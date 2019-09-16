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OnePlus 7T serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı

Çinli teknoloji devi OnePlus merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonunu ne zaman tanıtacağını açıkladı. OnePlus 7T serisi için iki farklı lansman tarihi duyuruldu.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus sonunda bir sonraki amiral gemisi telefonunun ne zaman tanıtılacağını açıkladı. OnePlus 7T serisi akıllı telefonlar 26 Eylül’de Kuzey Amerika ve Hindistan’da düzenlenecek etkinlikte sahneye çıkacak. Avrupa lansmanı ise 10 Ekim’de Londra’da gerçekleştirilecek.
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Çinli teknoloji devi etkinlik kapsamında OnePlus 7T ve 7T Pro modellerini tanıtacak. Gelen bilgilere göre her iki cihazda da Snapdragon 855+ işlemci, en az 8 GB RAM, gelişmiş üçlü kamera sistemi ve 90 Hz tazeleme oranına sahip ekran yer alacak.

OnePlus TV de sahneye çıkacak

Lansmanda iki akıllı telefonun yanı sıra ilk OnePlus TV de sahneye çıkacak. Şirketin piyasaya süreceği ilk TV'nin 4K çözünürlüğe sahip 55 inç QLED ekran, toplam gücü 50 watt olan sekiz hoparlör, Bluetooth uzaktan kumanda ve Android TV işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

https://twitter.com/oneplus/status/1173552108731125762 Yorum Yaz
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