OnePlus, Google Duo’yu akıllı telefonlarına entegre edeceğini açıkladı

Çinli teknoloji devi OnePlus, Google Duo'yu akıllı telefonlarına varsayılan görüntülü arama uygulaması olarak entegre edeceğini açıkladı. Şirket bu özelliği OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5T ve OnePlus 5 modellerine ekleyecek. Ayrıca OnePlus 3 ve OnePlus 3T de Android Pie güncellemesiyle bu işleve sahip olacaklar.

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OnePlus, Google Duo görüntülü arama özelliğini arama kayıtları, rehber, tuş takımı ve mesajlaşma dahil olmak üzere çok sayıda yere entegre edecek kararlı OxygenOS güncellemesinin önümüzdeki hafta içinde yayınlanacağını açıkladı. Kullanıcılar aynı zamanda operatör üzerinden görüntülü konuşma seçeneğine erişmeye devam edecekler.

Google Lens'i de kamera uygulamasına entegre etmişti

https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-to-add-google-duo-as-native-video-calling-app/

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Çinli şirket 2018 yılında dateknolojisini akıllı telefonlarındaki yerleşikentegre etmişti. Yapay zekadan gücünü alan Lens, kullanıcıların fotoğraflarda yer alanilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Böylelikle fotoğraftaki binanınveya kedi-köpek gibi hayvanların cinsi gibi birçok bilgi kolayca öğrenilebiliyor.