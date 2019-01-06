OnePlus 3 ve OnePlus 3T için Android Pie güncellemesi Geekbench üzerinde görüldü

Bir dönemin popüler modelleri OnePlus 3 ve OnePlus 3T hala geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Şu an için Android 8.0 Oreo bulunduran cihazlar 2016 yılında tanıtılmışlardı. Geekbench üzerinde ortaya çıkan yeni testler, her iki cihaza Android 9.0 Pie güncellemesinin yakın zamanda geleceğini müjdeliyor.

Kutudan Android 6.0.1 ile çıkmışlardı

OnePlus 3, 2016 yılının Haziran, OnePlus 3T ise Kasım ayında Android 6.0.1 Marshmallow ile piyasaya çıkmıştı. Yani her iki cihaz bu zamana kadar yeni Android işletim sistemi güncellemelerini aldılar. Diğer Android cihaz üreticileri genellikle iki adet sürüm güncellemesi verdiği için eski sayılabilecek bu telefonlara gelen Android Pie haberi kullanıcıları oldukça sevindirdi. Şu an için Android 8 tabanlı OxygenOS 5.0.8 sürümünde bulunan modellere direkt olarak Pie sürümüne geçmek amacıyla Android 8.1 güncellemesi verilmemişti.

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OnePlus 3 modelinde Snapdragon 820, OnePlus 3T’de ise Snapdragon 821 işlemcisi kullanılıyor. Her iki cihazın ekranı 5.5 inç boyutunda ve 1920x1080 çözünürlüğünde. Aralarındaki önemli diğer farklar OnePlus 3’ün 3000 mAh batarya ve 8 MP ön kameraya sahipken OnePlus 3T’nin 3400 mAh batarya ve 16 MP ön kameraya sahip olması. Ancak her iki cihazın günümüz modellerine hala kafa tutabildiği bir gerçek. Android 9.0 Pie güncellemesi de kullanım ömürlerini biraz daha artıracaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/01/05/oneplus-3-oneplus-3t-spotted-running-android-pie-on-geekbench/