OnePlus 5 için Android 8.0 sürümü ve OxygenOS 5.0 arayüz güncellemeleri yayınlandı

Teknoloji Editörü
OnePlus 5 için iki adet Android Beta derlemesinden sonra Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı. Firma, ayrıca güncelleme paketiyle birlikte OxygenOS 5.0 arayüz sürümünü de OnePlus 5 kullanıcılarının hizmetine sundu. Önemli yenilikleri bünyesinde barındıran güncellemeye gelin hep birlikte yakından bakalım.
Güncellemede Launcher optimizasyonlarının yanı sıra yenilenen tasarımıyla yeni kullanıcı arayüzü de OnePlus 5 kullanıcılarına merhaba diyor. Birtakım iyileştirmeleri de bünyesinde barındıran güncelleme fotoğraf kalitesi için optimizasyonlar ve Portre Modu için yeni eklenmiş güzellik efekti gibi kamera uygulamasında bazı değişiklikleri beraberinde getiriyor.
- Paralel Uygulamalar özelliği eklendi: OnePlus kullanıcıları; Facebook, WhatsApp ve LinkedIn gibi uygulamalarda aynı anda birden fazla hesabı kullanabilecek.
- Hızlı Ayarlar için yeni tasarım.
- Uygulama kaldırma ekranının tasarımı yenilendi.
- "Uyarlanabilir model" ekran kalibrasyonu eklendi.
- Wi-Fi için optimizasyonlar yapıldı.
- Pil tasarrufu için çeşitli optimizasyonlar yapıldı.
- Android, Aralık ayı güvenlik yaması eklendi.
Güncelleme şimdilik bazı bölgeler için yayınlanmış durumda. Güncelleme, ülkemiz dahil diğer bölgeler için birkaç gün içerisinde indirmeye sunulacak.
Güncellemenin cihazınız için yayınlanıp yayınlamadığını Ayarlar > Sistem güncellemeleri sıralamasını takip ederek öğrenebilirsiniz.
https://www.phonearena.com/news/OnePlus-5-starts-getting-OxygenOS-5.0-based-on-Android-8.0-Oreo_id101020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vr kullanan kaç kişi var? ben söyliyeyim 100 kişiden 5 kişi ya kullanıyordur ya da kullanmıyordur, ekran çözünürlüğü artsa bu aynı zamanda pile yansıyacak ve uzun zamanda performansada etki edecek o yüzden çokta gerekli bir şey olduğunu sanmıyorum.