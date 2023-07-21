Oppenheimer ve Barbie kapışması başladı: İşte ilk hasılat raporları

Warner Bros. yapımı Barbie filmi çarpıcı bir başlangıça imza atmış durumda. Aktarılan bilgilere göre, oyuncak bebekle ilgili pembe peri masalı ön gösterimlerde 20 milyon dolar kazanırken, atom bombasının icadını konu alan 3 saatlik ağır drama 9 milyon dolar gibi bir hasılat elde etti.
İşte ilk hafta sonu tahminleri
Barbie, Disney'in 17.5 milyon dolar ön gösterim hasılatına ulaşan Galaksinin Koruyucuları 3 filminden daha iyi bir performans gösterdi. Analistler, Margot Robbie'li filmin hafta sonu 130 milyon dolar, Cillian Murphy'li yapımın ise yaklaşık 50 milyon dolar gibi bir gişe hasılatına ulaşacağını tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)