Twitter'ın silinen direkt mesajları sakladığı ortaya çıktı

Direkt mesajlarınızı Twitter hesabınızdan sildiğinizde, bu mesajların tamamen silinmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Görünüşe göre durum tam olarak böyle değil. TechCrunch tarafından yayınlanan bir raporda, Twitter'ın silinmiş direkt mesajları sakladığı belirtiliyor.

Twitter durumu kabul etmiyor

Güvenlik araştırmacısı Karan Saini yaptığı incelemelerde, Twitter'ın yalnızca silinen direkt mesajları tutmadığını, aynı zamanda devre dışı bırakılmış veya askıya alınmış hesaplardaki verileri de sakladığını ortaya koydu. Bu, yıllar önce devre dışı bıraktığınız bir Twitter hesabınız varsa, onunla ilişkilendirilmiş direkt mesajların hala korunduğu anlamına geliyor.

https://techcrunch.com/2019/02/15/twitter-direct-messages/

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Bu durum Twitter'ın bir hesapbırakıldığında, tweetler de dahil olmak üzere tümkısa bir süre sonra silineceği iddiasına da aykırı görünüyor. Bir Twitterbu durumu kabulve konunun kapsamlı olarak araştırıldığını belirtse de,aklında soru işaretlerinin oluştuğu kesin.