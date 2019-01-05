Redmi markalı ilk amiral gemisi telefonun fiyatı belli oldu

2019 yılına önemli adımlar atarak başlayan Xiaomi, kısa süre önce Redmi serisinin artık bağımsız bir marka olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Çinli şirket Redmi markası altında piyasaya sürülecek ilk telefonun ise 10 Ocak tarihinde lanse edileceğini duyurdu.

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Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, Weibo hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada yakında tanıtılacak telefonun nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ilk ipucunu verdi. Henüz ortada kesin bir bilgi yok ancak cihazın Redmi Pro 2 veya Redmi 7 olarak adlandırılabileceği söyleniyor.

Honor View 20 (V20) ile rekabet edecek

Deneyimli yönetici fikir almak adına Çinli mikro blog platformundaki takipçilerine yeni Redmi amiral gemisi için 2.999 yuan (440 dolar) gibi bir fiyatın kabul edilebilir olup olmayacağını sordu. Akıllı telefonun aynı fiyat etiketine sahip Honor View 20'ye (V20) rakip olacağı belirtelim.

Çinli şirketin her zaman olduğu gibi agresif bir fiyatlandırma politikası uygulayarak potansiyel alıcıları cezbedebileceği söyleniyor. Gelen haberler Xiaomi'nin Redmi markası altında piyasaya sürülecek ilk telefonu 440 dolardan daha düşük bir fiyatla piyasaya süreceği yönünde. Böylelikle cihaz bir numaralı rakibi Honor View 20'ye kıyasla daha cazip bir hale gelecek.