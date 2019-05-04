OnePlus 7 suya karşı dayanıklı ama IP sertifikasız olacak (Video)

Yeni OnePlus akıllı telefonların tanıtılmasına kısa bir süre kaldı. Yılın en çok merak edilen telefonları arasına şimdiden girmeyi başaran OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modelleri hakkında neredeyse tüm detaylara sahibiz. Teknik özelliklerinden, tasarımına kadar birçok sızıntı gördük ancak suya karşı dayanıklılık hakkında bilgimiz yoktu. Firmanın resmi YouTube kanalından paylaştığı video ile bu konu da netliğe kavuştu.

“Kovayı tercih ettik”

Yayınlanan videoda sertifika almanın cihazı pahalılaştırdığı belirtiliyor. Yine de cihazın suya karşı dayanıklı olduğunu göstermek isteyen firma, "Biz de bir kova satın aldık." diyerek kendi testini gerçekleştiriyor. Test sırasında OnePlus 7 kova içerisine atılıyor ama tahmin edebileceğiniz gibi cihazı tam olarak göremiyoruz.

IP sertifikası almanın akıllı telefonların fiyatını artırdığı uzun zamandır konuşuluyor. Hatta bu konu hakkında en çok açıklama, uygun fiyat dendiğinde ilk akla gelen Xiaomi tarafından yapıldı. Görünen o ki OnePlus da fiyatı mümkün olduğunca düşük tutmak için IP sertifikasını geri plana atmış.

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Cihazın kova içine atıldığı sahneden sonra küçük puntolarla su hasarlarının garanti kapsamına girmediğinin belirtildiğini es geçmeyelim. IP sertifikası olmadığı bilgisi de bu kısımda yazıyor. Ne olursa olsun basit sıçramalarda ve yağmur altında biraz daha güvenli hissetmek için suya karşı temel dayanıklılık kullanıcıların hoşuna gidecektir. Haberimize konu olan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.