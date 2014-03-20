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Önce iOS 8, şimdi Healthbook: İlk fotoğrafları sızdı

5 yıl
10,3b
1
14
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Önce iOS 8, şimdi Healthbook: İlk fotoğrafları sızdı

Apple’ın iOS 8 kapsamında geliştirme çalışmalarını yürüttüğü ve vadettikleriyle kişisel sağlık alanında ses getirme potansiyeli yüksek olan Healthbook’un gerçek ekran görüntüsü ilk defa internete sızdı.

Birkaç gün önce yayınladığımız detaylı haberde Healthbook’un detaylarını sizlere aktarmıştık. Aynı haberde de bu detaylara göre hazırlanmış temsili görsellere yer vermiştik. O haberimize buradan ulaşabilir, Healthbook hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz: “Detayları sızdı: Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme uygulaması: Healthbook”

Bugün ise Healthbook’a ait olan ilk fotoğraflar (yukarıda), tıpkı iOS 8’in ilk fotoğraflarının sızdırıldığı Çin’li Weibo sitesinden internete yayınlandı. Görülüyor ki birkaç gün önce yayınlanan temsili görseller (aşağıda), gerçek Healthbook'un fotoğrafları ile birebir paralellik gösteriyor; bazı kartların renklerin dışında farklılıkları bulunmuyor.

Son olarak Healthbook’un İos 8 kapsamında geliştirildiğini, fakat Apple’ın Healthbook’u daha sonraki iOS sürümlerine saklayabileceği (ya da iWatch’dan dolayı saklamak zorunda kalabileceği) ihtimaller dahilinde.

Önce iOS 8, şimdi Healthbook: İlk fotoğrafları sızdı

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atp96 5 yıl
kan alınmadan nasıl şeker ölçecek merak ettim doğrusu
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Götterfunken 5 yıl
moda oldu bu apple da özentilik yapıyor.Nike+ dışındakiler gereksiz.kan şekerini ölçemez,sallar yenen yiyecekleri yazarız oradan hesaplar yada apple uyumlu 600tl ye kan şekeri ölçüm aracı alırız wifilı.
saçma
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Escapetolife 5 yıl
Öyle diğerleri gibi akıllı saat yaptık al işte bu demesi değil, adamlar nasıl cihazlarla eş zamanlı olarak itunes, appstore çıkardılar şimdide önce altyapısını oluşturup oyle saati çıkaracaklar. Şu ekran görüntüsüne baktığım zaman belki binlerce insanın hayatının kurtulmasını sağlayacak bir altyapı görüyorum ben.
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CoreXXX 5 yıl
wp 8 imi andırıyor. ilk defa applenin yeni bişeyinin bişeyi andırdığını gördüm
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furkann20 5 yıl
ios'un stabilitesi, akıcılığı, uygulamalarının kalitesi yeter;
zamzung'un yaptığı saçma sapan lüzumsuz uygulamalarının benzerini yapmanıza hiç gerek yoktu, inanın aramıyoruz bu tür programları :)
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Ayseybi 5 yıl
Başarılı
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GhoryWarrior 5 yıl
Geçen kan almadan kanşekerini ekrandan ölçen teknoloji tanıtılıyordu. Eğer başarırsa kan almadan ölçmeyi artık parmaklarımız delikdeşik olmayacak. Doğru da ölçerse alınabilir.
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danGerfuLL 5 yıl
Tamamiyle tiriviri; telefondan saglik analizi yapacagima verir parasini 6 ayda bir check up yaptiririm o da 4 senede iPhone parasina ya gelir ya gelmez.


Sagligina onem veren adamin zaten o sar degeriyle basta iPhone kullanmamasi gerek.
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Escapetolife 5 yıl
Kan şekeri bölümü var uygulamada, acaba bunu ölçmek için bir sensör mü geliştirildi kan almadan ?
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nibbleArt 5 yıl Escapetolife
Escapetolife
Kan şekeri bölümü var uygulamada, acaba bunu ölçmek için bir sensör mü geliştirildi kan almadan ?

Zannetmiyorum. Büyük ihtimal bir health dock geliştiriliyor olabilirde. Çünkü kan şekerini numune almadan ölçme olayı medikal cihazlarda bile yeniyken böyle pahalı bir teknoloji sanmıyorum ki telefonlara gelsin.
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koyunsavar 5 yıl
nebook bu
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oktayakgoz 5 yıl
Ne o microsoftu takipe mi başlamış apple
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