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Twitter'ın silinen direkt mesajları sakladığı ortaya çıktı

Güvenlik araştırmacısı Karan Saini, sosyal medya devlerinden Twitter'ın, kullanıcılar direkt mesajlarını silmiş olsa bile şirketin bunları sakladığını ortaya çıkardı.
3 ay
3,1b
1
11
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Direkt mesajlarınızı Twitter hesabınızdan sildiğinizde, bu mesajların tamamen silinmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Görünüşe göre durum tam olarak böyle değil. TechCrunch tarafından yayınlanan bir raporda, Twitter'ın silinmiş direkt mesajları sakladığı belirtiliyor.

Twitter durumu kabul etmiyor

Güvenlik araştırmacısı Karan Saini yaptığı incelemelerde, Twitter'ın yalnızca silinen direkt mesajları tutmadığını, aynı zamanda devre dışı bırakılmış veya askıya alınmış hesaplardaki verileri de sakladığını ortaya koydu. Bu, yıllar önce devre dışı bıraktığınız bir Twitter hesabınız varsa, onunla ilişkilendirilmiş direkt mesajların hala korunduğu anlamına geliyor.
Bu durum Twitter'ın bir hesap devre dışı bırakıldığında, tweetler de dahil olmak üzere tüm verilerin kısa bir süre sonra silineceği iddiasına da aykırı görünüyor. Bir Twitter sözcüsü bu durumu kabul etmediklerini ve konunun kapsamlı olarak araştırıldığını belirtse de, kullanıcıların aklında soru işaretlerinin oluştuğu kesin.

https://techcrunch.com/2019/02/15/twitter-direct-messages/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay en beğenilen
Zaten biliyorduk. Person of Interest dizisinde dediği gibi: Sosyal medyanın yaptığını istihbaratlar yıllarca yapamadı.
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KaleyDeskop 3 ay
sildiğini düşünen var mıydı ki?
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Ussuz 3 ay
Aksini düşünen mi varmış...
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haberler101.com 3 ay
adamlar niye silsin ki? yazılım işinde fiziksel silme işlemi diye bişey yoktur, satırı silindi diye işaretlersin ama veritabanında durmaya devam eder. fersah fersah bilmem kaç kekobayt disk var adamlar da, sen olsan siler misin?
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serafon 3 ay
İnternet askeri amaçlar için, sosyal medya istihbarat için kurulmuştur zaten. En kabul etmeyeni bile artık inkar edemiyor bunu. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Kendiliğinden terör örgütü de çıkmaz. Dünyanın bu kadar daraldığı bir dönemde özellikle, ucu çıkara, güce vb dayanan hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını ve göründüğü gibi olmadığını anlayın artık!
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nihattr 3 ay
Şimdi Donanımhaber'de suç teşkil eden mesaj yazılsa ve görenler suç duyurusunda bulunsa ve sonradan mesajı yazan kişi bu mesajı silse, ortada kanıt kalmasa ispatı nasıl mümkün olacak? Bence Donanımhaber'de de silinmiyor. Sadece biz göremiyoruz. İstendiği takdirde mahkemelerle paylaşılıyor. Yoksa ben mi yanlış düşünüyorum DH?
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İsmail A. 3 ay
Bunu bilmeyen mi vardı ki? Linuxta yüklediğim bir uygulamada sildiğim mesajlar karşıma çıktığında farketmiştim bunu. Corebird olması lazım adı. Linux kullananlar deneyebilir.
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Tlg3 3 ay
Ayıp bee
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Askaparta 3 ay en beğenilen
Zaten biliyorduk. Person of Interest dizisinde dediği gibi: Sosyal medyanın yaptığını istihbaratlar yıllarca yapamadı.
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gun 3 ay
Bence kanuni sorumluluklar nedendiyle olmalı zaten.
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komando57 3 ay
Herşeyi kabullenmiş bir grup var ne yazık ki
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PurposeLess sinan 3 ay
ya bu amerikanında, cia inde, amerikanın arkasındaki gizli güçlerininde, ya siz ne tür yaratıklarsınız?
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Ussuz 3 ay
Aksini düşünen mi varmış...
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twitter, direkt mesaj ve
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