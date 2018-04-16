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OnePlus 6 ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı [Galeri]

OnePlus CEO'su Pete Lau, birkaç hafta içerisinde tanıtılacak olan OnePlus 6 ile çekmiş olduğu fotoğrafları paylaştı. OnePlus 6 kamera örnekleri ve telefonla ilgili diğer detaylar haberimizde...
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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OnePlus 6 ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı [Galeri]
Hiç şüphe yok ki 2018 yılının en merak edilen telefonlarında bir tanesi de OnePlus 6. Kılıfından tutun da teknik özelliklerine dair birçok detayı gün yüzüne çıkan telefonun, 5 Mayıs günü Çin'de düzenlenmesi planlanan özel bir etkinlikte tanıtılması beklenirken OnePlus CEO'su Pete Lau'dan ilginç bir hamle geldi. Lau, Çin'in popüler sosyal ağı Weibo'dan OnePlus 6 ile çekmiş olduğu fotoğrafları paylaştı. OnePlus 6 ile çekilen kamera örneklerine geçmeden önce telefona dair bilinenlere göz atmakta fayda var. 

OnePlus 6 özellikleri

  • Ekran: 6.28 inç boyutunda 2280×1080p çözünürlüğünde AMOLED ekran
  • Boyut ve ağırlık: 7.5 mm(kalınlık) ~ 175 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
  • RAM: 6/8 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB
  • Arka kamera: 16 MP + 20 MP (f/1.7)
  • Ön kamera: 20 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3450 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ OxygenOS 5.1.0
  • Diğer: Parmak izi okuma, 3D yüz tanıma özelliği, Dash Charge V2 (Hızlı şarj)
Yüzde 90 seviyelerinde seyreden 6.28 inç boyutunda 19: 9 en/boy oranına sahip çentikli ekran ile geleceği kesinleşen telefona 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcisi güç sağlayacak. Depolama kapasitesine göre RAM miktarı değişiklik gösterecek OnePlus 6'nın 64 ve 128 GB depolama kapasitesine sahip modelinde 6 GB sistem belleğinin yer alması beklenirken tepe model olarak nitelendirilen 256 GB ROM'lu sürümde ise 8 GB RAM kullanılacak. OnePlus'ın Dash Charge adını verdiği hızlı şarj destekli 3450 mAh kapasiteli batarya ise OnePlus 6'yı ayakta tutacak. Telefonun yalnızca 20 dakikalık şarj süresi ile gün boyu kullanım sunacağı iddia edilirken bataryanın kablosuz şarj desteğine sahip olup olmayacağı ise bilinmiyor. 
Arka tarafta f/1.7 diyafram değerine sahip 12 + 20 MP çözünürlüğünde çift kamera dizilimine yer verilen cihazın ön yüzünde ise 20 MP (f/2.0) çözünürlüklü bir kamera sensörü yer alacak. Güvenlik kısmında arka panele konumlandırılan parmak izi tarayıcısına alternatif olarak 3D yüz tanıma özelliği eklenecek olan telefonun OxygenOS 5.1.0 arayüzü giydirilmiş en güncel Android işletim sistemi olan Android 8.1 Oreo ile geleceği bilgisi de diğer detaylar arasında yer alıyor.

OnePlus 6 fiyatı ve çıkış tarihi

OnePlus 6 ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı [Galeri]
 
5 Mayıs günü Çin'de düzenlenmesi planlanan özel bir etkinlikte tanıtılması beklenen OnePlus 6'nın depolama kapasitesine göre fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:
  • 64 GB depolama kapasitesi/6 GB RAM: 546 dolar
  • 128 GB depolama kapasitesi/6 GB RAM: 630 dolar
  • 256 GB depolama kapasitesi/8 GB RAM: 749 dolar
OnePlus 6'nın piyasaya ne zaman sürüleceği bilgisi mevcut olmamakla birlikte OnePlus'ın da aralarında bulunduğu Oppo ve Vivo markalarının sahibi Çinli BBK Grubu'nun resmi olarak Türkiye'ye geleceği iddiaları, akıllara OnePlus 6'nın ülkemizde resmi olarak satışa çıkıp çıkmayacağı sorularını getiriyor. 

OnePlus 6 kamera örnekleri


https://www.gizmochina.com/2018/04/16/oneplus-6-camera-samples-reveals-photography-prowess-of-20mp-16mp-dual-lenses/ Yorum Yaz
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vbalikci 1 yıl en beğenilen
Gündüz hepsi iyi çeker, gece lazım gece. Ayrıca ağaçlı fotoğrafta bariz ağacın altı karanlık, hdr çekmemişler mi?
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Whippoorwill 1 yıl
Çentikli tasarım olmadan ne kadar iyiydi. Eğer iddialar gerçekse en iyi kameraya sahip olsada fark etmez benim için.
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gizanagi 1 yıl
Milletin verisini çalan amiral gemisi katili kendisinin katili olma yolunda sanırım. Eğer bu fiyatlar doğru çıkarsa diğerlerinden çok daha ucuza aynı özellikleri veriyoruzdan diğerlerinden biraz daha ucuza veriyoruza geçiş yapılmış olur. Eskisi gibi satabilir mi? Hiç sanmıyorum.
Milletin verisini çalan amiral gemisi katili kendisinin katili olma yolunda sanırım. Eğer bu fiyatlar doğru çıkarsa diğerlerinden çok daha ucuza aynı özellikle...
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Wung-Zhu 1 yıl
8 mayısta oneplus 5t alacağım fiyatı düşer mi op6 tanıtılacağından dolayı?
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OverClocK1ng 1 yıl
Böyle resim çekiyorsa gelmese de olur...
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Swothra 1 yıl
Bu kadar büyük ekran saçma, bir de gitmiş çentik koymuş.
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Mesudum 1 yıl
Gündüz her makina güzel çekmez arkadaşlar. Fotoğrafın neresine bakacağınızı bilmiyorsanız o zaman her fotoğrafı aynı zannedersiniz.
Fotoğraf makinesi inceleme sitelerine girerseniz, gündüz çekimlerinde nasıl terlettiklerini görürsünüz. Chromatic Aberration'dan fringe bilmemnesine kadar detay bakmak, bunun için de ekstra işlem görmeden yüklenmiş fotoya ulaşmak gerekir. Resmi lansman sonrasında bunlardan zibil gibi okuyabileceğiz.
Tabi o zaman gelince uçmayı seven arkadaşlar henüz görmedikleri 1+ 7 modellerini konuşmaya başlamış olacaklar.
Ancak, zayıf ve ters ışıklı çekimlerinden de bir iki örnek görmeyi ben de isterdim açıkçası.
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psicik96 1 yıl
Asla SLR makine kıvamına gelemeyecek. Mercek ne kadar küçük ise ışıkda o kadar az demektir. Gündüzleri güzel çekmesi birşeyi ifade etmiyor.
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alemburda34 1 yıl
Çok güveniyorsa gece çekimini görelim. Gündüz her kamera uçuyor kaçıyor zaten.
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Fenomenon 1 yıl
550-750$ arası değişen fiyatı var. artık flagship-killer olmaktan çıktı. ülke de zaten dolar uçuyor ama dolar uçmasa bile bu fiyatlara telefon almam.
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erkutamca 1 yıl
Loş ışıkta çekilmiş fotoğraf göremedim. Asıl rekabet orada zaten. Yoksa 2 yıl önce ki samsung telefonda gündüzleri böyle çekiyor.
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Osakawa 1 yıl
O çentik ve oval ekran ile OnePlus'ın anasını bellediler. Bir de 256 lık versiyonda 8GB ram olacakmış. O zaman 256 lığın Türkiye'ye gelmesi bence hayal olduğundan 8GB Ramli OnePlus kullanamayacağız, öyleki hepsiburada 128 GB lığı bile 64 GB lığı getirdikten aylar sonra getirdi OnePlus 5 ve 5T için.
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burhan95 1 yıl
Üstte çentik var tamam ama niye alt tarafta o kalın çerçeve var? P20 de aynıydı. Simetrik olarak iğrenç duruyor.
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