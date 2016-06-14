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OnePlus 3 resmiyet kazandı: İnce profil ve 6GB RAM

Şöhretini her geçen yıl biraz daha artıran Çinli OnePlus, amiral gemi serisinin üçüncü nesli ile tekrar karşımızda. OnePlus 3, firmanın en güçlü akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,9b
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31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus 3 resmiyet kazandı: İnce profil ve 6GB RAM

Davetiye sistemi ile akıllı telefon pazarında kendisine farklı bir yer edinen Çinli OnePlus, amiral gemi serisinin üçüncü nesli ile tekrar karşımızda. Sanal gerçeklik odaklı bir tanıtım yapan firma, bu yıl da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tasarım

OnePlus 3, firmanın en güçlü akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Önceki yıllardan farklı olarak cihazın tasarımı, son dönemin popüler yuvarlak hatlı ince kasa konseptini benimsemiş. Anten çizgileri ile birlikte daha nazik bir görünüm ortaya çıkmış.

 

OnePlus 3 resmiyet kazandı: İnce profil ve 6GB RAM

Yekpare metal gövde, arka kısımda biraz kavis yapıyor ve ele en iyi şekilde oturuyor. Ön panelde de yine 2.5D kavis kullanılmış. Dikkat çekici bir nokta olarak kenar kısımda iPhone modellerinden hatırlayacağımız bir sessize alma anahtarı yer alıyor. Kasa kalınlığı 7.35mm civarında.

Donanım

Cihazda 5.5 inçlik Full HD optik AMOLED ekran yer alıyor. İlk defa bir telefonda gördüğümüz optik AMOLED panel, teknik detayları verilmese de sanal gerçeklik içeriklerinde daha iyi görüntü kalitesi elde edilmesini sağlıyor. Ön panel Gorilla Glass 4 ile sağlamlaştırılmış.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 7 tanıtımının sızdırıldığı iddia ediliyor"

OnePlus 3, Snapdragon 820 yonga setini 6GB LPDDR4 RAM ile destekliyor. Böylece pazardaki en performanslı akıllı telefonlardan birisi haline geliyor. UFS 2.0 standardı üzerinde yükselen 64GB depolama kapasitesi ile sistem içerisinde de çok hızlı bir veri aktarımı sağlanıyor.

 

OnePlus 3 resmiyet kazandı: İnce profil ve 6GB RAM
Tam Boyutta Gör

Arka kısımdaki 16MP çözünürlüğünde Sony IMX 298 sensör, faz algılamalı otomatik odaklama ve OIS ile desteklenmiş. 4K video kaydı yapabilen cihazın ön kamerası ise 8MP çözünürlüğünde. 3000mAh kapasiteli batarya, USB 2.0 Type-C üzerinden Dash hızlı şarj teknolojisi ile 30 dakikada yüzde 60 seviyesine gelebiliyor.

Ön kısımdaki Home butonuna parmak izi entegre eden OnePlus, ayrıca alt kısımdaki hoparlörü de Dirac ses teknolojisi ile güçlendiriyor.

Fiyat

Android 6.0.1 işletim sistemi üzerinde Oxygen OS arayüzünü çalıştıran OnePlus 3 için 400 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Avrupa, Asya ve Amerika pazarlarına göre LTE modem kategorisi değişiyor. Avrupa’da en fazla Cat. 8 LTE modem desteği mevcut. Cihazı satın almak için OnePlus Loop uygulamasını ziyaret etmek gerekiyor.

 

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-3-is-now-official-5.5-phone-with-Snapdragon-820-6GB-of-RAM-and-premium-body-for-just-400_id82185 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0MG90 3 yıl en beğenilen
Arkadaki HTC yazısını silip Oneplus simgesini koymuşlar
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stalker(1979) 3 yıl
Türkiye'ye gelmeyeceği için bizi pek alakadar etmiyor. Keşke Türkiye'ye gelebilse. Note 7'den önce çok iyi bir alternatif olurdu.
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floydrose 3 yıl
Özgünlüğünü kaybetmiş.
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TrickyBogard 3 yıl
avrupada satışa ne zaman çıkacak bilgisi olan var mı? ya da çinde satışa çıkan sürüm LTE 20 (800mhz) destekleyecek mi?
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Nowhere.Man 3 yıl
Batarya performansi iyi bence custom kernellerle çok daha iyi olabilir

fonearena.com/...
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ilkerT06 3 yıl
biraz pahalı olmus. 128 liği çıkıcak diyolardı yalan habermiş ama batarya biraz ufaklmış eski modellere göre
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YveJhin 3 yıl
One plus one modeli kadar albenisi yok suan one modelini kullaniyorum , bana hic bir sekilde guzel gorunmedi tasarim size gore guzel olabilir ama baska telefonlarin izini tasirsa almaya gerek yok.
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WoXeD 3 yıl
Pi

Cihaz cok iyi. Ancak 400 yuro nedir yav?

dolar bölgesinden 400 dolara alınabilir.
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Master_Evil 3 yıl
tepe telefonlar 6gb'a geçti sırayla bakalım nereye kadar gidecek bu iş
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MegaWolt38 3 yıl
Yetmez 6 gb ram, en az 12 hatta 16 gb olmalı.
Olm bu ne dandik bir işletim sistemidir ki 6 gb ram li telefon çıkıyor. Sunucu mu işletiyorsunuz hayırdır. Android ten bir nane olmaz cidden.
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Morpheause 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Yetmez 6 gb ram, en az 12 hatta 16 gb olmalı.
Olm bu ne dandik bir işletim sistemidir ki 6 gb ram li telefon çıkıyor. Sunucu mu işletiyorsunuz hayırdır. Android ten bir nane olmaz cidden.

Applenin ios ile calisan rakibi olsa birak 12 yi 32gb felen gorurduk o bataryaya ragmen satabilmek icin
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Pi 3 yıl
Cihaz cok iyi. Ancak 400 yuro nedir yav?
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GenkaNuank 3 yıl
Yemisim ozgunlugunu taş gibi telefon olmuş mükemmel tasarım mükemmel donanım htc kazığı fiyat da olmayacağına göre özgünlük kimin umrunda
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alemburda34 3 yıl
Umarim dh bir sekilde temin edip incelemesini yapabilir
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east10 3 yıl
Kenarlar iphone, arkası htc, önü samsung+iphone. Piyasa sentezi yapmış firma resmen.
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