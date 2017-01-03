Windows 10 Creators Update güncellemesi Nisan ayında gelecek

Microsoft bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini Nisan ayında yayınlamayı planlıyor. MSPoweruser, yazılım devinin hata düzeltme ve performansı artırma çalışmalarına başlamadan önce ay sonuna kadar Creators Update güncellemesine eklenecek yeni özellikleri tamamlamayı hedeflediğini bildiriyor. Microsoft, başlangıçta Creators Update'i Mart ayında çıkarmayı planlamıştı ancak bu tarih Nisan ayına ertelenmiş durumda.

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Windows 10 Creators Update, bir dizi yeni özellik içerecek. Bunların en büyüğü de Windows 10 VR başlıklar için Windows Holografik kullanıcı arabiriminin tanıtılması olacak. HP, Dell, Lenovo, Asus ve Acer gibi firmalar 299 dolardan başlayan fiyatlarla Windows 10 ile çalışan VR başlıklar çıkarmayı planlıyolar. Creators Update güncellemesi ile birlikte Microsoft Paint'in 3D sürümü, İşlem Merkezi değişiklikleri ve görev çubuğunda yeni kişiler çubuğu gelecek. Ayrıca Microsoft işletim sistemine F.lux gibi mavi ışık azaltma özelliğini de eklemeyi planlıyor.

Windows 10 Redstone 3 kod adlı üçüncü büyük işletim sistemi güncellemesinin de yıl sonuna kadar gün ışığına çıkması bekleniyor. Çalışmalar muhtemelen Creators Update'in son aşamaya getirilmesiyle başlayacak. Bununla ilgili daha fazla bilgiye ancak Creators Update yayınlandıktan sonra ilk RS3 yapıları Insider üyelerine gönderilmeye başladığında sahip olabileceğiz.

https://mspoweruser.com/exclusive-windows-10-creators-update-set-released-april-2017/