimler olsa da pek olası durmuyor. Bunun yanında daha ucuz, daha risksiz ve basit olan küçük modüler reaktörlerin (SMR) üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Ancak hiçbir küçük modüler reaktör Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan tam onay ve lisans almayı başaramadı.

Holtec, Palisades nükleer santralinin sahasında iki küçük modüler reaktör inşa etmek de istiyor. Bu plan, verilen krediden karşılanmayacak. Bu plan devreye girene kadar Holtec, Palisades santralini hızlıca devreye almaya çalışacak. Tesis devreye girdiğinde 800.000 ev elektrik üretecek. Palisades, açıldıktan sonra Amerikan tarihinde başarıyla yeniden faaliyete geçen ilk nükleer enerji santrali olacak ve 363 milyon dolarlık bölgesel ekonomik etki oluşturacak. Palisades santralinin öngörülen 25 yıllık işletme süresi boyunca 111 milyon ton CO2 emisyonunun salınımını önleyeceği tahmin ediliyor. Bu, her yıl 970.000 aracın yoldan çekilmesi anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

ABD, kapattığı nükleer enerji santralini tekrar devreye alıyor