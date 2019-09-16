OnePlus 7T serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı

OnePlus sonunda bir sonraki amiral gemisi telefonunun ne zaman tanıtılacağını açıkladı. OnePlus 7T serisi akıllı telefonlar 26 Eylül’de Kuzey Amerika ve Hindistan’da düzenlenecek etkinlikte sahneye çıkacak. Avrupa lansmanı ise 10 Ekim’de Londra’da gerçekleştirilecek.

Ayrıca Bkz.

"65W hızlı şarj özellikli OPPO Reno Ace'in tanıtılacağı tarih açıklandı"

Çinli teknoloji devi etkinlik kapsamında OnePlus 7T ve 7T Pro modellerini tanıtacak. Gelen bilgilere göre her iki cihazda da Snapdragon 855+ işlemci, en az 8 GB RAM, gelişmiş üçlü kamera sistemi ve 90 Hz tazeleme oranına sahip ekran yer alacak.

OnePlus TV de sahneye çıkacak

https://twitter.com/oneplus/status/1173552108731125762

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Lansmanda iki akıllı telefonun yanı sıra ilkde sahneye çıkacak. Şirketin piyasaya süreceği ilk TV'ninçözünürlüğe sahipekran, toplam gücü 50 watt olan, Bluetooth uzaktan kumanda veişletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.