OnePlus firmasının tamir edilmiş cihazları sıfır diye sattığı iddia ediliyor





Bu yılın en çok gündemde kalan akıllı telefonları arasına girmeyi başaran OnePlus One uzun süre davetiye usulü ile satış yapmış, 500 bin rakamına ulaştıktan sonra da ön sipariş sistemine geçmeye karar vermişti. Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri içi kısa süreliğine normal siparişe geçen OnePlus ayrıca Çin'de bir de satış mağazası hizmete sokmuştu.





Bununla birlikte bütün bu gelişmelere gölge düşürecek bir olay yaşandı. Çok nadir de olsa bazı kullanıcılar tamirat görmüş yani refurbished olarak tabir edilen cihazların kendilerine sıfır cihaz diye satıldığını iddia ediyor. Bu kullanıcılar cihazın dış tasarımında bazı aşınmalar olduğunu belirtirken, kurtarma yaptıkları zaman da farklı kişilerin fotoğraflarının cihazda yer aldığını görmüş.





OnePlus forumlarına ve Reddit sosyal ağına yapılan şikayetler sonrasında bir açıklama yapan firma tamirat yaptıklarını ancak kesinlikle refurbished ürünler satmadıklarını belirtirken, yanlışlıkla tamir görmüş ürünlerin raflara konmuş olabileceğini ve bunun araştıracaklarını ifade etti.





Elektronik üreticilerin modellerindeki estetik ve donanım elbette tüketicinin ilgisini çekme açısından önem taşıyor. Ancak işin arka planı olan teknik servis konusu rahatsızlık vermeye başladığında bütün bu estetik veya donanım güzellikleri de boşa gitmiş oluyor. OnePlus'un özellikle teknik servis konusunda yetersiz kaldığı daha önce de gündeme gelmişti. Bakalım firma bu şikayetleri nasıl değerlendirecek.

http://www.androidheadlines.com/2014/11/users-report-oneplus-selling-refurbished-oneplus-ones-new.html