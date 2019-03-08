Xiaomi Black Shark 2 modelinin AnTuTu puanı ortaya çıktı

Xiaomi, geçtiğimiz sene Black Shark isimli akıllı telefonu ile oyuncu odaklı ilk modelini duyurmuştu. Bu model dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da ardından gelen Black Shark Helo geri planda kaldı. Bugün paylaşılan posterle birlikte Black Shark 2 modelinin 18 Mart tarihinde tanıtılacağı açıklanmıştı. Ardından cihaza ait AnTuTu skoru ortaya çıktı.

Snapdragon 855 yonga seti

Oyuncu odaklı bir akıllı telefon olan Black Shark 2, haliyle Android tarafının en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855 ile gelecek. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Daha farklı RAM ve depolama kapasitesine (12 GB + 256 GB) sahip versiyonlar da olacaktır ancak sızan AnTuTu sonucu 8 GB RAM'li modele ait. Black Shark 2 testin sonucunda 359.973 puan almayı başarmış.

AnTuTu testinde görülen diğer bilgiler ise cihazın 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü ekran ve Android 9 Pie işletim sistemi ile geleceği oldu. Daha öncesinde ise 27W hızlı şarj ve ekran üzerinden parmak izi sensörü gibi bilgiler öğrenilmişti.

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Black Shark 2’yi resmi olarak görmemize neredeyse bir hafta kaldı. Xiaomi yeni cihazını Liquid Cool 3.0 sıvı soğutma teknolojisi gibi ek özelliklerle de donatacak. Etkinlik tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında daha detaylı bilgiler gelecektir.

https://www.gizmochina.com/2019/03/08/xiaomi-black-shark-2-gaming-phone-listed-on-antutu-with-snapdragon-855/