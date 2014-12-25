OneDrive abonelik bitiminde kullanıcı dosyalarını saklıyor





Kullanıcıların TB seviyesinde depolama alanı sunan bulut hizmetleri bunu abonelik süresince sağlıyor ve bitiminde de ücretsiz sunulan alana dönüş yapılıyor. Bir süre sonra da ücretli alandaki veriler siliniyor. Ancak Google Drive, DropBox gibi pek çok hizmet





OneDrive bulut alanı aboneliğiniz bitse bile verilerinizi saklamaya devam ediyor. Firma tarafından yapılan açıklamada abonelik bitiminde 15GB ücretsiz alanın devam ettiği ve kullanıcının verileri 100GB boyutunda olsa bile silinmediğini ve erişime açık olduğu dile getirildi.





Kullanıcılar istedikleri zaman bu verilerini indirebiliyor veya silebiliyor. Ancak 15GB ücretsiz alan haricinde herhangi bir şekilde yükleme yapılamıyor. Yine de verilerin silinmemesi anlamında OneDrive kullanıcılara avantajlı bir hizmet sunmuş oluyor. Google Drive da benzer bir uygulamaya sahip.

http://www.ubergizmo.com/2014/12/onedrive-files-can-be-accessed-even-after-subscription-expires/?utm_source=mobilerepublic