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OnePlus firmasının tamir edilmiş cihazları sıfır diye sattığı iddia ediliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus firmasının tamir edilmiş cihazları sıfır diye sattığı iddia ediliyor

Bu yılın en çok gündemde kalan akıllı telefonları arasına girmeyi başaran OnePlus One uzun süre davetiye usulü ile satış yapmış, 500 bin rakamına ulaştıktan sonra da ön sipariş sistemine geçmeye karar vermişti. Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri içi kısa süreliğine normal siparişe geçen OnePlus ayrıca Çin'de bir de satış mağazası hizmete sokmuştu. 

Bununla birlikte bütün bu gelişmelere gölge düşürecek bir olay yaşandı. Çok nadir de olsa bazı kullanıcılar tamirat görmüş yani refurbished olarak tabir edilen cihazların kendilerine sıfır cihaz diye satıldığını iddia ediyor. Bu kullanıcılar cihazın dış tasarımında bazı aşınmalar olduğunu belirtirken, kurtarma yaptıkları zaman da farklı kişilerin fotoğraflarının cihazda yer aldığını görmüş.

OnePlus forumlarına ve Reddit sosyal ağına yapılan şikayetler sonrasında bir açıklama yapan firma tamirat yaptıklarını ancak kesinlikle refurbished ürünler satmadıklarını belirtirken, yanlışlıkla tamir görmüş ürünlerin raflara konmuş olabileceğini ve bunun araştıracaklarını ifade etti. 

Elektronik üreticilerin modellerindeki estetik ve donanım elbette tüketicinin ilgisini çekme açısından önem taşıyor. Ancak işin arka planı olan teknik servis konusu rahatsızlık vermeye başladığında bütün bu estetik veya donanım güzellikleri de boşa gitmiş oluyor. OnePlus'un özellikle teknik servis konusunda yetersiz kaldığı daha önce de gündeme gelmişti. Bakalım firma bu şikayetleri nasıl değerlendirecek. 

http://www.androidheadlines.com/2014/11/users-report-oneplus-selling-refurbished-oneplus-ones-new.html Yorum Yaz
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alp0007 5 yıl
Arkadaşlar panik yapmayın, ülkemizde satışı yok!
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ø 5 yıl
Apple, Sony, Samsung, HTC gibi markalarda iade aldıkları telefonların bozuk kısmını tamir edip geri satıyor.
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mtvh3570 5 yıl
Hepsi öyle yapıyor.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Anladım ki milletin kafa iyice uçmuş. Haberde yazanı şu haber okumaktan aciz kalın kafalılar için özet feçiyorum; adamlar kullanılmış telefonu sıfır diye bizim saf insanlarımıza İTTİRMİŞLER. Hala daha Apple da yapıyor diyen var ya ahahhahaha
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pöh62 5 yıl
Hocam apple ne zamandir refurbished urun satiyorum diyor hem nerde satiyo ki biz niye gormuyoz apple.tr de ben refurbished yada outlet bölümü goremedim demek ki apple refurbished oldugunu belirtmeden kakaliyo millete
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yaman06 5 yıl
Evet Apple Refurbished olarak satiyor. Onemli olan bunu bilerek urunun alinmasi. Anladigim kadariyla OnePlus bunu yapmiyor.

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Fenomenon 5 yıl
Zaten one fazla üretilemedi. Special edition gibi bişey :)
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liebenswert 5 yıl
bu olay her firmada var satıcı firmalardan olan bir durum lg g2 aldık teknosadan ve daha önce 2 defa arıza onarımına gitmiş telefon çıktı
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N. Chomsky 5 yıl

Çinliden başka ne beklenir ki?
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rbg12 5 yıl
Apple yapınca iyi diğer firmalar yapınca olay mı? İnsanları anlamak çok güç
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Aaron Paul 5 yıl
Git sony al samsung al apple al hemde kendi bayiliklerinden...
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