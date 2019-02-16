Twitter'ın silinen direkt mesajları sakladığı ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Direkt mesajlarınızı Twitter hesabınızdan sildiğinizde, bu mesajların tamamen silinmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Görünüşe göre durum tam olarak böyle değil. TechCrunch tarafından yayınlanan bir raporda, Twitter'ın silinmiş direkt mesajları sakladığı belirtiliyor.
Twitter durumu kabul etmiyor
Güvenlik araştırmacısı Karan Saini yaptığı incelemelerde, Twitter'ın yalnızca silinen direkt mesajları tutmadığını, aynı zamanda devre dışı bırakılmış veya askıya alınmış hesaplardaki verileri de sakladığını ortaya koydu. Bu, yıllar önce devre dışı bıraktığınız bir Twitter hesabınız varsa, onunla ilişkilendirilmiş direkt mesajların hala korunduğu anlamına geliyor.Bu durum Twitter'ın bir hesap devre dışı bırakıldığında, tweetler de dahil olmak üzere tüm verilerin kısa bir süre sonra silineceği iddiasına da aykırı görünüyor. Bir Twitter sözcüsü bu durumu kabul etmediklerini ve konunun kapsamlı olarak araştırıldığını belirtse de, kullanıcıların aklında soru işaretlerinin oluştuğu kesin.
https://techcrunch.com/2019/02/15/twitter-direct-messages/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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