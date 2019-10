Edge of Tomorrow 2 için bir iyi bir de kötü haber

Tam Boyutta Gör

Son yılların en iyi bilim kurgu filmlerinden birisi olarak gösterilen Edge of Tomorrow'un devam filmi için çalışmalar sürüyor. Ünlü yönetmen Doug Liman'dan merakla beklenen filmle ilgili bugün bir iyi bir de kötü haber geldi. Liman, Edge of Tomorrow 2'nin senaryosunu tamamladıklarını ancak çekimlerin bir süre daha başlamayacağını açıkladı.

Ünlü aktör Tom Cruise şu anda Mission: Impossible 7 & 8 filmleri üzerinde çalışıyor. Doug Liman'ın ifadelerine göre Edge of Tomorrow 2'nin çekimlerinin başlaması için Cruise'un önce yeni Mission: Impossible filmlerini tamamlaması gerekiyor.

Mission Impossible 7 & 8 filmlerinin 2021 ve 2022'de vizyona gireceği açıklanmıştı. Buradan bir tahmin yapacak olursak Edge of Tomorrow 2'nin çekimlerinin de 2021'den önce başlamayacağını söyleyebiliriz.

Edge of Tomorrow 2'nin vizyona tarihi veya konusuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Oyuncu kadrosunda Tom Cruise ve Emily Blunt'ı yine başroller göreceğiz. İlk filmin yönetmeni Doug Liman da yine yeni film için geri dönüyor.

Japon manga serisi All You Need is Kill'den uyarlanan Edge of Tomorrow, uzaylı istilası altında olan bir dünyada geçiyor. 2014 yılında vizyona giren filmde; esrarengiz bir uzaylı ırkına karşı savaş verirken kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir zaman döngüsünün içinde bulan bir askerin hikayesini izliyoruz. Dünya genelinde 370 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden Edge of Tomorrow, sinemaseverler ve eleştirmenler tarafında tam not almayı başarmış ve özellikle de bilim kurgu tutkunlarının da çok büyük beğenisini kazanmıştı.

