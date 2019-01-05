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Redmi markalı ilk amiral gemisi telefonun fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun sosyal medya hesabı aracılığı ile Redmi markası altında piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonun potansiyel fiyatını açıkladı. Akıllı telefon Honor View 20'ye rakip olacak.
4 ay
15,5b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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2019 yılına önemli adımlar atarak başlayan Xiaomi, kısa süre önce Redmi serisinin artık bağımsız bir marka olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Çinli şirket Redmi markası altında piyasaya sürülecek ilk telefonun ise 10 Ocak tarihinde lanse edileceğini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9'un teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı"
Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, Weibo hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada yakında tanıtılacak telefonun nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ilk ipucunu verdi. Henüz ortada kesin bir bilgi yok ancak cihazın Redmi Pro 2 veya Redmi 7 olarak adlandırılabileceği söyleniyor.
Redmi markalı ilk amiral gemisi telefonun fiyatı belli oldu

Honor View 20 (V20) ile rekabet edecek

Deneyimli yönetici fikir almak adına Çinli mikro blog platformundaki takipçilerine yeni Redmi amiral gemisi için 2.999 yuan (440 dolar) gibi bir fiyatın kabul edilebilir olup olmayacağını sordu. Akıllı telefonun aynı fiyat etiketine sahip Honor View 20'ye (V20) rakip olacağı belirtelim.
Çinli şirketin her zaman olduğu gibi agresif bir fiyatlandırma politikası uygulayarak potansiyel alıcıları cezbedebileceği söyleniyor. Gelen haberler Xiaomi'nin Redmi markası altında piyasaya sürülecek ilk telefonu 440 dolardan daha düşük bir fiyatla piyasaya süreceği yönünde. Böylelikle cihaz bir numaralı rakibi Honor View 20'ye kıyasla daha cazip bir hale gelecek.

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vjdrsjejv 4 ay
Anlayamadım mi8 amiral gemisi ve 400 dolardan başlamıyor mu zaten
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yorumculuklar 4 ay en beğenilen
Xiaomi de çakallaşmaya başladı artık fiyat konusunda falan. Redmi'yi ayrı marka yap, amiral gemisinden en alt düzeye kadar benzer model skalasında telefonları çıkart.
Xiaomi de çakallaşmaya başladı artık fiyat konusunda falan. Redmi'yi ayrı marka yap, amiral gemisinden en alt düzeye kadar benzer model skalasında telefonları ç...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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zdniz 4 ay
Bunların amacı alt marka çıkararak daha fazla para yazanmak zaten hiç bişeye benzemeyen berbat bir arayüzleri var fiyatları artarsa honor alır geçeriz...
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fantomasds 4 ay
Xiaomi tercih etmemizin nedeni fiyat / performans telefonu olması. Fiyat artarsa başka telefona geçeriz. Redmi Note 4x telefonum 2 yaşında. 3. yıldan sonra bakacağız yeni modellerin fiyatına.
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intel7mix 4 ay
Fiyatlar artarsa yükselme duraksamaya gider.
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Cute Hentai 4 ay
Günün iğrenç ve buz gibi esprisi;
Beni red mi ediyorsun dostum...? bla bla bla
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furky86 4 ay
Görseldeki 4800 Mah pil anlamına geliyor herhalde... Apple da 12 Eylül’de iPhone 5 tanıtırken gölgeyi kullanmıştı...
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Joseph242 4 ay
Yok 48mp i vurgulamışlar çin de mp 16 ise yanına iki sıfır daha geliyor 1600 oluyor
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hamzasoph 4 ay
Honor view 20 Kirin 980 li telefon. Ekranda delikli kamerası var. Yurtdışında bile en ucuz 523 dolardan satılıyor. Bu redmi 400 dolardan az olacak fiyatı
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zdniz 4 ay
Bunların amacı alt marka çıkararak daha fazla para yazanmak zaten hiç bişeye benzemeyen berbat bir arayüzleri var fiyatları artarsa honor alır geçeriz...
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Ray Kurzweil 4 ay
Mi8 ve hatta bugün okuduğumuz habere göre Mi 9 2999 yuandan satılacak zaten? Bunu alacağına gidip mi 8 ve mi 9 alır o zaman millet.
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mhrUca 4 ay
Xioami parcalanio
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yorumculuklar 4 ay en beğenilen
Xiaomi de çakallaşmaya başladı artık fiyat konusunda falan. Redmi'yi ayrı marka yap, amiral gemisinden en alt düzeye kadar benzer model skalasında telefonları çıkart.
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kucukyenici 4 ay
Dün İstanbul Forumda Mi mağazasına vakit darlığında az bir gözattım. Fiyatlar Maşallah.
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vjdrsjejv 4 ay
Anlayamadım mi8 amiral gemisi ve 400 dolardan başlamıyor mu zaten
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