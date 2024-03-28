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    ABD, kapattığı nükleer enerji santralini tekrar devreye alıyor: Nükleere dönüş sürüyor

    Temiz enerji için nükleer enerjiye dönüş sürüyor. Bu bağlamda ABD, birkaç yıl önce kapattığı Palisades Nükleer Enerji Santralini tekrar faaliyete geçirmek için 1.5 milyar dolar harcayacak.
    ABD, kapattığı nükleer enerji santralini tekrar devreye alıyor Tam Boyutta Gör
    Michigan gölü kenarında 1967-1970 arası inşa edilen 800 MW’lık Palisades Nükleer Enerji Santrali, Mayıs 2022'de faaliyetlerini durdurmuştu. Ülkenin yaşlanan nükleer altyapısını canlandırmaya çalışan Biden yönetimi, atıl durumdaki tesisi yeniden canlandırmak için 1.52 milyar dolarlık kredi garantisi vereceklerini duyurdu.

    ABD’nin bu adımı, ülkenin karbon-nötr olma hedeflerini yansıtıyor. Bu hedefler kapsamında nükleer enerjinin önemli bir seçenek olarak öne çıktığını tüm dünya genelinde görüyoruz. ABD Enerji Bakanlığı'nın kredi garantisi, Holtec International'ın Michigan Gölü kıyısında bulunan Palisades nükleer santralini canlandırmasına ve en az 2051 yılına kadar çalışır durumda tutmasına olanak tanıyacak. Böylece tesis 80 yıl boyunca enerji üretimi yapmış olacak. Bununla birlikte kredi garantisi tesisin düzenleyici onayları alması ve diğer gereklilikleri yerine getirmesi koşuluna bağlı durumda.

    ABD, nükleer enerji kapasitesini yenileyecek

    Nükleer enerji santrallerinin gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarını yaymadan elektrik üretmesi, onları kanun yapıcılar ve enerji yöneticileri arasında özellikle küresel ısınma ve iklim krizi gerçekleri altında yeniden popüler kıldı. ABD ise ömürlerinin son aşamalarında olan nükleer tesislerde büyük çaplı iyileştirmeler yaparak ya yeniden devreye almak ya da mevcut ömürlerini uzatmak istiyor. Böylelikle yeni tesis kurmak için gerekli olan yüklü maliyet ve zamandan tasarruf edilmiş olunuyor.

    ABD, kapattığı nükleer enerji santralini tekrar devreye alıyor Tam Boyutta Gör

    Enerji Bakanı Jennifer M. Granholm yaptığı açıklamada Palisades santrali için kredi garantisini duyururken "Nükleer enerji, ülke genelinde 100.000 kişiye doğrudan ve yüz binlerce kişiye de dolaylı olarak destek veren en büyük karbonsuz elektrik kaynağımızdır" dedi.

    ABD, yapımı on yıldan fazla süren ve 35 milyar dolara mal olan Alvin W. Vogtle Elektrik Üretim Tesisi’ndeki iki yeni ünite de dahil olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 100 ünite ile dünyanın en büyük nükleer enerji operasyonuna sahip. Ancak ABD’de yeni santral üretimi yukarıda saydığımız maliyet ve zaman faktörleri nedeniyle girişimler olsa da pek olası durmuyor. Bunun yanında daha ucuz, daha risksiz ve basit olan küçük modüler reaktörlerin (SMR) üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Ancak hiçbir küçük modüler reaktör Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan tam onay ve lisans almayı başaramadı.

    Holtec, Palisades nükleer santralinin sahasında iki küçük modüler reaktör inşa etmek de istiyor. Bu plan, verilen krediden karşılanmayacak. Bu plan devreye girene kadar Holtec, Palisades santralini hızlıca devreye almaya çalışacak. Tesis devreye girdiğinde 800.000 ev elektrik üretecek. Palisades, açıldıktan sonra Amerikan tarihinde başarıyla yeniden faaliyete geçen ilk nükleer enerji santrali olacak ve 363 milyon dolarlık bölgesel ekonomik etki oluşturacak. Palisades santralinin öngörülen 25 yıllık işletme süresi boyunca 111 milyon ton CO2 emisyonunun salınımını önleyeceği tahmin ediliyor. Bu, her yıl 970.000 aracın yoldan çekilmesi anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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