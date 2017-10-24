OnePlus 5T basın görselleri sızdırıldı

OnePlus’un artık gözlerden kaçıramadığı yeni amiral gemisi OnePlus 5T ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Bu kez amiral gemisine ait basın görseli ve sayfa tanıtım afişleri internete sızdırıldı.

OnePlus 5 modelinde stok sıkıntısı yaşanması zaten yeni bir versiyonun geleceği iddialarını güçlendiriyordu. Versiyon olarak geçse de OnePlus 5T orijinalinden çok daha farklı bir tasarıma sahip.

Daha kompakt

OnePlus 5T pek çok rakip amiral gemisi gibi çerçevesiz tasarım modasına kendisini uyduruyor. Alt ve üst kenarları çok incelten ekran 18:9 görüntü oranına sahip olacak. Parmak izi okuyucusu ise arka kısımda yer alıyor. Kamera ise yine çift sensörlü.

OnePlus 5T modelinde tasarım haricinde ekranda da değişiklik bekleniyor. Çerçevesiz tasarım sayesinde daha kompakt bir gövdeye kavuşan telefon 6 inç ekrana sahip ancak boyutlar OnePlus 5 ile aynı. Firmanın en büyük ekranlı telefonu OnePlus 5T olacak.

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Çerçevesiz tasarım ayrıca kasa inceliğine de olumlu katkı yapıyor. Alüminyum kasa tasarımının orijinale göre biraz daha inceldiği ifade ediliyor.

Ekran dışında iki telefonun donanımları genelde aynı. Snapdragon 835 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, optik yakınlaştırmalı çift arka kamera bunlar arasında. Görüntü oranı değiştiği için çözünürlüğün 2160x1080 piksel olduğu belirtiliyor. Fiyat tahminleri ise 450$ civarında.