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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 6T McLaren Editon geliyor

OnePlus, İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren ile bir ortaklık kurdu. 11 Aralık’ta turuncu renge sahip performans canavarı OnePlus 6T McLaren Editon modelinin duyurulması bekleniyor.
5 ay
6b
1
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son dönemde birçok Çinli üreticinin Marvel, Lamborghini ve Porsche gibi büyük markalarla çalıştığına şahit olduk. Bunlardan biri olan OnePlus, yakında telefonlarından birinin McLaren versiyonunu çıkararak bizleri şaşırtabilir. Hatırlayacağınız üzere şirket daha önce Marvel tutkunlarına özel OnePlus 6 Avengers Edition modelini piyasaya sürmüştü.
Ayrıca Bkz. "Nokia ve Çinli OPPO arasında patent lisans anlaşması imzalandı"
Hem OnePlus hem de McLaren yaptıkları basın açıklamasıyla aralarında bir ortaklık kurduklarını duyurdular. 11 Aralık 2018 tarihinde McLaren Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek lansmanda OnePlus 6T McLaren Edition modelinin tanıtılacağı düşünülüyor. Yani beklentiler o yönde.

Turuncu renkli bir performans canavarı mı geliyor?

OnePlus 6T'nin McLaren versiyonunun daha fazla RAM ve daha iyi performansa sahip olacağına dair spekülasyonlar var ancak bunu söylemek için henüz çok erken. Bununla birlikte McLaren'in tema renginin turuncu olduğu biliniyor. Yeni telefonun turuncu renk ya da arka panel ile gelme ihtimali var.

https://twitter.com/oneplus/status/1067342263913635840 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssbrutality 5 ay
Alonso'yu yediler..Ne Mac Laren'ı. Kimi 41'i geçti hala yarışırken 37 Yaşındaki Alonsoya çok üzüldüm.Mc Laren markasından tiksiniyorum.
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tugares 5 ay
Hıza selam derken? Alonso yu emekli olmak zorunda bırakan Mclaren bu değil mi?
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doctor I 5 ay
Beni en cok heyecanlandiran marka. Hele F1 uretileli yillar oldu ama hala otomotiv sektörünün nirvanası bence
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face1tr 5 ay
Need for Speed 2 oynadığım günlerdeki bilgimle McLaren'in turuncu olmaması gerektiği kanatindeyim.
turuncu Lamburgini
kırmızı Ferrari
siyah McLaren
gri Porche
1 Yanıt Yanıtla
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Rachsuchtig 5 ay face1tr
face1tr
Need for Speed 2 oynadığım günlerdeki bilgimle McLaren'in turuncu olmaması gerektiği kanatindeyim.
turuncu Lamburgini
kırmızı Ferrari
siyah McLaren
gri Porche

Porsche beyaz daha iyi gider
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dark_guest 5 ay
6t 8/128 turuncu renk te güzel olur
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burkibey 5 ay
One plus candır.
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intel7mix 5 ay
Daha fazla pahalı olur birde...
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