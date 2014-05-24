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OneDrive Windows Phone tarafında güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
173
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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OneDrive Windows Phone tarafında güncellendi
Microsoft'un popüler bulut depolama servisi OneDrive, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle güncellendi.

Depolanan dosyalara her noktadan erişim için oldukça iyi bir alternatif oluşturan OneDrive, yayınlanan son güncellemesiyle ise artık diğer uygulamalardayken OneDrive içerisinde yer alan dosyaların açılmasına imkan tanıyor ve birçok hatadan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan OneDrive uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/onedrive-windows-phone-updated-open-files-other-apps Yorum Yaz
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