OnePlus 7 tanıtılmadan satışa sunuldu, özellikleri ve resmi ortaya çıktı

OnePlus 7 modeli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cihazın tanıtılmasına neredeyse bir aydan fazla bir zaman var ancak ilginç bir durum yaşandı. Giztop isimli e-ticaret sitesi OnePlus 7 modelini sitesinde listelemeye başladı. Böylece cihaza ait tüm özelliklerle birlikte, fiyatı ve tasarımı ortaya çıkmış oldu.

OnePlus 7 özellikleri

OnePlus 7, 6.5 inç boyutunda AMOLED ekran ile geliyor. Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş bu ekranın çerçevesiz yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha öncesinde çıkan açılır kapanır mekanizmalı ön kamera sızıntıları doğru çıktı. Snapdragon 855 yonga setine sahip cihazın depolama ve RAM kapasitesi isteğinize göre 8 GB + 128 GB veya 12 GB + 256 GB olmak üzere iki şekilde sunuluyor. Kamara kısmına baktığımızda 48 MP + 20 MP + 5 MP çözünürlüğünde üçlü arka sensör paketi mevcut. Açılır kapanır ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde olacak.

161.3 x 76.1 x 8.8 mm boyutlarındaki bu paket 4000 mAh boyutunda batarya ile beslenecek. Cihazın diğer özellikleri ekran üzerinden parmak izi sensörü, 44W hızlı şarj, Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu Oxygen OS arayüzü olarak sıralanabiliyor.

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Daha öncesinde OnePlus 7’nin tasarımı farklı sızıntılarda gözükse de Giztop sitesinde sadece ön yüzüne ait bir görsel mevcut. Son olarak cihazın fiyat etiketinin 569 dolar olduğunu belirtelim. Ancak sitede stokların tükendiği belirtiliyor. Yani şu an için sadece listelendiğini söyleyebiliriz.

https://www.giztop.com/op7.html