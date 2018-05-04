OnePlus 6 TENAA'da listelendi, tüm detaylar belli oldu: İşte OnePlus 6 özellikleri

16 Mayıs günü Çin'de tanıtımı yapılacak olan OnePlus 6, çıkışına birkaç gün kala Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da listelendi. "OnePlus A6000" model numarasıyla ortaya çıkan telefonun özellikleri de netleşmiş durumda.

OnePlus 6 özellikleri

TENAA tarafından onaylanan ve Slashleaks tarafından sızdırılan listeye bakacak olursak, yüzde 90 seviyelerinde seyreden 6.28 inç boyutunda 19: 9 en/boy oranına sahip 2280×1080p (Full HD+) çözünürlüğünde çentikli AMOLED ekran ile geleceği kesinleşen OnePlus 6'ya 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcisi güç sağlayacak. Slashleaks tarafından sızdırılan görselde yer alan model, 64 GB depolama kapasitesine ve 6 GB sistem belleğine sahip, lakin depolama kapasitesine göre RAM miktarının değişiklik göstereceğine dair söylentiler de var. Kimi sızıntılar 64 ve 128 GB ROM'lu sürümlerde 6 GB RAM'a yer verilip, yalnızca 256 GB depolama kapasitesine sahip modelde 8 GB sistem belleği kullanılacağını belirtirken, bazı söylentiler ise 128 ve 256 GB ROM'a sahip OnePlus 6 modellerinde 8 GB RAM'a yer verileceğini ifade ediyor.

OnePlus'ın Dash Charge V2 adını verdiği hızlı şarj teknolojisine sahip 3300 mAh kapasiteli bataryadan güç alacağı kesinleşen OnePlus 6'da 20 ve 16 MP çözünürlüğünde çift arka kamera kullanılacakken, selfie tarafında ise 16 MP çözünürlüklü bir kameraya yer verilecek. Çözünürlük tarafı kesinleşmiş olmakla birlikte arka paneldeki kameraların f/1.7 ve ön kameranın ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip olacağı bilgisi henüz net değil.

Güvenlik kısmında arka panele konumlandırılan parmak izi tarayıcısına alternatif olarak 3D yüz tanıma özelliği eklenecek olan OnePlus 6, OxygenOS 5.1.0 arayüzü giydirilmiş en güncel Android işletim sistemi olan Android 8.1 Oreo ile gelecek.

Ekran: 6.28 inç boyutunda 2280×1080p (Full HD+) çözünürlüğünde AMOLED ekran

6.28 inç boyutunda 2280×1080p (Full HD+) çözünürlüğünde AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 155,7 x 75,35 x 7,75 mm ~ 175 g



155,7 x 75,35 x 7,75 mm ~ 175 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)



Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55) RAM: 6/8 GB



6/8 GB Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB



64/128/256 GB Arka kamera: 20 MP + 16 MP



20 MP + 16 MP Ön kamera: 16 MP



16 MP Batarya: 3300 mAh



3300 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ OxygenOS 5.1.0

Android 8.1 Oreo ~ OxygenOS 5.1.0 Diğer: Parmak izi okuma, 3D yüz tanıma özelliği, Dash Charge V2 (Hızlı şarj) OnePlus 6 çıkış tarihi Tam Boyutta Gör 16 Mayıs günü Çin'de lansmanı düzenlenecek olan OnePlus 6, ertesi gün Hindistan pazarına giriş yapacak. Telefonun global duyurusu ise 21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

https://www.gizmochina.com/2018/05/04/oneplus-6-tenaa-listing-reveals-full-specifications/