OnePlus 6T McLaren Editon geliyor

Son dönemde birçok Çinli üreticinin Marvel, Lamborghini ve Porsche gibi büyük markalarla çalıştığına şahit olduk. Bunlardan biri olan OnePlus, yakında telefonlarından birinin McLaren versiyonunu çıkararak bizleri şaşırtabilir. Hatırlayacağınız üzere şirket daha önce Marvel tutkunlarına özel OnePlus 6 Avengers Edition modelini piyasaya sürmüştü.

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Hem OnePlus hem de McLaren yaptıkları basın açıklamasıyla aralarında bir ortaklık kurduklarını duyurdular. 11 Aralık 2018 tarihinde McLaren Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek lansmanda OnePlus 6T McLaren Edition modelinin tanıtılacağı düşünülüyor. Yani beklentiler o yönde.

Turuncu renkli bir performans canavarı mı geliyor?

OnePlus 6T'nin McLaren versiyonunun daha fazla RAM ve daha iyi performansa sahip olacağına dair spekülasyonlar var ancak bunu söylemek için henüz çok erken. Bununla birlikte McLaren'in tema renginin turuncu olduğu biliniyor. Yeni telefonun turuncu renk ya da arka panel ile gelme ihtimali var.

https://twitter.com/oneplus/status/1067342263913635840