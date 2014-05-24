OneDrive Windows Phone tarafında güncellendi

Microsoft'un popüler bulut depolama servisi OneDrive, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle güncellendi.





Depolanan dosyalara her noktadan erişim için oldukça iyi bir alternatif oluşturan OneDrive, yayınlanan son güncellemesiyle ise artık diğer uygulamalardayken OneDrive içerisinde yer alan dosyaların açılmasına imkan tanıyor ve birçok hatadan kurtuluyor.





Ücretsiz olarak sunulan OneDrive uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/onedrive-windows-phone-updated-open-files-other-apps