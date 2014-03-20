Önce iOS 8, şimdi Healthbook: İlk fotoğrafları sızdı

Apple’ın iOS 8 kapsamında geliştirme çalışmalarını yürüttüğü ve vadettikleriyle kişisel sağlık alanında ses getirme potansiyeli yüksek olan Healthbook’un gerçek ekran görüntüsü ilk defa internete sızdı.

Birkaç gün önce yayınladığımız detaylı haberde Healthbook’un detaylarını sizlere aktarmıştık. Aynı haberde de bu detaylara göre hazırlanmış temsili görsellere yer vermiştik. O haberimize buradan ulaşabilir, Healthbook hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz: “Detayları sızdı: Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme uygulaması: Healthbook”

Bugün ise Healthbook’a ait olan ilk fotoğraflar (yukarıda), tıpkı iOS 8’in ilk fotoğraflarının sızdırıldığı Çin’li Weibo sitesinden internete yayınlandı. Görülüyor ki birkaç gün önce yayınlanan temsili görseller (aşağıda), gerçek Healthbook'un fotoğrafları ile birebir paralellik gösteriyor; bazı kartların renklerin dışında farklılıkları bulunmuyor.

Son olarak Healthbook’un İos 8 kapsamında geliştirildiğini, fakat Apple’ın Healthbook’u daha sonraki iOS sürümlerine saklayabileceği (ya da iWatch’dan dolayı saklamak zorunda kalabileceği) ihtimaller dahilinde.