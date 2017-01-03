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Windows 10 Creators Update güncellemesi Nisan ayında gelecek

Windows 10 Creators Update güncellemesi Nisan ayında Paint'in 3D sürümü, F.lux tarzı mavi ışık azaltma özelliği ve VR başlıklar için Windows Holografik kullanıcı arabirimi gibi yeniliklerle gelecek.
2 yıl
4,5b
1
23
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini Nisan ayında yayınlamayı planlıyor. MSPoweruser, yazılım devinin hata düzeltme ve performansı artırma çalışmalarına başlamadan önce ay sonuna kadar Creators Update güncellemesine eklenecek yeni özellikleri tamamlamayı hedeflediğini bildiriyor. Microsoft, başlangıçta Creators Update'i Mart ayında çıkarmayı planlamıştı ancak bu tarih Nisan ayına ertelenmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "BlackBerry Mercury'yi gösteren ilk video yayınlandı"
Windows 10 Creators Update, bir dizi yeni özellik içerecek. Bunların en büyüğü de Windows 10 VR başlıklar için Windows Holografik kullanıcı arabiriminin tanıtılması olacak. HP, Dell, Lenovo, Asus ve Acer gibi firmalar 299 dolardan başlayan fiyatlarla Windows 10 ile çalışan VR başlıklar çıkarmayı planlıyolar. Creators Update güncellemesi ile birlikte Microsoft Paint'in 3D sürümü, İşlem Merkezi değişiklikleri ve görev çubuğunda yeni kişiler çubuğu gelecek. Ayrıca Microsoft işletim sistemine F.lux gibi mavi ışık azaltma özelliğini de eklemeyi planlıyor.
Windows 10 Redstone 3 kod adlı üçüncü büyük işletim sistemi güncellemesinin de yıl sonuna kadar gün ışığına çıkması bekleniyor. Çalışmalar muhtemelen Creators Update'in son aşamaya getirilmesiyle başlayacak. Bununla ilgili daha fazla bilgiye ancak Creators Update yayınlandıktan sonra ilk RS3 yapıları Insider üyelerine gönderilmeye başladığında sahip olabileceğiz.

https://mspoweruser.com/exclusive-windows-10-creators-update-set-released-april-2017/ Yorum Yaz
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Kotaless 2 yıl en beğenilen Audi383848
Bence gidin Windows 3 kulanın. Hem az bellek yer.
Ne yapsınlar yani daha fazla sistem gerekecek diye hiçbir şey geliştirmesinler mi?
Windows 10 gayet de güzel bir işletim sistemi, yeni güncellemeleri heyecanla bekliyorum. Mavi ışığı azaltma özelliğinin sonunda gelecek olması güzel. Daha önce bahsi geçen oyun modu da güzel olacak.
Bence gidin Windows 3 kulanın. Hem az bellek yer.Ne yapsınlar yani daha fazla sistem gerekecek diye hiçbir şey geliştirmesinler mi?Windows 10...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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sadrag 2 yıl
Şahsen güncelleme tarihlerini pek önemsemiyorum. Sağolsun benim windows 10 kurulduğu günden beri sürekli güncelliyor kendini.. Bu kadar neyi güncellediğini bilmiyorum ama böyle büyük bi olayı kesinlikle kaçırmaz..
Şahsen güncelleme tarihlerini pek önemsemiyorum. Sağolsun benim windows 10 kurulduğu günden beri sürekli güncelliyor kendini.. Bu kadar neyi güncellediğini bil...
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travers 2 yıl
Win 10 mu sorunlu?
Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Ya temiz kurulum yapmadınız ya temiz kurulum yapmadınız. 1,5 sene oldu kuralı bilgisayara, o gün bugündür tek hata almadım. Su gibi akıyor resmen.
Win 10 mu sorunlu?Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Ya temiz kurulum yapmadınız ya temiz kurulum yapmadınız. 1,5 sene oldu kuralı bilgisayara, o gün bugündür te...
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Paroksetin 2 yıl
Bir sonraki format tarihi belli oldu.
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BekirTemel 2 yıl
win 10 dan memnunum, kötülemek içimden gelmez.
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batkent 2 yıl
Microsoft wifi'ye yeni bir özellik eklemeli artık. Günümüzde çoğu insan telefonunu pc'ye modem olarak bağlıyor ve Windows ve diğer programlar internet bulduğu anda güncellemelere abaniyor. Yeni wifi özelliği sadece istediğimiz ya da on kullandığımız uygulamalara internet verirse çok kullanışlı olur
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ardicli2000 2 yıl batkent
batkent

Microsoft wifi'ye yeni bir özellik eklemeli artık. Günümüzde çoğu insan telefonunu pc'ye modem olarak bağlıyor ve Windows ve diğer programlar internet bulduğu anda güncellemelere abaniyor. Yeni wifi özelliği sadece istediğimiz ya da on kullandığımız uygulamalara internet verirse çok kullanışlı olur

Uygulama kontrolünü bilmem ama wifi yi kotalı bağlantı olarak ayarlarsanız windows update etmiyor.
bunu yapmak için windows tuşuna tıklayın ayarlara girin.
Oradan bağlantı ayarlarını seçin ve wifi isminize tıklayın.
Kotalı bağlantıyı seçin.
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kadirirdem 2 yıl
kafasına göre güncelliyor zaten geçen gün hotspot açmıştım paketimi hep yemiş Microsoft'a güzel bir sövdüm onun yüzünden.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Niye adı creator update? Yaradan mı demek istiyorlar?
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Rajeesh 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Niye adı creator update? Yaradan mı demek istiyorlar?

microsoft masonmuş, windows 10 logosunu ters cevir gör bak ne yazıyo
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Portraitclub 2 yıl
Mavi ışık filtresi bir çok monitör de var. Bunların getireceği mavi ışık filtresinin artısı nedir?
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emiLL 2 yıl Portraitclub
batucan57
Mavi ışık filtresi bir çok monitör de var. Bunların getireceği mavi ışık filtresinin artısı nedir?

Hangi monitörlerde otomatik olarak saate göre ayarlıyor ? Varsada kaç kullanıcı bu monitöre sahip ? Laptoplarda flux kullanmak zorunda kalmayacaksın daha ne olsun
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Glorfindel1907 2 yıl
Ram tüketimi gerçekten fazla bence biraz daha üzerine düşseler fena olmaz hani arayüz filan gayet iyi Windows 7'den sonra en iyisi.
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Kerim5100 2 yıl
Oyun modu gelsin yeter :D
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travers 2 yıl
Win 10 mu sorunlu?
Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Ya temiz kurulum yapmadınız ya temiz kurulum yapmadınız. 1,5 sene oldu kuralı bilgisayara, o gün bugündür tek hata almadım. Su gibi akıyor resmen.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bekliyoruz
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HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 ve
7 etiket daha güncelleme 2017 creators update nisan Windows Yazılım Onur Seven
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