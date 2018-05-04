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OnePlus 6 TENAA'da listelendi, tüm detaylar belli oldu: İşte OnePlus 6 özellikleri

Android camiasının merakla beklenen akıllı telefonu OnePlus 6'nın özellikleri kesinleşti! İşte Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da ve ortaya çıkan OnePlus 6'nın teknik özellikleri ve çıkış tarihi:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,4b
1
14
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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16 Mayıs günü Çin'de tanıtımı yapılacak olan OnePlus 6, çıkışına birkaç gün kala Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da listelendi. "OnePlus A6000" model numarasıyla ortaya çıkan telefonun özellikleri de netleşmiş durumda. 

OnePlus 6 özellikleri

TENAA tarafından onaylanan ve Slashleaks tarafından sızdırılan listeye bakacak olursak, yüzde 90 seviyelerinde seyreden 6.28 inç boyutunda 19: 9 en/boy oranına sahip  2280×1080p (Full HD+) çözünürlüğünde çentikli AMOLED ekran ile geleceği kesinleşen OnePlus 6'ya 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcisi güç sağlayacak. Slashleaks tarafından sızdırılan görselde yer alan model, 64 GB depolama kapasitesine ve 6 GB sistem belleğine sahip, lakin depolama kapasitesine göre RAM miktarının değişiklik göstereceğine dair söylentiler de var. Kimi sızıntılar 64 ve 128 GB ROM'lu sürümlerde 6 GB RAM'a yer verilip, yalnızca 256 GB depolama kapasitesine sahip modelde 8 GB sistem belleği kullanılacağını belirtirken, bazı söylentiler ise 128 ve 256 GB ROM'a sahip OnePlus 6 modellerinde 8 GB RAM'a yer verileceğini ifade ediyor. 
OnePlus'ın Dash Charge V2 adını verdiği hızlı şarj teknolojisine sahip 3300 mAh kapasiteli bataryadan güç alacağı kesinleşen OnePlus 6'da 20 ve 16 MP çözünürlüğünde çift arka kamera kullanılacakken, selfie tarafında ise 16 MP çözünürlüklü bir kameraya yer verilecek. Çözünürlük tarafı kesinleşmiş olmakla birlikte arka paneldeki kameraların f/1.7 ve ön kameranın ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip olacağı bilgisi henüz net değil.
Güvenlik kısmında arka panele konumlandırılan parmak izi tarayıcısına alternatif olarak 3D yüz tanıma özelliği eklenecek olan OnePlus 6, OxygenOS 5.1.0 arayüzü giydirilmiş en güncel Android işletim sistemi olan Android 8.1 Oreo ile gelecek.
  • Ekran: 6.28 inç boyutunda 2280×1080p (Full HD+) çözünürlüğünde AMOLED ekran
  • Boyut ve ağırlık: 155,7 x 75,35 x 7,75 mm ~ 175 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
  • RAM: 6/8 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB
  • Arka kamera: 20 MP + 16 MP 
  • Ön kamera: 16 MP
  • Batarya: 3300 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ OxygenOS 5.1.0
  • Diğer: Parmak izi okuma, 3D yüz tanıma özelliği, Dash Charge V2 (Hızlı şarj)

OnePlus 6 çıkış tarihi

16 Mayıs günü Çin'de lansmanı düzenlenecek olan OnePlus 6, ertesi gün Hindistan pazarına giriş yapacak. Telefonun global duyurusu ise 21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.  

https://www.gizmochina.com/2018/05/04/oneplus-6-tenaa-listing-reveals-full-specifications/ Yorum Yaz
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Slaved by makarna 1 yıl en beğenilen
Bi kaç seneye çentik kalkar bu telefonlarda elinizde patlar, almayın aldırmayın...
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astegon 1 yıl
Çentiğine tüküreyim senin ! Be ne ya herkeste çentik!
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DH Misafiri 1 yıl
Telefonun duyuru tarihi global olarak 21 Mayıs olarak belirtmişsiniz ancak one plus'ın kendi sitesinde tanıtım tarihi 16 Mayıs' ta Londra 'da da yapılacak. Bu bilgiyi de atlamayalım lütfen.
Telefonun duyuru tarihi global olarak 21 Mayıs olarak belirtmişsiniz ancak one plus'ın kendi sitesinde tanıtım tarihi 16 Mayıs' ta Londra 'da da yapılacak. Bu b...
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DH Misafiri 1 yıl
Çentiği eleştirenler, artık prim yapmıyor başka bir şey bulun...
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bkamber 1 yıl
farklı bir islemci gelse artık sd 845 hep. Ram in 6-8gb olmasından hafızanın 128-256gb olmasından daha önemli. Mobile gpu teknolojisi degisir, kamera destegi artar, lte-5g NR modemler gelir. Kablosuz bağlantı teknolojileri iyilesir. ... Teknoloji degismedikce anca tasarim degistirip boyayip boyayip satiyorlar. temmuz 2014 den beri oneplus one kullanıyorum. 2015 te cyanogenmod pr danismanıyla ankarada karsilastigimda oneplusone kullanan baska bi arkadas diyordu ki "4g ile ilgili tum yazilimi kaldirin",boyle bi calisma yapmadilar tabi 2 senedir ne guzel 4g kullanıyoruz. 5gde de aynı sekilde olur umarım.
2019 -2020 de oneplus 7mi olur 8 mi artık 🤔😂
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renega 1 yıl
siz çenrik diye ağlamaya devam edin. anketlere göre çentik kapatan yazılım olduktan sonra kimse çentiği umursamıyor
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Golden Gate 1 yıl
Fiyat dışında fazla albeni göremedim.
İnsan ekrana gomulu parmak izi okuyucu vb koyar.
Bunu şimdi 3000 liralara satarlar. Gider ikinci el s9 plus alir bakarim keyfime.
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Zey4li 1 yıl
3 modelinden sonra bir tek 5t modelini beğeniyorum ama halen daha bir sebep göremiyorum yenisine geçmek için. Bu arada 6 çıkacak diye 3/3t nin oreo 8.1 güncellemesini 4 aydır geciktirdiler. Haziranda sonu gibi gelecekmiş diyorlar şimdide, bu firmaların şu yazılım ile insanlarla oynamalarına sinir oluyorum, Nokia 7 plus gözüme çarpıyor AndroidOne olduğu için ama OnePlus 3 ten geçilirmi kararsızım.
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WoXeD 1 yıl
3t yi sattım bekliyorum,parasınıda yolladım çine. çıktığı gibi 256sından alıyorum :)
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Zafer Kemal 1 yıl
Batarya kapasitesi yetersiz.
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Johan Elmander 1 yıl
5/5T'deki kamerayı (IMX398) kullanırlarsa ölü doğar.
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deniz_sea 1 yıl
Bence bu saçmalık 21:9 sinema formatına kadar gider demedi demeyin...
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hasanandnexus 1 yıl
19:9 ekran ne ya? 18:9 geçtim uzattıkça uzatıyorlar ellerinde patlayacak hepsi. Şu ana kadar meizu hariç telefon uzatmayan üretici kalmadı. Mutlimedya sıfır, kullanım kolaylığı sıfır. Daha geçen gün bir arkadaş yeni note serisinde ekranı uzatmasınlar kalem kullanamıyoruz demişti. Tamamen samsungun başlattığı bir saçmalık bu. Umarım biter.
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