Once Upon a Time in Hollywood, gişede Aslan Kral'ın gerisinde kaldı

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, dokuzuncu filmi Once Upon a Time... in Hollywood ile beyaz perdeye geri döndü. Geçtiğimiz hafta itibarıyla bazı ülkelerde vizyona giren film, gişedeki ilk haftasında beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Once Upon a Time in Hollywood, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda toplamda 40,35 milyon dolarlık gişe hastılatı elde etmiş. Bu rakam Tarantino filmleri arasında en iyi açılış performansı anlamına geliyor. Daha önce Inglourious Basterds (2009), 38 milyon dolarlık açılışla ilk sırada yer alıyordu.
Once Upon a Time in Hollywood şu an için yalnızca sayılı birkaç ülkede vizyona girmiş durumda. Bu nedenle dünya genelindeki toplam gişe hasılatları konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Film ağustos ayının sonuna kadar Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede vizyona girmiş olacak.
Once Upon a Time in Hollywood iyi bir açılış performansına imza atmış olmasına rağmen hafta sonunun lideri olmayı başaramadı. Geçtiğimiz hafta vizyona giren The Lion King ikinci haftasında da gişe liderliğini sürdürdü. The Lion King geride bıraktığımız hafta sonunda Kuzey Amerika'da 75 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin dünya genelindeki toplam hasılatı ise şu anda 960 milyon dolara ulaşmış durumda.
Leonarda DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell ve Al Pacino gibi ünlü isimlerin yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood, Türkiye'de 23 Ağustos'ta sinemalarda olacak.
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Once Upon a Time in Hollywood, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda toplamda 40,35 milyon dolarlık gişe hastılatı elde etmiş. Bu rakam Tarantino filmleri arasında en iyi açılış performansı anlamına geliyor. Daha önce Inglourious Basterds (2009), 38 milyon dolarlık açılışla ilk sırada yer alıyordu.
Once Upon a Time in Hollywood şu an için yalnızca sayılı birkaç ülkede vizyona girmiş durumda. Bu nedenle dünya genelindeki toplam gişe hasılatları konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Film ağustos ayının sonuna kadar Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede vizyona girmiş olacak.
The Lion King, 1 milyar dolara yaklaştı
Once Upon a Time in Hollywood iyi bir açılış performansına imza atmış olmasına rağmen hafta sonunun lideri olmayı başaramadı. Geçtiğimiz hafta vizyona giren The Lion King ikinci haftasında da gişe liderliğini sürdürdü. The Lion King geride bıraktığımız hafta sonunda Kuzey Amerika'da 75 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin dünya genelindeki toplam hasılatı ise şu anda 960 milyon dolara ulaşmış durumda.
Leonarda DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell ve Al Pacino gibi ünlü isimlerin yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood, Türkiye'de 23 Ağustos'ta sinemalarda olacak.
https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4532&p=.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle