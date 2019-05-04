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OnePlus 7 suya karşı dayanıklı ama IP sertifikasız olacak (Video)

OnePlus 7 serisi için paylaşılan yeni video cihazın suya karşı dayanıklı olduğunu ama IP sertifikası almadığını gösteriyor. Firma pahalı sertifikalar yerine “kovayı” tercih etmiş.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7 suya karşı dayanıklı ama IP sertifikasız olacak (Video)
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Yeni OnePlus akıllı telefonların tanıtılmasına kısa bir süre kaldı. Yılın en çok merak edilen telefonları arasına şimdiden girmeyi başaran OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modelleri hakkında neredeyse tüm detaylara sahibiz. Teknik özelliklerinden, tasarımına kadar birçok sızıntı gördük ancak suya karşı dayanıklılık hakkında bilgimiz yoktu. Firmanın resmi YouTube kanalından paylaştığı video ile bu konu da netliğe kavuştu.

“Kovayı tercih ettik”

Yayınlanan videoda sertifika almanın cihazı pahalılaştırdığı belirtiliyor. Yine de cihazın suya karşı dayanıklı olduğunu göstermek isteyen firma, "Biz de bir kova satın aldık." diyerek kendi testini gerçekleştiriyor. Test sırasında OnePlus 7 kova içerisine atılıyor ama tahmin edebileceğiniz gibi cihazı tam olarak göremiyoruz.

IP sertifikası almanın akıllı telefonların fiyatını artırdığı uzun zamandır konuşuluyor. Hatta bu konu hakkında en çok açıklama, uygun fiyat dendiğinde ilk akla gelen Xiaomi tarafından yapıldı. Görünen o ki OnePlus da fiyatı mümkün olduğunca düşük tutmak için IP sertifikasını geri plana atmış.

Ayrıca Bkz. "Tablet pazarında Huawei, Samsung’u yerinden etti"

Cihazın kova içine atıldığı sahneden sonra küçük puntolarla su hasarlarının garanti kapsamına girmediğinin belirtildiğini es geçmeyelim. IP sertifikası olmadığı bilgisi de bu kısımda yazıyor. Ne olursa olsun basit sıçramalarda ve yağmur altında biraz daha güvenli hissetmek için suya karşı temel dayanıklılık kullanıcıların hoşuna gidecektir. Haberimize konu olan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.


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oNuR0675 2 hf.
bence doğru bir karar olmuş firma ve tüketici açısından, bir zamanlar general mobile discovery de radyo sertifikası almayıp google playdan indirilen programla çalışıyordu, bu sertifika işi çok b0k bi iş, su geçirmez telefon su alıyor geri iade için götürüyorsun kullanıcı hatasıdır çünkü bunlar sertifikalı diyor kullanıcının lehine olması gerekirken adam diyor sen ne yaptında su aldı gibi saçma muhabbetlerle karşılaşıyoruz ve bu arada telefonlar 7 8 10 bin falan yani hem onlar uçmuş hem bizim paramız çakılmış
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esmerbuyucu 2 hf.
Kendilerini uyanık sanmışlar. OnePlus 7 Pro'nun mekanizmasıyla zaten isteseler de IP67, IP68 gibi en yüksek dereceleri alamayacaklardı. Şimdi de telefonun fiyatı artar o yüzden tercih etmedik diye video yapmışlar 😂
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Bloodin 2 hf.
Sen 800 dolara satacağın telefon yap, diğer amiral gemileriyle neredeyse aynı fiyatta olsun, ama de ki "IP sertifikası pahalı, ondan para vermedik ki telefon ucuza gelsin"
Ucuz bir pazarlama stratejisi olmuş, amaç IP'ye verilecek parayı da cukka etmek belli ki... OnePlus telefonlar her ne kadar çok güzel olsalar da çıkış amacından iyice uzaklaştı...
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dodofran 2 hf. Bloodin
800 dolar olan oneplus 7 pro. haberde oneplus 7 den bahsedilmiş. muhtemelen geçen senelrdeki gibi 500 dolar civarına gelecek. ikisi farklı telefonlar.
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dodofran 2 hf.
benim bildiğim ip sertifikası almak firmalara ek bi maliyet getiriyor. onplus da önceki modellerinde 6-6t de gene suya dayanaklıydı ama maliyeti artırmamak için ip sertifikası almamıştı. bence çok mantıklı bi hareket. zaten youtuberlar teknoloji kanalları test eder ve insanları bilgilendirir. neden ip gibi dxomark gibi firmalara tonla para verip telefonu 500 dolara değil de 550-600 dolara alalım ki?
güzel hareket beğendim.
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TearsForFears 2 hf.
Youtube da böyle bir sürü video var. Adam redmi note 7 proyu leğene sokuyor çıkarıyor bir şey olmuyor. Sertifika alacak kadar dayanıklı değildir bence. Sıçramalara falan dayanıklıdır.
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Xloud 2 hf.
Sanki ucuz
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