Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi’nin 5 yıllık telefon planı belli oldu

Xiaomi’nin önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği pek çok yeni akıllı telefon serisi var. Firma yeni telefonlarına ait isimleri şimdiden yetkili kuruluşlara tescil ettirmeye başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
10,2b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi’nin 5 yıllık telefon planı belli oldu

Bu yıl yeniden akıllı telefon pazarında ilk beş listesine giren Xiaomi yerini bırakmamaya kararlı. Firma önümüzdeki yıllarda pek çok yeni seriye imza atmayı planlıyor. Marka tescili firmanın 5 yıllık planını ortaya çıkardı.

Xiaomi Mi 7 Lite özellikleri

Avrasya Ekonomik Komisyonu’na yapılan marka tescili başvurusu, firmanın 2023 yılına kadar kullanmayı düşündüğü telefon isimlendirmelerine ışık tutuyor. Bildiğimiz serilerin haricinde yeni seriler de plan dahilinde.

Ayrıca Bkz. "LG Q7 modelinde MediaTek izleri"

İlk olarak Xiaomi’nin Mi 7 Lite adında bir telefon planladığını belirtelim. Bu ay sonunda tanıtılması beklenen Mi 7 amiral gemisinin ardından muhtemelen kırpılmış bir Mi 7 Lite modeli de Asya ve Avrupa’da satışa sunulacak. Diğer taraftan Mi Mix 3S de yine plan dahilinde. Muhtemelen gelecek yıl içerisinde bu modeli görebileceğiz.

İkinci olarak Mi S adında yeni bir seri daha göze çarpıyor. Mi S1, Mi S2, Mi S3 şeklinde sıralanan yeni seri önümüzdeki yıllarda Xiaomi’nin önemli silahlarından olabilir. Yine Redmi S1 ve Redmi S3 isimlendirmeleri de dikkat çekici. Firmanın özçekim odaklı yeni Redmi S2 modelinin alt ve üst seviyelerine konumlanacağı anlaşılan bu modeller de yine önümüzdeki yılın adayları arasında.

Diğer taraftan Redmi A1 ve Redmi A2 şeklinde yeni bir seri daha görüyoruz. Net bilgiler olmasa da Android Go programı için hazırlanacak havası uyandırıyor. Mi A1 hatırlanacağı üzere Android One programına katılmıştı.

Son olarak Redmi Note 6, Redmi Note 6A, Redmi Note 6A Prime, Redmi Note 6 Prime, Redmi 6 Plus ve Redmi 6A Plus isimleri görünüyor ki yılın sonlarından başlayarak bu modellerin de piyasaya çıktığını göreceğiz.

Tüm bu isimlerin mutlaka bir modelde yer alacağının garantisi yok. Firma şimdilik isim haklarını almayı uygun görmüş. Satış başarısına göre seriler iptal de edilebilir. Örneğin dev ekranlı Mi Max serisine dair bir isim tescili yapılmamış. Bu da seriye ara verildiğini gösteriyor olabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/xiaomi-upcoming-smartphone-lineup-leak_id104883 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Xiaomi yi çok severim ama 5 değil 50 yıllık planı belli, "epıl" ne yapıyorsa onu yap
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 yıl
Mi max 3 nerde kaldı?
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAŞMETLİi 1 yıl
Apple'ın teknolojilerini ornek alması ve ucuz fiyattan android platformuna getirmesi çok güzel 50 yılda Apple'ı takip etse kimsenin siz dışında böyle bir yorum yapacağını düşünmüyorum 😕
Apple'ın teknolojilerini ornek alması ve ucuz fiyattan android platformuna getirmesi çok güzel 50 yılda Apple'ı takip etse kimsenin siz dışında böyle bir yorum...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Mi Max 2 aldım 1 aydır kullanıyorum. Telefon tam f/p telefonu. Pili 2 gün rahat gidiyor. büyük ekranda oyun ve video izlemek müthiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hilalelektronik35 1 yıl
??????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakankaran 1 yıl
mi max 3 bekleyen bir kitle var duy sesimi şiomi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkamber 1 yıl
mi 7 lite ve s serisi ... s1,s2,s3 ... s2-s3 5g destekli olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haylaz__ 1 yıl
Garantisiz korkmadan kullandığımız tek marka sen çok yaşa xiamio
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaatılRhymer 1 yıl kımyasal
Hayır Mi Max 3 yazacaktım, yazdım. :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaatılRhymer 1 yıl
Habriden ya nerede kaldi bu mi max 3?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 1 yıl BaatılRhymer
Mi Mix yazacaktın herhalde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAŞMETLİi 1 yıl
Apple'ın teknolojilerini ornek alması ve ucuz fiyattan android platformuna getirmesi çok güzel 50 yılda Apple'ı takip etse kimsenin siz dışında böyle bir yorum yapacağını düşünmüyorum 😕
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Xiaomi yi çok severim ama 5 değil 50 yıllık planı belli, "epıl" ne yapıyorsa onu yap
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 yıl
Mi max 3 nerde kaldı?
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10168 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi s1 ve
8 etiket daha xiaomi redmi a1 xiaomi redmi 6 xiaomi mi 7 lite Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google, Android P'yi çentiğe göre mi tasarlıyor? 1 yıl Üç kameralı ikinci telefon da Çin’den geliyor 1 yıl Asus ROG Maximus Formula 10. yıl kutlamaları İstanbul’dan başladı 1 yıl Zararlı yazılımlar bir şekilde Google Play mağazasına geri dönüyor 1 yıl Aselsan’dan 1 milyar lirayı aşan sözleşme 1 yıl BMW'nin elektrikli araçları için kablosuz şarj matı bu yaz geliyor 1 yıl HSBC, dünyanın ilk Blockchain temelli ticari işlemini gerçekleştirdi 1 yıl Google Asistan, Türkiye'ye geliyor: Tüm detaylar 1 yıl Volvo'ya göre Çin'deki üretim Avrupa'dan daha kaliteli 1 yıl Facebook 200 şüpheli uygulamayı askıya aldı 1 yıl Apple, 66 kişinin öldüğü uçak kazasından sorumlu tutuluyor 1 yıl Mt.Gox borsasının malvarlıkları satılmaya devam ediyor, yatırımcılar tepkili 1 yıl İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor 1 yıl Gmail'in web arayüzü artık çevrimdışı modda çalışabiliyor 1 yıl İnsan vs. makine: DevBot sürücüsüz yarış aracı profesyonel driftçiye karşı 1 yıl Android P yaklaşan takvim etkinliklerini kilit ekranında gösterecek 1 yıl Windows 10, iOS ve Android ile kablosuz dosya paylaşımı yapabilecek 1 yıl İşte karşınızda OnePlus 6 1 yıl Atatürk Havalimanı apronunda uçak kazası [video] 1 yıl Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi’nin 5 yıllık telefon planı belli oldu Sonraki Mercedes-AMG, 805 bg'lik hibrid V8'in üretileceğini açıkladı 1 yıl Güney Afrikalıların %47’si kripto para yatırımına ılımlı bakıyor 1 yıl Görme engelliler için geliştirilen Sesli Adımlar uygulamasının kullanım alanları genişliyor 1 yıl Çift motorlu Tesla Model 3 gelecek hafta siparişe açılıyor 1 yıl Promosyon kartlarını bir arada tutan uygulama: Stocard 1 yıl Tim Draper: “Bitcoin, paranızı yatırabileceğiniz en güvenli liman.” 1 yıl Deadpool 2 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Turkcell Zeka Küpü’nün yeni durağı Aydın 1 yıl Gigabyte SSD pazarına girdi: İlk modeller F/P oranıyla dikkat çekiyor 1 yıl Nvidia GTX 1170’in özellikleri sızdı: GTX 1080 Ti’ı yakalayabilir 1 yıl FIFA spikeri açıkladı: "FIFA 19'da UEFA Şampiyonlar Ligi olacak" 1 yıl BlackBerry KEY2'nin tanıtım tarihi belli oldu 1 yıl LG Q7 modelinde MediaTek izleri 1 yıl Gmail sizin için email yazacak: Teşekkürler yapay zeka 1 yıl 99 bin liradan başlayan fiyatı ile dikkat çeken Hyundai Kona’yı konuştuk 1 yıl Dizel motorlu araç devrinin bittiği fikrine katılıyor musunuz? [Anket#7] 1 yıl Blockchain derecelendirme sistemi kuruluyor 1 yıl Android SMS uygulaması, gelen doğrulama kodlarını tanıyacak 1 yıl Google Duplex yapay zekâ olduğunu karşıdakine mutlaka bildirecek 1 yıl Qualcomm ve Google sıfırdan bir Wear OS yongası tasarlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim