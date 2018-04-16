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Sony Xperia XZ2 Premium tanıtıldı! Xperia XZ2 Premium özellikleri:

Sony'nin ilk çift arka kameralı akıllı telefonu Xperia XZ2 Premium tanıtıldı. 4K HDR ekrana sahip Xperia XZ2 premium yaz aylarında çıkacak. Xperia XZ2 Premium özellikleri:
1 yıl
10,9b
1
57
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony Xperia XZ2 Premium tanıtıldı! Xperia XZ2 Premium özellikleri:
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Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden olan ancak son dönemde popülaritesi giderek düşen Japon üretici Sony yeni amiral gemisi Xperia XZ2 Premium’u web sayfasından duyurdu.

Xperia XZ2 Premium özellikleri

Sony Xperia XZ2 Premium, firmanın ilk çift arka kameralı telefonu olma özelliği taşıyor. Telefonun 4K HDR ekranı da dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

Ayrıca Bkz. "Honor 10'un teknik özellikleri belli oldu"

Xperia XZ2 Premium 16:9 ekran oranına sahip telefon, bir Sony geleneği olarak “kalın” çerçeveler ile geliyor. Xperia XZ2 Premium 5.8 inç boyutunda 4K HDR bir ekran ile geliyor. Ekranda Triluminos ekran teknolojisi kullanılıyor. Xperia XZ2’de 5.7 inç boyutunda 1080p Triluminos ekran yer alıyordu.

Akıllı telefonlar için en büyük sensör üreticilerinden Sony, sonunda çift arka kamera dizilimine geçiş yaptı. Çift arka kameralı Sony Xperia XZ2 Premium’un birinci arka kamerası 19 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram açıklığına; ikinci arka kamerası ise 12 MP çözünürlüğe ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. İkinci arka kamera sadece monokrom çekim yapabiliyor.

Şuan için portre modu yok 

İkinci arka kamera, şuan için sadece ana kamera ile yapılan çekimlerin kalitesini arttırmaya yarıyor. Monokrom çekim ve bokeh modu, 2018'in sonlarına doğru yayınlanacak güncelleme ile aktif olacak. Ana kamerada 1/2.3” büyüklüğünde Exmor RS sensör kullanılıyor. Kamera, Huawei P20 Pro'daki gibi ISO 51.200 seviyesine çıkabiliyor. Sony, bu telefonun düşük ışıkta başarılı çekimler yaptığını iddia ediyor.

Telefon gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. 6 GB RAM’e sahip Sony Xperia XZ2 Premium, yaz aylarında satışa çıkacak. Gümüş ve siyah renk seçeneği sunulacak telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.



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Brky 1 yıl en beğenilen
Telefon özelinde, ben de dahil birçok kişinin içinde bulunduğu sadık, kemik kitleyi kaybettin Sony.
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koyunsavar 1 yıl
Taş gibi telefon 12 mm kalınlık 236 gram ağırlık yemiş yemiş şişmiş.
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ironblood19 1 yıl zolzauza
Alerjisi var başmühendisin... O kadar kalın telefonda 2 defa OIS konulur
1 Yanıt Yanıtla +11
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sabremetric 7 ay
Açıkçası dünya da koyun gibi yaşayan, ne yaygınsa onu kullanan hangisini elden çıkarması kolaysa ona yönelen zerre kadar ses kalitesi, görüntü ve fotoğraftan anlamayanların dışında bu işi bilen, akıllı olanlara ve daha fazlasını bekleyenlere de ürün birileri üretmeli.Buraya yazanların çoğu ticari kaygı içinde yazıyor hatta DH misafirlarinin çoğu Samsung satıcısı veya kompleksli gerçeği gördüğü halde kabul etmek istemeyen sorunlu kişiler. Sony'yi yıllardır hazmedemiyorlar ama günümüzde kullandığımız bir çok teknoloji Sony'ye ait. www.sonypremiumhome.com burada 3000 dolarlık walkmanleri, 60.000 dolarlık sinema projektörleri ve 27.000 dolarlık stereo hoparlörler görebilirsiniz.
Bazıları yazılımla Sony bu ISO oranlarına çıkıyor sanıyor, Sony XZ2 Premium da gerçek zamanlı bir AUBE görüntü işlemcisi var. Işık hassasiyetini 51.000 ISO ya getiriyor, fotoğrafı çektikten sonra değil... çekmeden bile ekranda bu değeri görebiliyorsunuz. Sony IMX586 48MP kamera sensörüyle tanıştınız mı? çünkü piyasadaki en iyi kamera sensörü ve testler onun en iyisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca Sony'nin ödüllü G lens teknoloji onu piyasadaki en geniş açı çekebilen telefonu yapıyor. Elinize bir Sony XZ alın diğer elinize Samsung S9 veya iPhone X alın, Sony'nin daha derin daha keskin ve daha geniş açı gösterdiğini görebilirsiniz. Daha geniş açı daha fazla detay demektir.
Ayrıca Sony 4K IPS 3 alt pikselli RGB yani 3 X 3840X2160 4K HDR ekranlı telefon üretmesinin dışında 4K HDR video çekebilen S-MASTER dijital ses çıkışlı, en geniş açılı ve uzun pil ömürlü telefonuda üretiyor... açıkçası bir telefonun 2mm daha ince 40 gram daha hafif olması kimin umurunda.. Samsung AMOLED Ekranlar Pentile, pentile ekran ne bilmiyorsanız isterseniz bir araştırın. VR da en kötü ekran diyebiliriz canınız sıkıldığında pikselleri sayabilirsiniz.
Dünya Sony kamera sensörlerini kullanıyor ama diğer markalar hep bir gömlek geride olmaya devam edecekler. Sony A7S 409600 yanlış yazmadım dört yüz binin üzerinde... 409600 ISO 4K video çeken dünyanın ilk fotoğraf makinesi. XZ2 Premium'un sahip olduğu donanım diğer telefonlarda yok. Buna ekranı ve AEBU görüntü işlemcisi, dijital ses çıkışı ve diğer özellikler dahil.
Sony XZ serisine 5 eksenli titreşim engelleyici bile eklemişti. Titreşimi neredeyse yok ediyor. Lazer odaklama ve RGBW kızıl ötesi sayesinde her kuşulda beyaz dengesi ayarlama var.
Diğerleri her zaman bir adım geriden gelmeye devam ediyor. F/P açısından baktığımızda öve öve bitiremediğiniz Samsung ve Iphone en pahalı ürünleri üretiyor. Zaten Apple'ın henüz kendine ait bir fabrikası bile yok tüm ürünlerini fason olarak çin Faxconn üretiyor. Yıllar sonra bu iki firma Sony'den bakarak su geçirmeyen telefon üretmeyi akıl edebildiler. Bir kaç ezik eline iphone alınca kendini statü atladı sanıyor ve elindeki telefonu dünyanın en iyisi sanıyor. Tutunabileceği başka hiç bir şey yok. Bazıları da hem öğrenmek istemiyor hem de gerçekten anlamıyor. Ortada bir pazar var ve bu pazarda ekmek yiyen kimse bunu başkasına kaptırmak istemez. Bırakın Sony'yi çünkü ne yazsanız da Sony'nin Dünya'nın en kamera ve profesyonel ürünler ürettiği gerçeğini değiştirmeyecek. Bugün her iki telefondan birinde Sony kamera var.
Ayrıca iki kameralı telefon yeni değil geçmişte iki kameralı 3D telefonlarda üretildi. Hatta bir çok marka yıllardır oval telefon üretiyor sanki tek iphone veya samsung üretiyor gibi yazıyorsunuz. Aldığınızda satarken zarar edeceğinizi düşünüyorsanız, zaten Sony ve diğer teknoloji dolu markalara yaklaşmayın. iPhone alın ayarlar konusunda zorlanmazsınız çünkü gerizekalı bile kullansın diye tasarlanmış. Bas çek.
Bu telefona rakip iPhone X m? yoksa Samsung S9 mu? bu iki firmada yıllardır kamera işini Sony'ye bırakıyorlar ve sensörü almadan telefon yapamıyorlar. Hem pahalılar hem de hep geriden geliyorlar. Buna kameralarının pikselleri ve ekran çözünürlükleri dahil. Acaba ne zaman 4K HDR video çekip bunu gerçek 4K HDR ekranı olan bir telefonda göreceğiz? Bu sadece Sony'de mümkün. Çektiğinizi hemen görebilirsiniz. Samsung ve iPhone'un Kısa pil ömürlerine zaten diyecek söz yok. Oled değil, ÖZOLED gibi Amoled ama pili akşamı zor çıkarıyor ve beyazları gri gibi veren güneşte zar zor görünen bir ekranı var.
Samsung İphone muadili üreten korea firması olarak hayata adımlarını atmıştı ve tasarım çalmaktan 1 milyar dolar ödemişti. Burada ahlaki değerler söz konusu.. anlayana diyeceğim ama anlayan yok. Samsung ve iPhone diğer telefon üreticilerinin kamera ve ekran teknolojilerinin çok gerisinde kaldı. iPhone'un tasarımına diyecek yok tüm modellerde aynı kasa. İsterse kalınlığı kağıttan ince olsun. Şarj aletiyle herkes geziyor ve bu ilk modelinden beri böyle..
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ouzqan 7 ay sabremetric
Çok güzel yazmışsınız hocam.
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DH Misafiri 1 yıl
Ahhhh.!! ne yaptın, sony ;Samsung a çevirdin telefonu lanet olsun satacağım. Xa1 ultra mı.. Yuvarlak köşeli telefon lardan
Nefret ediyorum....
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DH Misafiri 1 yıl
Sony en son alınacak telefon. 2 yılda 5 tane telefon degişti hepsi berbat. Sony asla kimse almasın
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eyildiz 1 yıl
Evet tasarım farklı gibi duruyor ben de 25 yıldır telefon kullanıcısı birçok marka ve model kullandık SONY telefon kalitesini tartışmam. Samsung Apple ve diğerleri sonradan geldi. IP8 ebakın ekran kasa oranına 6 7 ile 8 aynı çok mu güzel?
IP x berbat ötesi
Çinli ve koreli telefon üreticileri güzel telefon yapmıyorlar, kullanmadan bilemezsiniz. Duyuma görehareket etmeyin. Şu an alacak telefon yok dizayn aynı hepsinde . Değişiklik yok .. Birbirinin kopyası... Ne olur 4 GB olsa 6GB olsa çok mu değişecek. Ne olur alt kısmı 0.1 mm daha az olsa .. Ne olur 1 mm kalın olsa .. Herkes bir dizayna yönlenmiş gidiyor.
5-10 sene önce ne kadar farklı telefonlar yapılıyordu farklı zevklere şimdi hepsi aynı..
HTC ve sony tasarım dilini değiştirmiş ilk olarak ben de beğpenmedim. ama canlı görmek istiyorum. Kalite hissi özellikle XZ2 prem. da hoşuma gitti . keşke 6.0-6.2 inç olsaydı..
Teknoloji sitelerinin kendini bilmez ve reklam için taraf tutukları yorumları bırakın , yönlendirlimeyin ve beğendiğiniz telefonu alın.
Değişiklik adına iyi olmuş bir sonraki versiyonu daha güzel olacak belkide. Artık ben de sıkılmıştım tahta telefonlardan oval o lmuş elde güzel olabilir. Hemen , görmeden yorum yapmayın.
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hanox 1 yıl
yine mi bamya :)
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amicus.humani.generis 1 yıl
"5-axis stablization" demiş ancak optik olup olmadığını söylememiş kamera tarafında. O değil beni en çok heyecanlandıran özelliği LDAC olması telefonda. Kulaklık çıkışlı seslerde LG'ye rakip olabilecek mi görmek lazım. Ancak bu haberde bundan bahsedilmemesi de sadece haber yapmak için yapıldığını gösteriyor. Telefon çıkmış, zorunlu olarak haber yapalım. Bir siteye girip Türkçeleştirelim. Daha çok araştırma yapılabilirdi.
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DH Misafiri 1 yıl
Zorlamayın kendinizi ben beğendim gelsin alırım zaten xz beni daha 6 ay çok rahat idare eder.
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DH Misafiri 1 yıl
Görüyorsunuz, ALMAYA gerek yok, Görüyorsunuz
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bluerush06 1 yıl
Oysa tek beklentim şuydu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DARBE 1 yıl
Açık net kesin, sony akıllı telefon işinde iyi değil. Nokta
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