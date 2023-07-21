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    Oppenheimer ve Barbie kapışması başladı: İşte ilk hasılat raporları

    Sinema severlerin büyük heyecanla beklediği Oppenheimer ve Barbie filmlerinin gişe mücadelesi başladı. Ön gösterim hasılatları oyuncak bebekle ilgili pembe peri masalının önde olduğunu gösteriyor.
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    Oppenheimer ve Barbie kapışması başladı: İşte hasılat raporları Tam Boyutta Gör
    Greta Gerwig'in Barbie'si ve Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı arasındaki gişe mücadelesi resmi olarak başladı. İki yeni filmin gişe hasılatları merak konusuydı. Bu konuya ilişkin ilk raporlar geldi. Sinema temalı Deadline internet sitesi gidişata ışık tutacak bazı rakamlar paylaştı.

    Warner Bros. yapımı Barbie filmi çarpıcı bir başlangıça imza atmış durumda. Aktarılan bilgilere göre, oyuncak bebekle ilgili pembe peri masalı ön gösterimlerde 20 milyon dolar kazanırken, atom bombasının icadını konu alan 3 saatlik ağır drama 9 milyon dolar gibi bir hasılat elde etti.

    Oppenheimer ve Barbie kapışması başladı: İşte hasılat raporları Tam Boyutta Gör

    İşte ilk hafta sonu tahminleri

    Barbie, Disney'in 17.5 milyon dolar ön gösterim hasılatına ulaşan Galaksinin Koruyucuları 3 filminden daha iyi bir performans gösterdi. Analistler, Margot Robbie'li filmin hafta sonu 130 milyon dolar, Cillian Murphy'li yapımın ise yaklaşık 50 milyon dolar gibi bir gişe hasılatına ulaşacağını tahmin ediyor.

    Oppenheimer ve Barbie kapışması başladı: İşte hasılat raporları Tam Boyutta Gör
    Nolan'ın Oppenheimer filminin de oldukça iyi bir başlangıç yaptığı söylenebilir. Zira R-rated yaş sınırı (17 yaş ve altı ebeveyniyle izleyebilir), üç saatlik gösterim süresi ve ağır konusu gibi zorlayıcı faktörlere rağmen ön gösterimlerde 9 milyon doların üzerinde bir gişe hasılatı elde etti. Bu, gerçekten etkileyici bir başarı.
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    mk148a 2 hafta önce

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    darkaura 2 hafta önce

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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