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OnePlus, Google Duo’yu akıllı telefonlarına entegre edeceğini açıkladı

Çinli teknoloji devi OnePlus, Google Duo görüntülü arama uygulamasını akıllı telefonlarına entegre edeceğini açıkladı. Şirket daha önce de Google Lens teknolojisini kamera uygulamasına eklemişti.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi OnePlus, Google Duo'yu akıllı telefonlarına varsayılan görüntülü arama uygulaması olarak entegre edeceğini açıkladı. Şirket bu özelliği OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5T ve OnePlus 5 modellerine ekleyecek. Ayrıca OnePlus 3 ve OnePlus 3T de Android Pie güncellemesiyle bu işleve sahip olacaklar.
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OnePlus, Google Duo görüntülü arama özelliğini arama kayıtları, rehber, tuş takımı ve mesajlaşma dahil olmak üzere çok sayıda yere entegre edecek kararlı OxygenOS güncellemesinin önümüzdeki hafta içinde yayınlanacağını açıkladı. Kullanıcılar aynı zamanda operatör üzerinden görüntülü konuşma seçeneğine erişmeye devam edecekler.

Google Lens'i de kamera uygulamasına entegre etmişti

Çinli şirket 2018 yılında da Google Lens teknolojisini akıllı telefonlarındaki yerleşik kamera uygulamasına entegre etmişti. Yapay zekadan gücünü alan Lens, kullanıcıların fotoğraflarda yer alan nesnelerle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Böylelikle fotoğraftaki binanın nerede olduğu veya kedi-köpek gibi hayvanların cinsi gibi birçok bilgi kolayca öğrenilebiliyor.
https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-to-add-google-duo-as-native-video-calling-app/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
Op 6 ve 6t için güncelleme ile çoktan entegre edildi.
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WoXeD 3 ay
beta da zaten entegre olmuş durumda ve iyi çalışıyor. rehberde duoya kayıt yapmış kişilerin yanında görüntülü arama simgesi çıkıyor basınca da arıyor.
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alemburda34 3 ay
zaten oneplus arayüzü saf androide çok yakın duo entegre etmeleri çok şarşırtmadı. Google aslında görüntülü görüşme daha adam akıllı yaygın değilken bu uygulamayı yapmalıydı ve tüm android kullanıcılarında açık olmalıydı.
Ama iş işten geçtikten sonra çıkarttı şimdi whatsapp, messenger varken kim ne yapsın ?
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MMistanbul 3 ay
OP 6 ya geldi son güncelleme ile ama kullanan yok Duo'yu. Bana fiyasko olacak gibi geliyor Google Duo. Google WhatsApp'ı satın almamakla büyük yanlış yaptı.
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teknokaptan 3 ay
Hadi ama kaç ay oldu gelsin artık telefonum
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