OnePlus 5 için Android 8.0 sürümü ve OxygenOS 5.0 arayüz güncellemeleri yayınlandı

OnePlus 5 için iki adet Android Beta derlemesinden sonra Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı. Firma, ayrıca güncelleme paketiyle birlikte OxygenOS 5.0 arayüz sürümünü de OnePlus 5 kullanıcılarının hizmetine sundu. Önemli yenilikleri bünyesinde barındıran güncellemeye gelin hep birlikte yakından bakalım.

Güncellemede Launcher optimizasyonlarının yanı sıra yenilenen tasarımıyla yeni kullanıcı arayüzü de OnePlus 5 kullanıcılarına merhaba diyor. Birtakım iyileştirmeleri de bünyesinde barındıran güncelleme fotoğraf kalitesi için optimizasyonlar ve Portre Modu için yeni eklenmiş güzellik efekti gibi kamera uygulamasında bazı değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Paralel Uygulamalar özelliği eklendi: OnePlus kullanıcıları; Facebook, WhatsApp ve LinkedIn gibi uygulamalarda aynı anda birden fazla hesabı kullanabilecek.

Hızlı Ayarlar için yeni tasarım.

Uygulama kaldırma ekranının tasarımı yenilendi.

"Uyarlanabilir model" ekran kalibrasyonu eklendi.

Wi-Fi için optimizasyonlar yapıldı.

Pil tasarrufu için çeşitli optimizasyonlar yapıldı.

Android, Aralık ayı güvenlik yaması eklendi. Güncelleme şimdilik bazı bölgeler için yayınlanmış durumda. Güncelleme, ülkemiz dahil diğer bölgeler için birkaç gün içerisinde indirmeye sunulacak. Güncellemenin cihazınız için yayınlanıp yayınlamadığını Ayarlar > Sistem güncellemeleri sıralamasını takip ederek öğrenebilirsiniz.

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-5-starts-getting-OxygenOS-5.0-based-on-Android-8.0-Oreo_id101020