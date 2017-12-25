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OnePlus 5 için Android 8.0 sürümü ve OxygenOS 5.0 arayüz güncellemeleri yayınlandı

OnePlus yılbaşı öncesi OnePlus 5 kullanıcıları için küçük bir sürpriz yaptı. Şimdilik küçük bir bölge için kullanıma sunulan Android 8.0 güncellemesinin önümüzdeki günlerde ülkemize gelmesi bekleniyor
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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6
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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OnePlus 5 için iki adet Android Beta derlemesinden sonra Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı. Firma, ayrıca güncelleme paketiyle birlikte OxygenOS 5.0 arayüz sürümünü de OnePlus 5 kullanıcılarının hizmetine sundu. Önemli yenilikleri bünyesinde barındıran güncellemeye gelin hep birlikte yakından bakalım.
Güncellemede Launcher optimizasyonlarının yanı sıra yenilenen tasarımıyla yeni kullanıcı arayüzü de OnePlus 5 kullanıcılarına merhaba diyor. Birtakım iyileştirmeleri de bünyesinde barındıran güncelleme fotoğraf kalitesi için optimizasyonlar ve Portre Modu için yeni eklenmiş güzellik efekti gibi kamera uygulamasında bazı değişiklikleri beraberinde getiriyor.
  • Paralel Uygulamalar özelliği eklendi: OnePlus kullanıcıları; Facebook, WhatsApp ve LinkedIn gibi uygulamalarda aynı anda birden fazla hesabı kullanabilecek.
  • Hızlı Ayarlar için yeni tasarım.
  • Uygulama kaldırma ekranının tasarımı yenilendi.
  • "Uyarlanabilir model" ekran kalibrasyonu eklendi.
  • Wi-Fi için optimizasyonlar yapıldı.
  • Pil tasarrufu için çeşitli optimizasyonlar yapıldı.
  • Android, Aralık ayı güvenlik yaması eklendi.
Güncelleme şimdilik bazı bölgeler için yayınlanmış durumda. Güncelleme, ülkemiz dahil diğer bölgeler için birkaç gün içerisinde indirmeye sunulacak.
Güncellemenin cihazınız için yayınlanıp yayınlamadığını Ayarlar > Sistem güncellemeleri sıralamasını takip ederek öğrenebilirsiniz.

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-5-starts-getting-OxygenOS-5.0-based-on-Android-8.0-Oreo_id101020 Yorum Yaz
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Cihat_, 1 yıl en beğenilen Rachsuchtig
Rachsuchtig
Güzel telefon ama şu ekranı da bir 2K yapsalar yıl olacak 2018 hâlâ 1080p günlük kullanımda rahatsız etmez de VR kaskları kullanınca çamur oluyor görüntü.

vr kullanan kaç kişi var? ben söyliyeyim 100 kişiden 5 kişi ya kullanıyordur ya da kullanmıyordur, ekran çözünürlüğü artsa bu aynı zamanda pile yansıyacak ve uzun zamanda performansada etki edecek o yüzden çokta gerekli bir şey olduğunu sanmıyorum.
RachsuchtigGüzel telefon ama şu ekranı da bir 2K yapsalar yıl olacak 2018 hâlâ 1080p günlük kullanımda rahatsız etmez de VR kaskları kullanın...
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SeagateWD 1 yıl
Güncellemek isteyen VPN indirip Canada'yı seçip indirebilir.
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Rachsuchtig 1 yıl
Güzel telefon ama şu ekranı da bir 2K yapsalar yıl olacak 2018 hâlâ 1080p günlük kullanımda rahatsız etmez de VR kaskları kullanınca çamur oluyor görüntü.
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Cihat_, 1 yıl Rachsuchtig
Rachsuchtig
Güzel telefon ama şu ekranı da bir 2K yapsalar yıl olacak 2018 hâlâ 1080p günlük kullanımda rahatsız etmez de VR kaskları kullanınca çamur oluyor görüntü.

vr kullanan kaç kişi var? ben söyliyeyim 100 kişiden 5 kişi ya kullanıyordur ya da kullanmıyordur, ekran çözünürlüğü artsa bu aynı zamanda pile yansıyacak ve uzun zamanda performansada etki edecek o yüzden çokta gerekli bir şey olduğunu sanmıyorum.
2 Yanıt Yanıtla +5
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