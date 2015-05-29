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OneDrive'in Windows Phone uygulamasına Cortana desteği geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,4b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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OneDrive'in Windows Phone uygulamasına Cortana desteği geldi
 
Microsoft'un popüler bulut depolama servisi OneDrive'ın Windows Phone sürümü önemli bir yenilikle güncellendi.
Bulut depolama noktasında yüksek oranda tercih edilen Windows Phone için OneDrive, yayınlanan yeni sürümüyle dijital asistan Cortana desteğine kavuştu. Cortana OneDrive içerisinde arama amaçlı görev yapıyor ve örneğin "Cortana OneDrive içindeki tatil fotoğraflarını ara" gibi İngilizce komutlar ile çalışma gösteriyor.
Ücretsiz olarak sunulan OneDrive'ın Windows Phone sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/onedrive-windows-phone-update-cortana-search-starts-hitting-devices Yorum Yaz
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