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Ölümlü kazaları azaltacak Döner Bariyer sistemi hayata geçirildi

Trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltacak Döner Bariyer sistemi nihayet kullanılmaya başlandı. Pilot programla denenmeye başlayan sistem araçlarda meydana gelebilecek ciddi hasarları da önleyecek
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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85
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız Ekim ayında tanıtılan ve trafik kazalarındaki can kaybını azaltması beklenen Döner Bariyer (Rolling Barrier) sistemi nihayet hayata geçiriliyor. Pilot program dahilinde, Malezya'daki Subang havaalanına giden otoyol üzerinde kaza riski yüksek bir noktada denenmeye başlayan Döner Bariyer, hayat kurtarmanın yanı sıra araçlarda meydana gelebilecek ciddi hasarları da önleyebilecek.
Üretici firma ETI, sistemin otoyollardaki kazalar sırasında meydana gelen darbeyi emecek şekilde şekilde tasarlandığını söylüyor. Her bariyer, darbe etkisiyle birlikte dönmeye başlayan plastik silindir ve çelik borudan oluşuyor. Üç ay sonra, yeni bariyer sisteminin ölümlü kazaları azaltıp azaltmadığını gösteren bir rapor yayınlanacak.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Creators Update güncellemesi Nisan ayında gelecek"
Döner Bariyer sistemi Malezya'daki Subang havaalanına giden otoyolda, 100 metrelik bir alana yerleştirilmiş durumda. Yolun eğimli ve kazaya müsait olması nedeniyle pilot nokta olarak burası seçilmiş. Malezya Bayındırlık Bakanı Fadillah Yusof, yaptığı açıklamada "Trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin sayısını azaltmak istiyoruz. Ölüm oranını azaltmak için yeni teknolojileri uygulamaya çalışıyoruz" dedi.
Türkiye'nin trafik kazalarında ilk 10 ülke arasında olduğu göz önüne alındığında, ülkemizin "Döner Bariyer" benzeri hayat kurtarmaya yönelik yeniliklere büyük ihtiyaç duyduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün girişimlerde bulunarak ölümlü kazaları en aza indirgemek için otoyollarımıza bu tip yenilikleri entegre etmesini umuyoruz. Sistemin ne derece etkili olduğunu görmek için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

http://otodriver.com/article/view/malaysia-pakai-teknologi-pembatas-jalan-roller-untuk-turunkan-kematian/yHgEluKITrgoGKJfds8iMozqp04mH_3tBwl4VM6LpsE Yorum Yaz
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napolyon94 2 yıl en beğenilen teneke1236737
teneke1236737
Türkiye'de adam gibi yol yokki neresine koyacan?


Turkiyenin ovunebilecegi nadir konulardan biri kara yolu sebekesi
. Yahu ana sayfa haberlerinde soyle amacsizca siyasi karalamadan bikmiyormusunuz?
teneke1236737Türkiye'de adam gibi yol yokki neresine koyacan?Turkiyenin ovunebilecegi nadir konulardan biri kara y...
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5 Yanıt Yanıtla +72
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tuago 2 yıl
En az bu bariyer kadar önemli bir konuda tır dorselerinin arkasındaki tampon boşluğudur. Her yıl yüzlerce kişi bu nedenle ölüyor. Bir tıra arkadan çarpma durumunda otomobilin önü bu boşluğa giriyor, sürücü kabini ise paramparça oluyor. Tır dorselerine otomobille aynı seviyede çarpmaya dayanıklı tampon zorunluluğu getirilmelidir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
En az bu bariyer kadar önemli bir konuda tır dorselerinin arkasındaki tampon boşluğudur. Her yıl yüzlerce kişi bu nedenle ölüyor. Bir tıra arkadan çarpma durumu...
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3 Yanıt Yanıtla +67
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SigSauer6 2 yıl teneke1236737
teneke1236737

Türkiye'de adam gibi yol yokki neresine koyacan?


AZICIK istanbul karmaşalığından çıkıp karadeniz tarafını görmeye beklerim sizi.
teneke1236737Türkiye'de adam gibi yol yokki neresine koyacan?AZICIK istanbul karmaşalığından çıkıp karadeniz...
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sertosman 2 yıl
Türkiye'ye gelmesi en az 15 seneyi bulur
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ma95 2 yıl
Fikir 10 numara ama tasarım geliştirilebilir
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Emre4748 2 yıl
Türkiyede bazı sürücüler vurup bunun içinden karşı şeride geçmeyi başarır diye düşünüyorum.
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exterminant 2 yıl
hayati bir gelişme çok faydalı olacaktır
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D.Baran 2 yıl
Bu Döner bidonlari tr de her araca takma zorunlulugu gelsin; baska ülkelerde yollarin belli bölgelerinde kaza yapilir ve ona göre önlem alinir,bizde ise güvenli güvensiz her yerde her an kaza oluyor.
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Pasha37 2 yıl
Kastamonu'ya soguk asfalt atsalar şükür edecek kıvamdayız.
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Cihat_, 2 yıl Pasha37
Pasha37
Kastamonu'ya soguk asfalt atsalar şükür edecek kıvamdayız.

Kastamonuyu çok İyi bilen bilen biri olarak merak ettim acaba hangi yolu kötü? Ankara yolu güzel daha 2 yıl önce yapıldı, İstanbul o da aynı şekilde ve şehiriçide güzel aynı zamanda bunlar sıcak asfalt zaten
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beyzade0606 2 yıl
sistem çok iyi.
ülkemize gelmesi için:
1_ bu sistemi yapabilecek ya da ülkemize getirecek erk'e yakın şirket.
2-usuleten ihale..
3 4 yıla bisiklet yollarında bile olur
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ByBaterist 2 yıl
Türkiye de hangi bi yere yapican.
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laru 2 yıl
Ülkemizde uygulanırsa ve sökümü kolaysa çalınır.
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MarjinaL_Kedi 2 yıl
bu bariyere dümdüz giren olur türkiye burası krdş ne bekliyon
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trafik kazası, ölümlü kaza ve
10 etiket daha malezya döner bariyer rolling barrier karayolu pilot program Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
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