OnePlus, House of Cards'da ürünlerini sergilemek için kesenin ağzını açtı

İnternet TV'nin yükselişine öncülük eden Netflix'in ilk orijinal dizisi olan House of Cards'ın merakla beklenen 4.sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yakaladığı başarı ile Netflix'in orijinal içerik alanında kendisini kanıtlamasını sağlayan dizi, teknoloji firmalarının da ilgisini çekmeyi başardı. Birçok teknoloji firması, ürünlerinin House of Cards'da görülmesi için önemli meblağlar ödemeyi kabul etti.

House of Cards'ın 4.sezonunda ürün yerleştirmesi yapmak için kesenin ağzını açan bu firmalardan biri de Çinli telefon üreticisi OnePlus'dı. Dizinin yeni sezonunda, OnePlus'un amiral gemisi akıllı telefonu birçok karakter tarafından kullanılırken görülebiliyor. Weibo'nun haberine göre bu durum, Netflix ve OnePlus arasında imzalanan yeni bir anlaşmanın sonucu. Bugüne kadar bilindik reklam kampanyalarına pek başvurmayan Çinli telefon üreticisinin, ürünlerine dizide yer verilmesi için 300 bin dolar ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor.

OnePlus, House of Cards'da ürününü sergilemek için Netflix ile anlaşan birçok firmadan sadece bir tanesi. Geçtiğimiz sezonlarda da dizide birçok dikkat çekici ürün yerleştirme yapıldı. Bunlardan belki de en dikkat çekici olanı, dizinin ana karakteri Frank Underwood'un sık sık PlayStation oynarken görülmesiydi. Bunun yanı sıra, bağımsız oyun stüdyosu Istwo tarafından mobil platformlara yönelik olarak hazırlanan Monument Valley oyunu da dizinin 3.sezonunda hikayenin bir parçası olarak karşımıza çıkmıştı.

http://www.tweaktown.com/news/50912/oneplus-endorsement-deal-house-cards-season-4-cost-300-000/index.html