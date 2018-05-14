Xiaomi’nin 5 yıllık telefon planı belli oldu

Bu yıl yeniden akıllı telefon pazarında ilk beş listesine giren Xiaomi yerini bırakmamaya kararlı. Firma önümüzdeki yıllarda pek çok yeni seriye imza atmayı planlıyor. Marka tescili firmanın 5 yıllık planını ortaya çıkardı.

Xiaomi Mi 7 Lite özellikleri

Avrasya Ekonomik Komisyonu’na yapılan marka tescili başvurusu, firmanın 2023 yılına kadar kullanmayı düşündüğü telefon isimlendirmelerine ışık tutuyor. Bildiğimiz serilerin haricinde yeni seriler de plan dahilinde.

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İlk olarak Xiaomi’nin Mi 7 Lite adında bir telefon planladığını belirtelim. Bu ay sonunda tanıtılması beklenen Mi 7 amiral gemisinin ardından muhtemelen kırpılmış bir Mi 7 Lite modeli de Asya ve Avrupa’da satışa sunulacak. Diğer taraftan Mi Mix 3S de yine plan dahilinde. Muhtemelen gelecek yıl içerisinde bu modeli görebileceğiz.

İkinci olarak Mi S adında yeni bir seri daha göze çarpıyor. Mi S1, Mi S2, Mi S3 şeklinde sıralanan yeni seri önümüzdeki yıllarda Xiaomi’nin önemli silahlarından olabilir. Yine Redmi S1 ve Redmi S3 isimlendirmeleri de dikkat çekici. Firmanın özçekim odaklı yeni Redmi S2 modelinin alt ve üst seviyelerine konumlanacağı anlaşılan bu modeller de yine önümüzdeki yılın adayları arasında.

Diğer taraftan Redmi A1 ve Redmi A2 şeklinde yeni bir seri daha görüyoruz. Net bilgiler olmasa da Android Go programı için hazırlanacak havası uyandırıyor. Mi A1 hatırlanacağı üzere Android One programına katılmıştı.

Son olarak Redmi Note 6, Redmi Note 6A, Redmi Note 6A Prime, Redmi Note 6 Prime, Redmi 6 Plus ve Redmi 6A Plus isimleri görünüyor ki yılın sonlarından başlayarak bu modellerin de piyasaya çıktığını göreceğiz.

Tüm bu isimlerin mutlaka bir modelde yer alacağının garantisi yok. Firma şimdilik isim haklarını almayı uygun görmüş. Satış başarısına göre seriler iptal de edilebilir. Örneğin dev ekranlı Mi Max serisine dair bir isim tescili yapılmamış. Bu da seriye ara verildiğini gösteriyor olabilir.