OnePlus 3 resmiyet kazandı: İnce profil ve 6GB RAM

Davetiye sistemi ile akıllı telefon pazarında kendisine farklı bir yer edinen Çinli OnePlus, amiral gemi serisinin üçüncü nesli ile tekrar karşımızda. Sanal gerçeklik odaklı bir tanıtım yapan firma, bu yıl da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tasarım

OnePlus 3, firmanın en güçlü akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Önceki yıllardan farklı olarak cihazın tasarımı, son dönemin popüler yuvarlak hatlı ince kasa konseptini benimsemiş. Anten çizgileri ile birlikte daha nazik bir görünüm ortaya çıkmış.

Yekpare metal gövde, arka kısımda biraz kavis yapıyor ve ele en iyi şekilde oturuyor. Ön panelde de yine 2.5D kavis kullanılmış. Dikkat çekici bir nokta olarak kenar kısımda iPhone modellerinden hatırlayacağımız bir sessize alma anahtarı yer alıyor. Kasa kalınlığı 7.35mm civarında.

Donanım

Cihazda 5.5 inçlik Full HD optik AMOLED ekran yer alıyor. İlk defa bir telefonda gördüğümüz optik AMOLED panel, teknik detayları verilmese de sanal gerçeklik içeriklerinde daha iyi görüntü kalitesi elde edilmesini sağlıyor. Ön panel Gorilla Glass 4 ile sağlamlaştırılmış.

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OnePlus 3, Snapdragon 820 yonga setini 6GB LPDDR4 RAM ile destekliyor. Böylece pazardaki en performanslı akıllı telefonlardan birisi haline geliyor. UFS 2.0 standardı üzerinde yükselen 64GB depolama kapasitesi ile sistem içerisinde de çok hızlı bir veri aktarımı sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Arka kısımdaki 16MP çözünürlüğünde Sony IMX 298 sensör, faz algılamalı otomatik odaklama ve OIS ile desteklenmiş. 4K video kaydı yapabilen cihazın ön kamerası ise 8MP çözünürlüğünde. 3000mAh kapasiteli batarya, USB 2.0 Type-C üzerinden Dash hızlı şarj teknolojisi ile 30 dakikada yüzde 60 seviyesine gelebiliyor.

Ön kısımdaki Home butonuna parmak izi entegre eden OnePlus, ayrıca alt kısımdaki hoparlörü de Dirac ses teknolojisi ile güçlendiriyor.

Fiyat

Android 6.0.1 işletim sistemi üzerinde Oxygen OS arayüzünü çalıştıran OnePlus 3 için 400 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Avrupa, Asya ve Amerika pazarlarına göre LTE modem kategorisi değişiyor. Avrupa’da en fazla Cat. 8 LTE modem desteği mevcut. Cihazı satın almak için OnePlus Loop uygulamasını ziyaret etmek gerekiyor.