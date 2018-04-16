OnePlus 6 ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı [Galeri]

Hiç şüphe yok ki 2018 yılının en merak edilen telefonlarında bir tanesi de OnePlus 6. Kılıfından tutun da teknik özelliklerine dair birçok detayı gün yüzüne çıkan telefonun, 5 Mayıs günü Çin'de düzenlenmesi planlanan özel bir etkinlikte tanıtılması beklenirken OnePlus CEO'su Pete Lau'dan ilginç bir hamle geldi. Lau, Çin'in popüler sosyal ağı Weibo'dan OnePlus 6 ile çekmiş olduğu fotoğrafları paylaştı. OnePlus 6 ile çekilen kamera örneklerine geçmeden önce telefona dair bilinenlere göz atmakta fayda var.

OnePlus 6 özellikleri

Ekran: 6.28 inç boyutunda 2280×1080p çözünürlüğünde AMOLED ekran

6.28 inç boyutunda 2280×1080p çözünürlüğünde AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 7.5 mm(kalınlık) ~ 175 g



7.5 mm(kalınlık) ~ 175 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)

Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55) RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB

64/128/256 GB Arka kamera: 16 MP + 20 MP (f/1.7)

16 MP + 20 MP (f/1.7) Ön kamera: 20 MP (f/2.0)

20 MP (f/2.0) Batarya: 3450 mAh

3450 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ OxygenOS 5.1.0

Android 8.1 Oreo ~ OxygenOS 5.1.0 Diğer: Parmak izi okuma, 3D yüz tanıma özelliği, Dash Charge V2 (Hızlı şarj)

Yüzde 90 seviyelerinde seyreden 6.28 inç boyutunda 19: 9 en/boy oranına sahip çentikli ekran ile geleceği kesinleşen telefona 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcisi güç sağlayacak. Depolama kapasitesine göre RAM miktarı değişiklik gösterecek OnePlus 6'nın 64 ve 128 GB depolama kapasitesine sahip modelinde 6 GB sistem belleğinin yer alması beklenirken tepe model olarak nitelendirilen 256 GB ROM'lu sürümde ise 8 GB RAM kullanılacak. OnePlus'ın Dash Charge adını verdiği hızlı şarj destekli 3450 mAh kapasiteli batarya ise OnePlus 6'yı ayakta tutacak. Telefonun yalnızca 20 dakikalık şarj süresi ile gün boyu kullanım sunacağı iddia edilirken bataryanın kablosuz şarj desteğine sahip olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Arka tarafta f/1.7 diyafram değerine sahip 12 + 20 MP çözünürlüğünde çift kamera dizilimine yer verilen cihazın ön yüzünde ise 20 MP (f/2.0) çözünürlüklü bir kamera sensörü yer alacak. Güvenlik kısmında arka panele konumlandırılan parmak izi tarayıcısına alternatif olarak 3D yüz tanıma özelliği eklenecek olan telefonun OxygenOS 5.1.0 arayüzü giydirilmiş en güncel Android işletim sistemi olan Android 8.1 Oreo ile geleceği bilgisi de diğer detaylar arasında yer alıyor.

OnePlus 6 fiyatı ve çıkış tarihi

5 Mayıs günü Çin'de düzenlenmesi planlanan özel bir etkinlikte tanıtılması beklenen OnePlus 6'nın depolama kapasitesine göre fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

64 GB depolama kapasitesi/6 GB RAM: 546 dolar

128 GB depolama kapasitesi/6 GB RAM: 630 dolar

256 GB depolama kapasitesi/8 GB RAM: 749 dolar OnePlus 6'nın piyasaya ne zaman sürüleceği bilgisi mevcut olmamakla birlikte OnePlus'ın da aralarında bulunduğu Oppo ve Vivo markalarının sahibi Çinli BBK Grubu'nun resmi olarak Türkiye'ye geleceği iddiaları, akıllara OnePlus 6'nın ülkemizde resmi olarak satışa çıkıp çıkmayacağı sorularını getiriyor. OnePlus 6 kamera örnekleri Foto Galeri | 6 Görsel Görüntüle

https://www.gizmochina.com/2018/04/16/oneplus-6-camera-samples-reveals-photography-prowess-of-20mp-16mp-dual-lenses/