OnePlus One için Oxygen OS güncellemesini 27 martta yayınlayacak





Geçtiğimiz ay Oxygen OS sistemini açıklayan OnePlus şirketi güncelleme tarihi için Mart ayını işaret etmişti. Mart ayının da yarısı geride kalırken güncelleme ile ilgili yeni bilgiler geldi.

Oxygen OS yazılımına geçiş yapmayacak kullanıcılar için de Cyanogen Mod 12S sürümünün OTA güncellemesi ile dağıtılacağı geçen ay açıklanmıştı. Güncellemelerin çıkış tarihi olarak 27 Mart için söz verilirken kullanıcılar ya CM12S sürümüne geçiş yapabilecek ya da telefonlarına Oxygen OS romunu bilgisayar yardımıyla kurabilecek. Güncelleme ile OnePlus markasının One modeli de Lollipop sürümüne kavuşmuş olacak.