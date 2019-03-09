OnePlus 7 tanıtılmadan satışa sunuldu, özellikleri ve resmi ortaya çıktı

OnePlus 7 özellikleri
OnePlus 7, 6.5 inç boyutunda AMOLED ekran ile geliyor. Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş bu ekranın çerçevesiz yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha öncesinde çıkan açılır kapanır mekanizmalı ön kamera sızıntıları doğru çıktı. Snapdragon 855 yonga setine sahip cihazın depolama ve RAM kapasitesi isteğinize göre 8 GB + 128 GB veya 12 GB + 256 GB olmak üzere iki şekilde sunuluyor. Kamara kısmına baktığımızda 48 MP + 20 MP + 5 MP çözünürlüğünde üçlü arka sensör paketi mevcut. Açılır kapanır ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde olacak.
161.3 x 76.1 x 8.8 mm boyutlarındaki bu paket 4000 mAh boyutunda batarya ile beslenecek. Cihazın diğer özellikleri ekran üzerinden parmak izi sensörü, 44W hızlı şarj, Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu Oxygen OS arayüzü olarak sıralanabiliyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Black Shark 2 modelinin AnTuTu puanı ortaya çıktı"
Daha öncesinde OnePlus 7’nin tasarımı farklı sızıntılarda gözükse de Giztop sitesinde sadece ön yüzüne ait bir görsel mevcut. Son olarak cihazın fiyat etiketinin 569 dolar olduğunu belirtelim. Ancak sitede stokların tükendiği belirtiliyor. Yani şu an için sadece listelendiğini söyleyebiliriz.
https://www.giztop.com/op7.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Ah şu Android'e bir stabillik, düzen, ekosistem getirseler iPhone nalları dikecek gibi
Not: Note 9 kullanıyorum. iOS harici kesinlikle iPhone'u aramıyorum. Fakat şu saçma sapan Android eksiklikleri olmasa "ekran kapalı olsa bile şarjın deli gitmesi, uygulamaların arayüzü hiçe sayması vs." mükemmel bir cihaz...
Hatırlar mısınız eskiden (gerçi çok da eski değil) Sony diğerlerine süper sensörler verir, kendisi OIS desteği olmayan 23-24 megapiksellik sensörlerde ısrar eder, gece kötü çekerdi. Sanki Sony bunun farkına varmış ve diğerlerine aynı oyunu oynuyormuş gibi, millete OIS koyulması çok zor olan, gece çamur gibi çeken 48 megapiksellik IMX586'yı sundu, kendisi bu sefer OIS destekli 12 megapiksel kamera koydu Xperia 1'e :D
xiaomi 450$ yaptı diye söylemediğiniz söz kalmadı :D
mi9 explorer edition neredeyse bu fiyata satılıyor. Ayrıca xiaomi daha daha uygun fiyata SE ve Lite modellerini çıkarıyor. Onun haricinde Redmi serisi var vs.
Xiaomi dışında da markalar var. Meizu var. Türkiye'de fiyatı yüksek olsa da Oppo var. Huawei'nin fiyatları bile daha uygun.
mi 9 ve oneplus 500 dolar ve rakipelri olan s10 lar xs ler 1000 dolar. bu kadar basit.
ayrıca bir şey dikkat ettim bir kişiyi fanboylukla suçlayanların kendileri daha çok fanboy oluyorlar. anlıyorum applea vs binlerce lira para verdin tamam ama rahat ol yani kazık falan yemedin merak etme
hiçbir markanın fanboyu değilim. 1000 tl lik giriş seviyesi akıllı telefon kullanıyorum ve memnunum. bir telefona da 500-600 dolardan fazla para vermeyi ( tr de de 3- 3.5 binden fazla) aptallık olarak görüyorum .
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