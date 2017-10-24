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OnePlus 5T basın görselleri sızdırıldı

Çinli üretici OnePlus’un piyasaya süreceği çerçevesiz ekranlı yeni amiral gemisi OnePlus 5T internete sızmaya devam ediyor. Bu kez resmi afişler gün yüzüne çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus 5T basın görselleri sızdırıldı

OnePlus’un artık gözlerden kaçıramadığı yeni amiral gemisi OnePlus 5T ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Bu kez amiral gemisine ait basın görseli ve sayfa tanıtım afişleri internete sızdırıldı.

OnePlus 5 modelinde stok sıkıntısı yaşanması zaten yeni bir versiyonun geleceği iddialarını güçlendiriyordu. Versiyon olarak geçse de OnePlus 5T orijinalinden çok daha farklı bir tasarıma sahip.

Daha kompakt

OnePlus 5T pek çok rakip amiral gemisi gibi çerçevesiz tasarım modasına kendisini uyduruyor. Alt ve üst kenarları çok incelten ekran 18:9 görüntü oranına sahip olacak. Parmak izi okuyucusu ise arka kısımda yer alıyor. Kamera ise yine çift sensörlü.

OnePlus 5T modelinde tasarım haricinde ekranda da değişiklik bekleniyor. Çerçevesiz tasarım sayesinde daha kompakt bir gövdeye kavuşan telefon 6 inç ekrana sahip ancak boyutlar OnePlus 5 ile aynı. Firmanın en büyük ekranlı telefonu OnePlus 5T olacak.

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Çerçevesiz tasarım ayrıca kasa inceliğine de olumlu katkı yapıyor. Alüminyum kasa tasarımının orijinale göre biraz daha inceldiği ifade ediliyor.

Ekran dışında iki telefonun donanımları genelde aynı. Snapdragon 835 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, optik yakınlaştırmalı çift arka kamera bunlar arasında. Görüntü oranı değiştiği için çözünürlüğün 2160x1080 piksel olduğu belirtiliyor. Fiyat tahminleri ise 450$ civarında. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/10/23/new-oneplus-5t-images-leak/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bentasdemir 2 yıl
Parmak izi arkada olan telefonlardan nefret ederim. Oneplus 3T ile devam edicem yine.
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BekirTemel 2 yıl
one plus 5 demode tasarımı ile 2300 lere gidiyorsa bunu kabul edilebilir bir fiyata alma şansı yalnızca tanıdık veya kendin yurt dışına gidip aldığın zaman olabilir.
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There goes your life 2 yıl
alırım valla
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minur 2 yıl
ONE PLUS 5 düşünüyordum ama anlaşılan Mİ6 olacak yeni cihazımız.T gelene kadar kim öle kim kala
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muratcan1981 2 yıl
450 dolara millet ne telefonlar kullanacak hadi ben 2000 e de razıyım 2000 altı olursa marka fanları dışında diğer telefonlara bakan olmaması lazım bence
1 Yanıt Yanıtla +2
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Led Zeppelin 2 yıl muratcan1981
64 lük 5 2350, 128 likse 2650 TL civarı. 5T bunlardan daha ucuza olmayacaktır.
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