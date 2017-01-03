Ölümlü kazaları azaltacak Döner Bariyer sistemi hayata geçirildi

Geride bıraktığımız Ekim ayında tanıtılan ve trafik kazalarındaki can kaybını azaltması beklenen Döner Bariyer (Rolling Barrier) sistemi nihayet hayata geçiriliyor. Pilot program dahilinde, Malezya'daki Subang havaalanına giden otoyol üzerinde kaza riski yüksek bir noktada denenmeye başlayan Döner Bariyer, hayat kurtarmanın yanı sıra araçlarda meydana gelebilecek ciddi hasarları da önleyebilecek.

Üretici firma ETI, sistemin otoyollardaki kazalar sırasında meydana gelen darbeyi emecek şekilde şekilde tasarlandığını söylüyor. Her bariyer, darbe etkisiyle birlikte dönmeye başlayan plastik silindir ve çelik borudan oluşuyor. Üç ay sonra, yeni bariyer sisteminin ölümlü kazaları azaltıp azaltmadığını gösteren bir rapor yayınlanacak.

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Döner Bariyer sistemi Malezya'daki Subang havaalanına giden otoyolda, 100 metrelik bir alana yerleştirilmiş durumda. Yolun eğimli ve kazaya müsait olması nedeniyle pilot nokta olarak burası seçilmiş. Malezya Bayındırlık Bakanı Fadillah Yusof, yaptığı açıklamada "Trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin sayısını azaltmak istiyoruz. Ölüm oranını azaltmak için yeni teknolojileri uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin trafik kazalarında ilk 10 ülke arasında olduğu göz önüne alındığında, ülkemizin "Döner Bariyer" benzeri hayat kurtarmaya yönelik yeniliklere büyük ihtiyaç duyduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün girişimlerde bulunarak ölümlü kazaları en aza indirgemek için otoyollarımıza bu tip yenilikleri entegre etmesini umuyoruz. Sistemin ne derece etkili olduğunu görmek için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

http://otodriver.com/article/view/malaysia-pakai-teknologi-pembatas-jalan-roller-untuk-turunkan-kematian/yHgEluKITrgoGKJfds8iMozqp04mH_3tBwl4VM6LpsE