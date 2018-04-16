Sony Xperia XZ2 Premium tanıtıldı! Xperia XZ2 Premium özellikleri:

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Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden olan ancak son dönemde popülaritesi giderek düşen Japon üretici Sony yeni amiral gemisi Xperia XZ2 Premium’u web sayfasından duyurdu.

Xperia XZ2 Premium özellikleri

Sony Xperia XZ2 Premium, firmanın ilk çift arka kameralı telefonu olma özelliği taşıyor. Telefonun 4K HDR ekranı da dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

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Xperia XZ2 Premium 16:9 ekran oranına sahip telefon, bir Sony geleneği olarak “kalın” çerçeveler ile geliyor. Xperia XZ2 Premium 5.8 inç boyutunda 4K HDR bir ekran ile geliyor. Ekranda Triluminos ekran teknolojisi kullanılıyor. Xperia XZ2’de 5.7 inç boyutunda 1080p Triluminos ekran yer alıyordu.

Akıllı telefonlar için en büyük sensör üreticilerinden Sony, sonunda çift arka kamera dizilimine geçiş yaptı. Çift arka kameralı Sony Xperia XZ2 Premium’un birinci arka kamerası 19 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram açıklığına; ikinci arka kamerası ise 12 MP çözünürlüğe ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. İkinci arka kamera sadece monokrom çekim yapabiliyor.

Şuan için portre modu yok

İkinci arka kamera, şuan için sadece ana kamera ile yapılan çekimlerin kalitesini arttırmaya yarıyor. Monokrom çekim ve bokeh modu, 2018'in sonlarına doğru yayınlanacak güncelleme ile aktif olacak. Ana kamerada 1/2.3” büyüklüğünde Exmor RS sensör kullanılıyor. Kamera, Huawei P20 Pro'daki gibi ISO 51.200 seviyesine çıkabiliyor. Sony, bu telefonun düşük ışıkta başarılı çekimler yaptığını iddia ediyor.

Telefon gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. 6 GB RAM’e sahip Sony Xperia XZ2 Premium, yaz aylarında satışa çıkacak. Gümüş ve siyah renk seçeneği sunulacak telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.