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OnePlus 7 tanıtılmadan satışa sunuldu, özellikleri ve resmi ortaya çıktı

Giztop isimli bir e-ticaret sitesi, OnePlus 7 modeli tanıtılmadan sitesinde satışa sundu. Cihazın özellikleriyle birlikte fotoğrafı görülmüş oldu. Detaylar haberimizde.
2 ay
11,9b
1
45
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7 tanıtılmadan satışa sunuldu, özellikleri ve resmi ortaya çıktı
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OnePlus 7 modeli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cihazın tanıtılmasına neredeyse bir aydan fazla bir zaman var ancak ilginç bir durum yaşandı. Giztop isimli e-ticaret sitesi OnePlus 7 modelini sitesinde listelemeye başladı. Böylece cihaza ait tüm özelliklerle birlikte, fiyatı ve tasarımı ortaya çıkmış oldu.

OnePlus 7 özellikleri

OnePlus 7, 6.5 inç boyutunda AMOLED ekran ile geliyor. Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş bu ekranın çerçevesiz yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha öncesinde çıkan açılır kapanır mekanizmalı ön kamera sızıntıları doğru çıktı. Snapdragon 855 yonga setine sahip cihazın depolama ve RAM kapasitesi isteğinize göre 8 GB + 128 GB veya 12 GB + 256 GB olmak üzere iki şekilde sunuluyor. Kamara kısmına baktığımızda 48 MP + 20 MP + 5 MP çözünürlüğünde üçlü arka sensör paketi mevcut. Açılır kapanır ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde olacak.

161.3 x 76.1 x 8.8 mm boyutlarındaki bu paket 4000 mAh boyutunda batarya ile beslenecek. Cihazın diğer özellikleri ekran üzerinden parmak izi sensörü, 44W hızlı şarj, Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu Oxygen OS arayüzü olarak sıralanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Black Shark 2 modelinin AnTuTu puanı ortaya çıktı"

Daha öncesinde OnePlus 7’nin tasarımı farklı sızıntılarda gözükse de Giztop sitesinde sadece ön yüzüne ait bir görsel mevcut. Son olarak cihazın fiyat etiketinin 569 dolar olduğunu belirtelim. Ancak sitede stokların tükendiği belirtiliyor. Yani şu an için sadece listelendiğini söyleyebiliriz.


https://www.giztop.com/op7.html Yorum Yaz
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interwap 2 ay en beğenilen
OnePlus ilk çıktığında bu fiyatın yarısıydı ve amiral gemisi katiliydi. Hey gidi günler...
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volkie 2 ay java
oneplus saf androide yakın arayüz kullanıyor ikincisi android te ikon ve arayüzleri istediğin şekilde değiştirebiliyorsun, trollemiyorsan androide bayağı yabancısın galiba
oneplus saf androide yakın arayüz kullanıyor ikincisi android te ikon ve arayüzleri istediğin şekilde değiştirebiliyorsun, trollemiyorsan androide bayağı yaban...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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shkoksal 2 ay
Çinliler çıtayı sürekli yükseltiyor. Yerinde sayan Apple, fanları olmasa ciddi kayıp yaşar satış adetlerinde.
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NevNiyaz 2 ay
Üst seviye teknoloji üretim know&how ını Çine taşıyan siyonist sermaye ve üst aklı amerikanın altını oyup kendine yeni bir konak arama sevdasında.. Durduramıyorsan yönünü değiştir prensibi gereği adamlar engel olamayacakları Çin yükselişine yön belirleme taktiği uyguluyorlar. Basit bir haberin düşündürdükleri..
😀
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senersongur 2 ay
Fiyat uçuk. 399Dolar civarı olmalıydı.
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BekirTemel 2 ay
5 k hazırlayın
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darkhair 2 ay
iPhone, yazılımı dışında fiyatına göre oldukça başarısız bir ürün oldu artık
Ah şu Android'e bir stabillik, düzen, ekosistem getirseler iPhone nalları dikecek gibi
Not: Note 9 kullanıyorum. iOS harici kesinlikle iPhone'u aramıyorum. Fakat şu saçma sapan Android eksiklikleri olmasa "ekran kapalı olsa bile şarjın deli gitmesi, uygulamaların arayüzü hiçe sayması vs." mükemmel bir cihaz...
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gacvokem 2 ay
bir Lg fanboyu vardı heyecanla bekleniyor:)
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Bloodin 2 ay
Umarım o 48 mp IMX586 kameraya OIS koymuşlardır, diğerleri, özellikle de Mi 9 OIS'nin eksikliğini çok çekiyor, geceleyin çamur gibi çekiyor telefon, Mi 6 bile daha iyi gece fotoğraflarında.
Hatırlar mısınız eskiden (gerçi çok da eski değil) Sony diğerlerine süper sensörler verir, kendisi OIS desteği olmayan 23-24 megapiksellik sensörlerde ısrar eder, gece kötü çekerdi. Sanki Sony bunun farkına varmış ve diğerlerine aynı oyunu oynuyormuş gibi, millete OIS koyulması çok zor olan, gece çamur gibi çeken 48 megapiksellik IMX586'yı sundu, kendisi bu sefer OIS destekli 12 megapiksel kamera koydu Xperia 1'e :D
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bytradm 2 ay
Oneplus malzeme kalitesi olarak baya iyidir. Hızlı güncelleme de verir. Blutut kulaklıkla görüşme sıkıntı bir bunu çözmediler.
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ufo 2 ay bytradm
ben de 6t için araştırma yapıyorum. Belki 7 olacak ilk OP telefonum ama bluetootk olmazsa olmazım benim. Sorun nedir? GEnel bir problem mi ?
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qoqoCAN 2 ay
çöp mü olmuş ne ^^
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intel7mix 2 ay qoqoCAN
Yorum yapan çöp olmasın
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gacvokem 2 ay qoqoCAN
şakamısın :)
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Fenomenon 2 ay
oneplsu ne yapmak istemektedir.
xiaomi 450$ yaptı diye söylemediğiniz söz kalmadı :D
mi9 explorer edition neredeyse bu fiyata satılıyor. Ayrıca xiaomi daha daha uygun fiyata SE ve Lite modellerini çıkarıyor. Onun haricinde Redmi serisi var vs.
Xiaomi dışında da markalar var. Meizu var. Türkiye'de fiyatı yüksek olsa da Oppo var. Huawei'nin fiyatları bile daha uygun.
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intel7mix 2 ay Fenomenon
Xiaomi adamsa oneplus adamın hasidir.
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TearsForFears 2 ay
Gidip en pahalı telefonla kıyaslayıp yarı fiyatına demek fanboyluktan başka bir şey değil. S10e ve iphone xr ile çinli amiral gemilerin aralarındaki fark 200 dolardan daha aza inmiş durumda. Tr de zaten xiaomi kazık fiyatla sadece mi store da, oneplus ise ithalatçı garantili olarak satılıyor. Bu iki telefonda ülkemizde S10e ile benzer fiyatta olacaklar belkide daha pahalı olacaklar. Bu yüzden ülkemizde her türlü s10e alınır. Yurtdışında ise oneplus tercih ederdim. Mi 9 dan güzel ve benzer fiyatta.
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zzzsad 2 ay yeni yorumcu TearsForFears
ülkemizdeki fiyatlardan bahseden kim? yazdığımı tekrar oku. fiyat karşılaştırırken ekonomisi sallantıda olan 3. dünya ülkelerindeki fiyatlar dikkate alınmaz. amerika avrupadaki fiyatlara göre konuşuyorum. xr demişsin s10e demişsin ama bunlar kendi markalarının amiral gemilerinin en alt kademe telefonları ve ne kamera olarak ne kullanıcı deneyimi olarak oneplusla rakip değiller.
mi 9 ve oneplus 500 dolar ve rakipelri olan s10 lar xs ler 1000 dolar. bu kadar basit.
ayrıca bir şey dikkat ettim bir kişiyi fanboylukla suçlayanların kendileri daha çok fanboy oluyorlar. anlıyorum applea vs binlerce lira para verdin tamam ama rahat ol yani kazık falan yemedin merak etme

hiçbir markanın fanboyu değilim. 1000 tl lik giriş seviyesi akıllı telefon kullanıyorum ve memnunum. bir telefona da 500-600 dolardan fazla para vermeyi ( tr de de 3- 3.5 binden fazla) aptallık olarak görüyorum .
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